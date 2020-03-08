الادميرال خانزادي : دماء الشهداء حولت إيران إلى قوة إقليمية وعالمية

الوقت- قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني لدى تفقده اسرة الشهيد أرش باكدل ، أحد شهداء حادث سفينة كونارك انه وببركة دماء الشهداء باتت إيران واحدة من أهم القوى في المنطقة والعالم.

وقال الأدميرال خانزادي خلال هذه الزيارة إن أسر الشهداء وتضحياتهم راسمال عظيم لهذا النظام ووجودهم يمثل مفخرة للنظام الاسلامي .

وأضاف ان دماء الشهداء تعد عامل اقتدار نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس وجعلت إيران إحدى القوى المهمة في المنطقة والعالم.

وصرح قائد القوة البحرية أن الشهداء وعائلاتهم علمونا دروس المعرفة والمقاومة والصمود والتضحية وقال اننا مدينون لدماء الشهداء وعائلاتهم وسنكون دوما الى جانب اسر الشهداء .