الإعلام الأميركي نقلاً عن خبراء ينفي تصريح ترامب حول ما جرى في مرفأ بيروت

الوقت-أفادت وسائل إعلامية امريكية بأن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعكس حالة الإرباك في اتخاذ موقف واضح من الانفجار في مرفأ بيروت.

كما يعكس التصريح وفق الشبكات الأمريكية إعراض الولايات المتحدة المستمر عن إرسال مساعدات للبنان رغم الأزمة.

ونقلت هذه الوسائل عن خبراء أن ما جرى في مرفأ بيروت هو حادث بخلاف تصريح ترامب.

هذا ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مسؤولين في البنتاغون رفضهم ما وصفه الرئيس دونالد ترامب عن انفجار بيروت بالهجوم.

الشبكة وعبر "تويتر" نقلت عن مسؤولي البنتاغون بأنهم لا يعرفون عن ماذا يتحدث ترامب وما من مؤشرات إلى أن انفجار بيروت كان هجوماً.

وكان ترامب أكّد في مؤتمر صحفي استعداد بلاده لتقديم المساعدة للبنان، مضيفاً أنه بعد استشارته لعدد من القادة العسكريين الأميركيين أعربوا عن اعتقادهم بأن الانفجار في بيروت ناجم عن هجوم وربما قنبلة معينة وليس حادث عرضي.

بدوره، تقدم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "بالتعازي الحارة" لكل المتضررين من الانفجار الهائل، مشيراً إلى أن واشنطن "ترصد الوضع وتقف بجهوزية لمساعدة شعب لبنان للخروج من هذه المأساة الرهيبة".

وفي قت سابق، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة"، وإعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.