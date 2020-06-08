روحاني لعون: إيران ستقدم كل أنواع الدعم السريع للبنان

الوقت-قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن بلاده وجهت وزارتي الخارجية والصحة و"منظمة الهلال الأحمر الايرانية"، للتواصل المستمر مع نظرائهم اللبنانيين، وذلك بهدف "تقديم كل أنواع الدعم وبسرعة إلى أشقائنا وأصدقائنا في لبنان".

كلام روحاني جاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني ميشال عون، معتبراً أن حادثة انفجار مرفأ بيروت "كان اليماً وحزينا جداً بالنسبة للايرانيين"، مضيفاً أن "الشعب الإيراني يشارك الشعب اللبناني ألمه".

وأكد الرئيس الإيراني أن تاريخ العلاقات بين البلدين، يشهد على أن الإيرانيين كانوا إلى جانب الشعب اللبناني متى ما كان بحاجة إلى المساعدة.

من جهته، قال الرئيس عون إن الشعب اللبناني "كان وما يزال يثمّن اهتمام ومحبة إيران حكومة وشعباً"، موضحاً أن دراسة كافة أبعاد الحادثة في مرفأ بيروت والتوصل إلى حجم الخسائر الناتجة عنها ستطول.