بايدن يدعو ترامب والعالم إلى تعبئة المساعدة على الفور لجرحى انفجار بيروت

الوقت-دعا نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، إدارة الرئيس دونالد ترامب ودول العالم إلى إرسال المساعدات إلى لبنان، بعد الانفجار الضخم الذي شهدته العاصمة بيروت أمس الثلاثاء.

بايدن قال في تغريدة له على "تويتر" صباح اليوم الأربعاء: "قلوبنا ودعواتنا مع شعب لبنان وضحايا الانفجار المروّع في بيروت".

وأضاف بايدن: "أدعو كل من إدارة ترامب والمجتمع الدولي إلى تعبئة المساعدة على الفور لآلاف الجرحى في الانفجار".

يذكر أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبّر خلال مؤتمر صحفي له، عن تعازيه العميقة لضحايا الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم المساعدة للبنان.

وأضاف ترامب أنه وبعد استشارته لعدد من القادة العسكريين الأميركيين أعربوا عن اعتقادهم بأن الانفجار في بيروت ناجم عن هجوم وربما قنبلة معينة وليس حادث عرضي.

من جانبه، تقدم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ"التعازي الحارة" لكل المتضررين من الانفجار الهائل، مشيراً إلى أن واشنطن "ترصد الوضع وتقف بجهوزية لمساعدة شعب لبنان للخروج من هذه المأساة الرهيبة".

مرفأ بيروت شهد بالأمس انفجاراً ضخماً، حيث انفجرت شحنة "أمونيوم" تقدر بـ2750 طناً، مخزنة منذ ما يزيد عن 6 سنوات، في أحد مستودعاته.

الانفجار سُمعت أصداءه في مختلف المناطق اللبنانيّة، ونتجُ عنه أكثر من 70 شهيداً و3 آلاف جريح، وأعلن على إثره مجلس الدفاع الأعلى بيروت "مدينة منكوبة" داعياً الحكومة إلى إعلان حالة الطوارىء لمدة أسبوعين.