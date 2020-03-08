وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته لرئيس الحكومة

الوقت-أفادت وسائل إعلامية لبنانية، اليوم الإثنين، بأن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، قدم استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب.

وأضافت أن الوزير حتّي كان قد وصل إلى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة حسان دياب.

ويذكر أن زيارة حتّي للسرايا الحكومية "سبقتها أنباء عن نيّته تقديم استقالته".

في غضون ذلك، أعلن الوزير المستقيل حتي، عن الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته، قائلاً "قدمت استقالتي لغياب الرؤية الوطنية".

وأشار في بيان إلى أن "لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة"، متمنياً على الحكومة "إعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات".

وتابع: "لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة"، لافتاً إلى أن "المطلوب في عملية بناء الدولة عقولاً خلاقة ورؤية واضحة وسيادة دولة القانون".

بالتزامن، أكدت مصادر أن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وصل إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس ميشال عون لبحث استقالة حتّي، مضيفاً أن هناك مرسوم سيصدر في الساعات المقبلة عن رئيس الحكومة بتعيين وزير جديد للخارجية.