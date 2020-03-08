البرلمان العربي يعلق على تصريحات تركيا بشأن الإمارات

الوقت- أدان البرلمان العربي ما وصفها "التصريحات العدائية لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار" تجاه دولة الإمارات.

وقال نائب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، اليوم الاثنين، "إن تلك التصريحات لا تنسجم مع المبادئ والأعراف الدبلوماسية بين الدول، وتعتبر اعتداء على دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية، وهى دولة الإمارات ، ومساندتها المجتمع الدولي للاضطلاع بالدور الفاعل والمهم في نشر السلام والاستقرار في كل دول العالم."

وأضاف "أن تصريحات الوزير التركي الأخيرة وما احتوته من مضامين عدائية مستهجنة تجاه دولة الإمارات، هي استفزاز مرفوض يتناقض مع الأعراف الدولية، كما أنها تعد تهديدا مستهجنا لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي".

وأعلن نائب رئيس البرلمان العربي مجددا تضامن ووقوف البرلمان صفا واحدا مع دولة الإمارات ضد هذه التصريحات الاستفزازية، كما جدد الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن رفض التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تمثل تهديدا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي.

وكان وزير الدفاع التركي قد هاجم الإمارات، في لقاء مع قناة "الجزيرة"، واتهمها بأنها "تدعم منظمات إرهابية معادية لتركيا" في ليبيا وسوريا، وقال إن بلاده "ستحاسب الإمارات على ما فعلت في المكان والزمان المناسبين".