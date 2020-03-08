"حماس": العدو الإسرائيلي يصدّر أزماته الداخلية عبر الاعتداء على غزة

الوقت-رأى الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، أن قصف واستهداف الإحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة "رسالة تصعيد وعدوان، تهدف إلى تصدير أزماته الداخلية على أهلنا في القطاع، وحرف الأنظار عما يجري في داخله من تطورات وأوضاع سياسية متفاقمة".

وقال برهوم في بيان إن "المقاومة الباسلة التي تعي جيداً طبيعة ما يخطط ويفكر به الإحتلال وآليات التعامل معه، لن تسمح له بأن تكون غزة مسرحاً لتصدير هذه الأزمات"، معتبراً أن سياساتها في التعامل مع العدو "ستبقى منسجمة تماماً مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا".

ويأتي كلام برهوم بعدما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عدة أهداف في وسط وجنوب قطاع غزة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وأفادت وسائل إعلامية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقعاً للمقاومة غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت كذلك أرضاً زراعية في حي أبو هداف ببلدة القرارة شمال شرق خانيونس.

وقالت مصادر إن طائرات الاحتلال قصفت أيضاً بثلاثة صواريخ موقع أبو عطايا التابع للجان المقاومة الشعبية، غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلامية اسرائيلية أفادت الليلة الماضية بأن منظومة القبّة الحديدية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً فوق مدينة سديروت تمّ إطلاقه من شمال قطاع غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان آخر اعتداء إسرائيلي على غزة جرى في تموز/يوليو الماضي، حيث استهدفت طائرات الاحتلال نقاطاً في قطاع غزة. واستهدفت إحدى الغارات الإسرائيلية نقطة رصد للمقاومة شرق حي الزيتون شرقي القطاع، في حين استهدفت غارة أخرى أرضاً زراعية في شرق غزة.