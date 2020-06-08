إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 18 مليون والوفيات تتخطى 700 ألف

الوقت-أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 18.82 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما تُوفي 706779 جراء المرض.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 158561 وفاة وأربعة ملايين و842 ألفا و370 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني بواقع 97256 وفاة ومليونين و859 ألفا و73 إصابة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيل مليون و908 آلاف و254. وبلغ عدد الوفيات لديها 39795.

وجاءت روسيا في المركز الرابع بعد أن سجلت 866627 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات لديها 14490.

وفي المركز الخامس حلت جنوب أفريقيا بعد أن سجلت 529877 إصابة و9298 وفاة.

وسجلت هونغ كونغ 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس منها 91 حالة جراء انتقال العدوى محلياً في حين تكافح السلطات لاحتواء الفيروس الذي انتشر مجدداً في المركز المالي العالمي خلال الشهر الماضي.

وأصيب نحو 3800 شخص في هونغ كونغ منذ أواخر كانون الثاني/يناير وتوفي 44 شخصاً بالفيروس. وسجلت المدينة يوم الأربعاء 85 حالة إصابة جديدة.

وقالت الحكومة يوم الخميس إنها ستمدد فترة العمل من المنزل للموظفين الحكوميين حتى 16 آب/أغسطس.