وزير الداخلية الطاجيكي: متزعم زمرة "تندر" الارهابية لم يعتقل في طاجيسكتان

الوقت- نفى وزير داخلية طاجيكستان، اعتقال متزعم زمرة تندر الإرهابية المعادية للجمهورية الاسلامية "جمشيد شارمهد" في بلاده.

وقال وزير الداخلية الطاجيكي "رمضان رحيم زادة " في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: ان متزعم زمرة "تندر" الارهابية لم يعتقل في طاجيسكتان.

واضاف: لاصحة للانباء التي نشرتها بعض وسائل الاعلام بان اعتقال "جمشيد شارمهد" متزعم زمرة "تندر" الارهابية" تم في طاجيكستان وتم تسلیمه الى ايران.

وتصريح وزير الداخلية الطاجيكي يعتبر تأكيدا لبيان وزارة الامن الايرانية يوم أمس الذي نفى بشدة ادعاءات عدد من وسائل الاعلام حول اعتقال متزعم زمرة "تندر" الارهابية" في طاجيكستان.

وقال بيان العلاقات العامة لوزارة الامن الايرانية، انها تنفي اي تكهنات طرحت في وسائل الاعلام حول كيفية اعتقال "جمشيد شارمهد".