حزب الله: هذه الفاجعة الأليمة تستدعي من الجميع التضامن والوحدة

الوقت-تقدم حزب الله من الشعب اللبناني ومن عائلات الشهداء والجرحى بأعمق آيات المواساة والشعور بالحزن العميق.

وفي بيان له، لفت حزب الله إلى أن هذه الفاجعة الأليمة وما خلّفته من دمار غير مسبوق وعواقب خطيرة تستدعي من الجميع التضامن والوحدة.

كما وجّه تحية إلى جميع الطواقم الطبية والتمريضية والإغاثية ورجال الدفاع المدني على جهودهم الكبيرة في الانقاذ.

وأمام الفاجعة الكبرى والتزاماً بالحداد الوطني يؤجل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمته التي كانت مقررة غدا إلى إشعار آخر.

هذا وأفاد مراسل الميادين في وقت سابق، بأن انفجاراً كبيراً وقع في بيروت، سمع صوته في أنحاء العاصمة والمناطق المحيطة.

وأضاف المراسل أن الانفجار وقع في مرفأ بيروت، مشدداً أنه ليس عملاً إرهابياً، وفق المعلومات الأولية.

ولفت مراسلنا إلى أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في المرفأ، مضيفاً أن المستودع الذي وقع فيه الانفجار يحتوي على مادة البنزين.