اللقاح الروسي بات قريباً.. مئات آلاف الجرعات ستنتج هذا العام

الوقت-أكدت روسيا أنها ستتمكن قريباً من إنتاج مئات الآلاف من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا شهرياً، و"عدة ملايين" منذ بداية العام المقبل.

وذكر وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن 3 شركات طبية حيوية ستتمكن من أيلول/سبتمبر، من إنتاج لقاح تم تطويره من قبل مركز "نيكولاي غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء المجهرية، بكميات كبيرة.

وأوضح مانتوروف لوكالة "تاس" أنه "وفقاً للتقديرات الأولية (...) سنكون قادرين على توفير مئات الآلاف من الجرعات شهرياً هذا العام، ثم عدة ملايين في بداية العام المقبل".

وتعمل روسيا منذ شهور، مثل العديد من البلدان الأخرى في العالم، على تطوير عدة لقاحات تجريبية مضادة لوباء كورونا، حيث تم تطوير لقاح "غاماليا" بالتعاون مع وزارة الدفاع.

أما اللقاح الثاني، فيتم تطويره في مركز "فيكتور" للأبحاث في سيبيريا، ومن المتوقع إنتاج الجرعات الأولى منه في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بحسب السلطات.

وأعلنت روسيا، رابع دولة في العالم من حيث عدد الإصابات، رغبتها في أن تكون من بين الدول الأولى التي تطور لقاحاً ضد الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، يوم السبت، أن التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد سيكون مجاناً.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن بلاده تخطط "لتغطية التطعيم ضد فيروس كورونا بالكامل من الميزانية. وفقاً لذلك، فإن خطة التطعيم معروفة للجميع، وسيتم التخطيط لها".