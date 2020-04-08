المتحدث باسم "سرايا القدس": "بيت العنكبوت" حصيلة سنوات من العمل المتواصل

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 14 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟ الوقت- في حين أفادت بعض المصادر الإخبارية بوجود محادثات عسكرية متقدمة بين تركيا وعمان تهدف إلى إنشاء قاعدة بحرية تركية في عمان ، زعم مصدر مطلع في مقابلة مع الخليج الجديد أن المحادثات جارية حالياً بين الجانبين ، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية الوقت- نُشر فجر يوم الأربعاء ، في وسائل الإعلام نبأ توقيع اتفاق جديد بين الرئيس اليمني المستقيل والمجلس الانتقالي الجنوبي ، المعروف باسم "اتفاقية الرياض

سرقة النفط السوري.. الأكراد يلعبون بالنار الوقت- ما يقوم به الأكراد في شمال شرق سوريا يعد "خيانة" بكل معنى الكلمة لبلدهم سوريا، وحتى لو قالوا بأنهم "ادارة ذاتية" لا يحق لهم ابرام صفقات مشبوهة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تستغلهم وتستغل تطلعاتهم السياسية وقد...

طائرات التجسس الأمريكية راقبت مناورات الحرس الثوري عبر الإنترنت إستخدام الصواريخ والأنظمة الجديدة في مناورات "الرسول الأعظم" الرابعة عشرة الكبرى للحرس الثوري الإيراني في المنطقة العامة في جنوب البلاد، دفع الجيش الأمريكي إلی إرسال طائراته التجسسية الأكثر تطوراً إلى الخليج الفارسي للمراقبة عبر الإنترنت.

اشتعال النار من تحت الرماد وسط اليمن.. تفاصيل الاشتباكات بين قبائل "عبيدة وآل سمرة" مع تحالف العدوان السعودي + صور الوقت- بعد بضعة أسابيع من الصمت الهش في محافظة مأرب، عادت الاشتباكات العنفية إلى الساحة مجدداً، حيث كشفت العديد من التقارير الاخبارية عن وقوع اشتباكات عنيفة بين قبائل "عبيدة وآل سمرة" وقوات تحالف العدوان السعودي وهذا الأمر اطلاق ناقوس الخطر في أروقة قصور "آل سعود"، وذلك لأن قواتهم ومرتزقتهم أصبحوا في وضع لا يحسدون عليه.

أخبار

ترامب: "تيك توك" سيغلق.. إلا إذا تمكنت "مايكروسوفت" من شرائه

ترامب: "تيك توك" سيغلق.. إلا إذا تمكنت "مايكروسوفت" من شرائه

الوقت-شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وجوب بيع تطبيق "تيك توك" الواسع الانتشار

اللقاح الروسي بات قريباً.. مئات آلاف الجرعات ستنتج هذا العام الوقت-أكدت روسيا أنها ستتمكن قريباً من إنتاج مئات الآلاف من

المتحدث باسم "سرايا القدس": "بيت العنكبوت" حصيلة سنوات من العمل المتواصل الوقت-قال المتحدث باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، إن ما تم عرضه خلال وثائقي "بيت العنكبوت"

خلافات جوهرية داخل مجلس الأمن حول التمديد لليونيفيل في لبنان الوقت-خلافات جوهرية تسود داخل مجلس الأمن من أجل التمديد لقوة اليونيفيل لعام آخر

ترامب: ما يحدث بشأن التصويت عبر البريد العادي "مشين" الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "هناك 6 لقاحات لمواجهة فيروس كورونا يجري العمل عليها"، آملاً إنتاج اللقاح بنهاية العام الحالي.

البرلمان العربي يعلق على تصريحات تركيا بشأن الإمارات الوقت- أدان البرلمان العربي ما وصفها "التصريحات العدائية لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار" تجاه دولة الإمارات.

نتانياهو يذعن بارتفاع غير مسبوق لإصابات كورونا بالأراضي المحتلة الوقت- أذعن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، بان إصابات كورونا في "اسرائيل" تعد من بين الأعلى عالميا، محذرا من تزايد عدد الوفيات بالفيروس.

الادميرال خانزادي : دماء الشهداء حولت إيران إلى قوة إقليمية وعالمية الوقت- قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني لدى تفقده اسرة الشهيد أرش باكدل ، أحد شهداء حادث سفينة كونارك انه وببركة دماء الشهداء باتت إيران واحدة من أهم القوى في المنطقة والعالم.

عمران خان يتحدث عن تطورات الوساطة بين ايران والسعودية الوقت- قال رئيس الوزراء الباكستاني، ان السيناريو الأسوأ للمنطقة هو حدوث مواجهة مسلحة مباشرة بين ايران والسعودية.

زعيم تحالف عراقيون يدعو الايزيديين الى التمسك بوطنهم الوقت- اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، ان استهداف الايزيديين يمثل استهدافا للتعددية المجتمعية في العراق.

قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين في نابس والضفة الغربية الوقت- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال 6 فلسطينيين في نابس والضفة الغربية.

الطيران الحربي السوري يدمّر أضخم مستودعات الذخيرة التابعة لجبهة النصرة في إدلب الوقت- دمر الطيران الحربي السوري أحد أضخم مستودعات الذخيرة التابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب، ما ولّد سلسلة طويلة من الانفجارات المتتالية التي سمع دويها في مناطق شمال غربي سوريا وصولا إلى مدينة حلب.

رئيس القضاء الايراني: اميركا وأوروبا برعاية ودعم يقتلون الابرياء في انحاء العالم الوقت- أشاد رئيس السلطة القضائية الايرانية ابراهيم رئيسي بجهود وزارة الامن في القبض على متزعم زمرة "تندر" الارهابية، معتبرا اميركا واوروبا بانهما اصبحتا ملاذا آمنا للارهابيين في العالم.

وزير الداخلية الطاجيكي: متزعم زمرة "تندر" الارهابية لم يعتقل في طاجيسكتان الوقت- نفى وزير داخلية طاجيكستان، اعتقال متزعم زمرة تندر الإرهابية المعادية للجمهورية الاسلامية "جمشيد شارمهد" في بلاده.

ميخائيل اوليانوف: موسكو تدافع عن حق إيران في استخدام الطاقة النووية الوقت- صرّح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا "ميخائيل اوليانوف" : ان موسكو تدافع عن حق الجمهورية الاسلامية الايرانية في استخدام الطاقة النووية وفق "معاهدة الحدّ من الانتشار النووي" ( ان بي تي).

موسوي: القمر الاصطناعي الإيرانيّ "نور" كان يرصد تحركات شارمهد الوقت-أكد الخبير الاستراتيجي والدبلوماسي السابق أمير موسوي، أن جمشيد شارمهد، كان

إعلام إسرائيلي: تعافي الاقتصاد الإسرائيلي قد يستغرق نصف عقد الوقت-تنبّأت وزارة المالية الإسرائيلية، في توقعات اقتصادية نشرت أمس الأحد، بأن "الاقتصاد الإسرائيلي

إعلام إسرائيلي: "إسرائيل" استثمرت في البرنامج الكردي لتحقيق الاستقلال الوقت-تناول المحلل العسكري في "قناة 12" الإسرائيلية ايهود يعاري، "الحلم الكردي لتحقيق الاستقلال

الصين تعلن معارضتها أي تصرفات أميركية ضد شركاتها الإلكترونية ااوقت-قالت الصين اليوم الاثنين، إنها "تعارض بشدة أي تصرفات أميركية ضد الشركات الإلكترونية الصينية"

فرنسا تقدم اقتراحاً لفرض عقوبات مالية على الدول التي "تقيّد حقوق الإنسان" الوقت-أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، اليوم الإثنين، أن فرنسا ستحثّ

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية

يُنفذون وصيّة جدّهم.. دعم الفرقاء طريق آل سعود لتقسيم اليمن

الادميرال خانزادي : دماء الشهداء حولت إيران إلى قوة إقليمية وعالمية

نتانياهو يذعن بارتفاع غير مسبوق لإصابات كورونا بالأراضي المحتلة

اللقاح الروسي بات قريباً.. مئات آلاف الجرعات ستنتج هذا العام

ترامب: ما يحدث بشأن التصويت عبر البريد العادي "مشين"

"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"

المتحدث باسم "سرايا القدس": "بيت العنكبوت" حصيلة سنوات من العمل المتواصل

خلافات جوهرية داخل مجلس الأمن حول التمديد لليونيفيل في لبنان

عمران خان يتحدث عن تطورات الوساطة بين ايران والسعودية

ترامب: "تيك توك" سيغلق.. إلا إذا تمكنت "مايكروسوفت" من شرائه

خلافات ثلاث ستؤدي الى حل حكومة نتنياهو وغانتس

البرلمان العربي يعلق على تصريحات تركيا بشأن الإمارات

استقالة "حتّي"؛ الأسباب والتداعيات

ترامب: ما يحدث بشأن التصويت عبر البريد العادي "مشين"

الادميرال خانزادي : دماء الشهداء حولت إيران إلى قوة إقليمية وعالمية

"اسرائيل" وتعمد محاصرة الأسرى بفيروس "كورونا"

نتانياهو يذعن بارتفاع غير مسبوق لإصابات كورونا بالأراضي المحتلة

اللقاح الروسي بات قريباً.. مئات آلاف الجرعات ستنتج هذا العام

اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية

يُنفذون وصيّة جدّهم.. دعم الفرقاء طريق آل سعود لتقسيم اليمن

البرلمان العربي يعلق على تصريحات تركيا بشأن الإمارات

استقالة "حتّي"؛ الأسباب والتداعيات

عمران خان يتحدث عن تطورات الوساطة بين ايران والسعودية

ترامب: "تيك توك" سيغلق.. إلا إذا تمكنت "مايكروسوفت" من شرائه

المتحدث باسم "سرايا القدس": "بيت العنكبوت" حصيلة سنوات من العمل المتواصل

خلافات جوهرية داخل مجلس الأمن حول التمديد لليونيفيل في لبنان

خلافات ثلاث ستؤدي الى حل حكومة نتنياهو وغانتس

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

المتحدث باسم "سرايا القدس": "بيت العنكبوت" حصيلة سنوات من العمل المتواصل

الثلاثاء 14 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
المتحدث باسم "سرايا القدس": "بيت العنكبوت" حصيلة سنوات من العمل المتواصل

المتحدث باسم "سرايا القدس": "بيت العنكبوت" حصيلة سنوات من العمل المتواصل

الوقت-قال المتحدث باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، إن ما تم عرضه خلال وثائقي "بيت العنكبوت"

مواضيع ذات صلة

"حماس": العدو الإسرائيلي يصدّر أزماته الداخلية عبر الاعتداء على غزة

ضابط صهيونيّ: دفعنا ثمناً باهظاً في حرب غزة.. جنودنا عادوا من المعركة ولم يعودوا إلى الحياة

طائرات الاحتلال تستهدف شرق قطاع غزة بعدة غارات

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال المتحدث باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، إن ما تم عرضه خلال وثائقي "بيت العنكبوت"، من ضربات أمنية "مُعقدة ومُركزة ومُحكمة"، هو "حصيلة سنوات من العمل المتواصل في الخفاء ضد أجهزة الأمن الصهيونية، وهو غَيض من فيض مما سَمحت قيادة سرايا القدس بنشره".

وأكد المتحدث عبر "تويتر" أن العمل المتكامل بين وحدات "سرايا القدس"، أدى إلى "إنتاج منظومة أمنية رصينة وقوية، أفشلت الكثير من مخططات العدو الشيطانية، وأحبطت العديد من محاولات الاغتيال واستدراج المجاهدين".

وأضاف: "الجهود الاستخباراتية لجهاز "أمن السرايا"، هدفها الأساسي والرئيس تحصين الجبهة الداخلية للمقاومة الفلسطينية وحماية مُقدراتها"، مشيراً إلى أن "الجهاز في حالة تواصل وتنسيق مُستمر مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة".

ويميط "بيت العنكبوت" اللثام عن مراحل اتصال بين ضباط إسرائيليين ومجندين، تمَّت إدارتها ومتابعتها بدقة من قبل جهاز أمن "سرايا القدس"، كما ويكشف الوثائقي عن كيفيّة التواصل وطريقة التفكير التي يتّبعها العدو أثناء تجنيد عملائه.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سرايا القدس فلسطين غزة بيت العنكبوت

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء