دياب: ما حصل لن يمر دون محاسبة المسؤولين عن هذه النكبة

الوقت-قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إن "لبنان كله منكوب إنها نكبة لا يمكن تجاوزها الا بالعزيمة ووحدة اللبنانيين".

وفي كلمة له أوضح دياب أن ما حصل اليوم لن يمر دون محاسبة المسؤولين عن هذه النكبة، مضيفاً أن من غير المقبول أن تكون شحنة أمونيوم تقدر ب2750 طناً منذ 6 سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية.

كما توجه دياب بنداء عاجل إلى كل الدول الشقيقة والصديقة للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته.

كذلك شدد رئيس الحكومة على أنه لن يرتاح حتى يجد المسؤول عمّا حصل لمحاسبته وإنزال اشد العقوبات به، مؤكداً على ضرورة اعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.

من جهته، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم غد الأربعاء للبحث في توصيات المجلس الاعلى للدفاع.

وفي مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى قال عون "كارثة كبرى حلت بلبنان وهدفنا اتخاذ الاجراءات القضائية والامنية الضرورية".

بدوره، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان أن بيروت مدينة منكوبة ورفع توصية الى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قد قال للميادين إن من الممكن أن الانفجار قد أتى على مواد شديدة الانفجار تمت مصادرتها منذ فترة، مضيفاً أنه لا يمكن استباق التحقيقات وحين تنتهي سنعمم المعلومات المؤكدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن انفجاراً كبيراً وقع في بيروت، سمع صوته في أنحاء العاصمة والمناطق المحيطة.

وأضافت أن الانفجار وقع في مرفأ بيروت، مشدداً أنه ليس عملاً إرهابياً، وفق المعلومات الأولية.

ولفتت مصادر إلى أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في المرفأ، مضيفاً أن المستودع الذي وقع فيه الانفجار يحتوي على مادة البنزين.