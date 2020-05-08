كورونا حول العالم: أمبركا الأكثر تأثّراً بالجائحة وتراجع الإصابات في الصين

الوقت-سجّلت الولايات المتحدة 1302 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبذلك، يرتفع إلى أكثر من 156 ألفاً العدد الإجمالي للوفيات التي تمّ إحصاؤها في البلاد منذ بداية انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين للمرّة الأولى في كانون الأول/ديسمبر.

كما سجّلت الولايات المتحدة 53,847 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك إلى 4,77 مليون عدد الإصابات في البلاد بحسب الجامعة التي تتّخذ من بالتيمور مقرّاً وتُحدّث بياناتها باستمرار.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تأثّراً بالجائحة في العالم، لكن على الرغم من ذلك فقد اعتمد الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء لهجة متفائلة.

وقال خلال مؤتمر صحافي حول كورونا في البيت الأبيض إنّ "بعض المؤشّرات تُظهر أنّ جهودنا المضنية لاحتواء الفيروس تسير في الواقع بشكل جيّد جداً، بخاصّة من أجل حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً".

ويواصل الملياردير الجمهوري تبرير الزيادة في عدد حالات الإصابة التي تُسجّلها البلاد، بالعدد الكبير من الاختبارات التي يتمّ إجراؤها.

وقال ان "الولايات المتحدة تقوم، لوحدها، خلال أسبوع، باختبار عدد أشخاص أكثر من العديد من البلدان الكبيرة مجتمعةً".

من جهتها، قالت لجنة الصحة العامة إن الصين سجلت 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الرابع من آب/أغسطس مقارنة مع 36 حالة قبلها بيوم.

وسجلت اللجنة 24 حالة جديدة لم تظهر أعراض المرض على أصحابها، مقارنة مع 21 قبل يوم.

هذا وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الرابع من آب/أغسطس 84491 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.

أما في المكسيك، سجلت وزارة الصحة 6148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و857 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين 449961 والوفيات إلى 48869.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من عدد الحالات المؤكدة.

وفي برلين، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 741 إلى 212022.

كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 12 إلى 9168.

وأظهر إحصاء رسمي أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا تجاوزت ألف حالة يوم أمس الثلاثاء وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع مخترقة ما قالت الحكومة إنه حد فاصل نحو إمكانية إعادة النظر في قواعد العزل العام.

وقال فخر الدين قوجة وزير الصحة على تويتر إن الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وعددها 1083 تمثل زيادة ”حادة“ في الأيام الماضية تثير المخاوف في الوقت الذي اختتمت فيه تركيا عطلة مدتها أربعة أيام.

وأودى الفيروس بحياة 5765 شخصاً وأصاب 234934 في المجمل في الدولة التي رفعت في الأول من حزيران/يونيو أغلب إجراءات العزل العام الجزئي الذي كانت تطبقه.

وظلت حالات الإصابة أقل من ألف حالة يومياً منذ 13 تموز/يوليو.