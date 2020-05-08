انفجارات بيروت الكبيرة؛ كيف كانت ردود الفعل الاقليمية والدولية؟ + صور

الوقت- هز انفجاران كبيران العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس الثلاثاء وقدرت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة 2500 آخرين في هذه الانفجارات. ووقعت الانفجارات بالقرب من مرفأ بيروت. ولا يزال مصدر هذه الانفجارات مجهولا، غير أن بعض المصادر نقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم إن المتفجرات المخبأة في ذلك المرفأ ربما تكون سبب في وقوع تلك الانفجارات. وحول هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني وصحفيين في لبنان قوله، إن انفجارا ثانيا وقع في نفس المنطقة. ولقد أظهرت عدداً من مقاطع الفيديو، وخاصة تلك التي تم إلتقاطها من كاميرات عدد من القوارب البحرية، أنه بينما كان يتصاعد الدخان من موقع الانفجار الأول، وقع الانفجار الثاني وظهرت هالة بيضاء في السماء على شكل فطر. وعقب وقوع تلك الانفجارات، أعرب العديد من الشخصيات السياسية في مختلف البلدان عن تعاطفهم وتضامنهم مع الشعب اللبناني وأعلنوا عن استعدادهم لتقديم المساعدة للبنان.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مسؤولين بالحكومة اللبنانية قولهم ان عشرة اشخاص على الاقل قتلوا وجرح المئات في هذه الانفجارات. وقد تم إرسال عمال الإنقاذ وعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمساعدة المصابين. وتظهر مقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الأضرار التي لحقت بالمباني والشوارع والسيارات في العاصمة بيروت. ولقد حطم الانفجار نوافذ العديد من المباني في المنطقة، مما تسبب في أضرار جسيمة.

المسؤولون اللبنانيون؛ إن الأضرار كانت فادحة

ذكرت العديد من المصادر الاخبارية، أن محافظ بيروت "مروان عبود"، ذرف الدموع وهو يتحدث عن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية، مساء يوم أمس الثلاثاء. وقال "عبود"، في تصريح للصحفيين، إن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة. وأضاف "كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه"، مشيرا إلى أن الانفجار "يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناغازاكي". وتابع "ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر.. هذه نكبة وطنية هذه مصيبة على لبنان". وخلال قوله "ما يحصل للشعب اللبناني كثير"، أذرف مروان عبود الدموع على المباشر، في مشهد مؤثر. وختم حديثه بالقول "أناشد الشعب اللبناني بالتماسك.. نحن أقوياء وسنظل أقوياء".

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، أن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح. وذكر رئيس الصليب الأحمر اللبناني في بيان أنه "حتى الآن أصيب أكثر من أربعة آلاف شخص وقتل أكثر من مئة شخص"، مشيرا إلى أن فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

حزب الله اللبناني ينفي وقوع ضربات جوية إسرائيلية

نقلت قناة "OTV" اللبنانية، مساء يوم أمس الثلاثاء، عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة للحزب في مرفأ بيروت. وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، يوم أمس الثلاثاء، متسببًا في سقوط مصابين وخسائر مادية كبيرة.

وعلى صعيد متصل، أعرب قادة "حزب الله"، في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، أن "الفاجعة الأليمة وما خلّفته من دمار غير مسبوق وعواقب خطيرة على مختلف المستويات... تستدعي التضامن والوحدة والعمل المشترك لتجاوز آثار هذه المحنة القاسية والوقوف مجدداً بعزم وارادة لمواجهة الصعاب والتحديات المستجدة". ووجه قادة الحزب التحية إلى جميع الطواقم الطبية والتمريضية وهيئات الإغاثة الإنسانية ورجال الدفاع المدني والأطباء.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن سبب الانفجار حريق اندلع في مستودع للمفرقعات قرب المرفأ. وكان رئيس الوزراء اللبناني، "حسان دياب"، وصف انفجار مرفأ بيروت بأنه "كارثة"، داعيًا إلى تقديم مساعدة دولية بلاده في "بلسمة جراحنا". وقال "دياب"، في كلمة تليفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، إن "بيروت ثكلى ولبنان كله منكوب"، مُتعهدًا بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، وكشف معلومات عن المستودع الذي تسبب في الانفجار، قائلا إنه موجود منذ ٢٠١٤.

رد فعل إيران على تفجيرات بيروت

أكدت إيران أنها جاهزة لمساعدة لبنان بعد الانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت، يوم أمس الثلاثاء. وقال وزير الخارجية الإيراني، "محمد جواد ظريف"، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إيران جاهزة لتقديم المساعدة عبر أي وسيلة ضرورية". وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "عقولنا وصلواتنا مع الشعب اللبناني العظيم الصامد". وفي محادثة هاتفية، أبلغ وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" نظيره اللبناني "شربل وهبة" استعداد إيران تقديم المساعدات الضرورية والاساسية وكذلك الاحتياجات العاجلة الى الشعب اللبناني في اطار المجال الإنساني. وأعرب "ظريف" عن تعاطفه مع الشعب والحكومة اللبنانية لحادث الانفجار المؤلم في مرفأ بيروت والذي أودى بحياة عشرات اللبنانيين واصاب الالاف. واكد "ظريف" وقوف إيران الى جانب الشعب اللبناني وحكومته ، مشيرا الى أن إيران جاهزة لتقديم مختلف المساعدات الى لبنان بناء على ايعاز الرئيس "حسن روحاني" بهذا الشأن.

ومن جهته، صف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي" الانفجار الشديد الذي وقع في مرفأ بيروت مساء يوم أمس الثلاثاء والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الاشخاص بأنه مؤسف ومقلق وقال: "إننا نتابع هذا الحادث وأخباره بحزن شديد". وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن تعاطف وتعازي الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا مع لبنان حكومة وشعبا مؤكدا استعداد ايران لتقديم مساعداتها للاخوة والأخوات اللبنانيين. وشدد "موسوي" على التضامن مع الحكومة والشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة.

بوتين يعلن عن تضامنه مع الشعب اللبناني

قال بيان صادر عن الكرملين إن الرئيس "فلاديمير بوتين" بعث برقية تعزية إلى نظيره اللبناني "ميشال عون"، أكد فيها على استعداد موسكو لدعم لبنان لتجاوز تداعيات الانفجارات التي وقعت يوم أمس الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت وخلفت العديد من القتلى والجرحى.

اليمن يعلن عن استعداده لتقديم المساعدات للبنان

عبّر عدد من القيادات السياسية اليمنية عن تضامنها مع لبنان وتعازيها لأسر الضحايا جراء الانفجار الذي وقع في بيروت. وحول هذا السياق، قال رئيس الوفد الوطني المفاوض، "محمد عبدالسلام": "نعبر عن تضامننا الكامل مع لبنان شعبا وقيادة في هذه المأساة وتعازينا لأسر الضحايا وتمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل، وبإذن الله تعالى سيتجاوز لبنان هذه المحنة". ومن جانبه، قال عضو المجلس السياسي الأعلى "محمد علي الحوثي": "نعبر عن تضامننا مع ‎لبنان حكومة وشعبا جراء حادث الانفجار الذي حدث مساء اليوم بمرفأ‎ بيروت، ونتقدم بالعزاء والمواساة لأسر الضحايا، ونتمنى السلامة للجرحى". وبدوره، عبّر نائب وزير الخارجية "حسين العزي" عن التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، متقدماً بخالص التعازي الحارة والصادقة إلى أسر ضحايا الحادث، متمنياً من كل الدول والبلدان المقتدرة المبادرة والإسهام في تعزيز جهود الشعب اللبناني وحكومته لتجاوز آثار هذا الحادث المؤسف.

ردود فعل الشخصيات العراقية

ومن العراق، قال رئيس تيار الحكمة الوطني "عمار الحكيم"، عبر حسابه على تويتر: "نتابع بقلق بالغ تداعيات الانفجارات التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت، وإذ نتقدم بأحر التعازي والمواساة، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب لبنان ومساندته في محنته". كما علق زعيم التيار الصدري في العراق "مقتدى الصدر" على هذه التفجيرات التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت عصر اليوم، سائلا الله حفظ بيروت. وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نسأل الله تعالى أن يحفظ بيروت الحبيبة من كل مكروه".

رئيس الوزراء اللبناني: لن تمر هذه الحادثة دون معاقبة المسؤولين عنها

قال رئيس الوزراء اللبناني "حسان دياب"، إن الكارثة التي وقعت في لبنان يوم أمس الثلاثاء، المتمثلة بالانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، "لن تمر دون محاسبة المسؤولين"، مناشدا الدول الصديقة لمساعدة بلاده. وقال "حسان دياب" في مؤتمر صحفي، بعد ساعات من الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت: "إنها نكبة لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار على مواجهة هذا التحدي الخطير ونتائجه المدمرة". وأضاف: "ما حصل اليوم لن يمر دون حساب. سيدفع المسؤولون عن الكارثة الثمن.. هذا وعد للشهداء والجرحى والتزام وطني". وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أنه ستكون هناك حقائق تعلن عن هذا المستودع الخطير، الموجود منذ عام 2014، قائلا: "لن أستبق التحقيقات، فالوقت الآن هو للتعامل مع الكارثة، ولانتشال الشهداء ومعالجة الجرحى". وخلال الخطاب، جدد "دياب" تأكيده على محاسبة المسؤولين، واستطرد قائلا: "أعدكم أن هذه الكارثة لن تمر دون مسؤولية ومسؤولين عنها".

الأمم المتحدة: نأمل السلامة للشعب اللبناني

قدم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" يوم أمس الثلاثاء تعازيه لأسر الضحايا في أعقاب تفجيرات مروعة ضربت العاصمة اللبنانية بيروت. وقال نائب المتحدث باسمه "فرحان حق" في بيان "يعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وكذلك شعب وحكومة لبنان بعد الانفجارات المروعة التي وقعت في بيروت اليوم"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين بما فيهم عدد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في لبنان. وأضاف "حق"، "إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم لبنان في هذا الوقت العصيب، وتساعد بنشاط في الاستجابة لهذا الحادث". وهز انفجاران هائلان العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 73 شخصا على الأقل وإصابة 3700 آخرين.

دول المنطقة تعبّر عن تعاطفها مع لبنان

أجرى أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني "ميشال عون"، ووجه بإرسال مستشفيات ميدانية إلى لبنان فورا. ومن جهته قال الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية #بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

كما أعرب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن تضامن بلاده التام مع لبنان، وأعلن عن استعداده لتقديم المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة. وعبّرت وزارة الخارجية التركية -في بيان لها- عن حزنها العميق لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، إن "بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة يحتاجها لبنان في أعقاب انفجار بيروت."