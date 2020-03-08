عمران خان يتحدث عن تطورات الوساطة بين ايران والسعودية

الوقت- قال رئيس الوزراء الباكستاني، ان السيناريو الأسوأ للمنطقة هو حدوث مواجهة مسلحة مباشرة بين ايران والسعودية.

وفي حوار مع قناة "الجزيرة"، نشر ملخصا منه اليوم الاثنين، قال عمران خان ان اسلام آباد بذلت قصارى جهودها لتفادي صدام عسكري بين ايران والسعودية، مضيفا ان هذه الجهود قد تكللت بالنجاح.

وأضاف ان الوساطة الباكستانية بين إيران والسعودية لم تتوقف وتحرز تقدما لكنه بطيء وقال : السيناريو الأسوأ للمنطقة هو حدوث مواجهة مسلحة مباشرة بين إيران والسعودية.

وبشأن اليمن، صرح عمران خان ان ما يجري في اليمن كارثة إنسانية، مضيفا: ان باكستان حاولت إحلال السلام في اليمن لأنه يتعرض للتدمير.

وبشأن محادثات السلام في افغانستان، قال عمران خان ان بعض الاطراف تسعى لإفشال هذه المحادثات، لأنها تتعارض مع مصالحهم.

وتطرق رئيس الوزراء الباكستاني كذلك الى ازمة المسلمين في الهند، وقال: ان الاحداث التي يتعرض لها المسلمون في الهند، مشابهة للمجازر التي تعرض لها اليهود في الحقبة النازية.