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  الإثنين 13 ذی‌الحجه 1441

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أخبار

بيلوسي تتهم ترامب بترويج معلومات مضللة حول كورونا

الأحد 12 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
بيلوسي تتهم ترامب بترويج معلومات مضللة حول كورونا
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الوقت- صرحت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بأنها لا تثق في ديبورا بيركس منسقة فريق العمل المكلف بمواجهة فيروس كورونا لدى البيت الأبيض، التي عينها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا.

وقالت بيلوسي في حديث لشبكة "إيه.بي.سي" اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحسين السيطرة على تفشي كورونا قبل إعادة فتح المدارس على نطاق واسع حتى يتم ذلك بأمان، مشيرة إلى أن مسؤولي إدارة ترامب ليسوا واقعيين بشأن قدرة المسؤولين المحليين على الحفاظ على سلامة الطلاب.

وردا على طلب التعليق على تصريحات سابقة لها لموقع "بوليتيكو" حول بريكس، قالت: "أعتقد أن الرئيس يردد معلومات مضللة عن الفيروس وليس لدي ثقة في هذا الأمر".

وفي وقت سابق ذكر موقع "بوليتيكو" أن بيلوسي هاجمت بريكس بحدة خلال اجتماع مغلق بحضور وزير المالية ستيف منوتشين وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، حيث قالت: "ديبورا بيركس هي الأسوأ. كم رهيبة هي".

واتهمت بيلوسي بريكس بنشر معلومات مضللة عن جائحة كورونا، بينما أشادت بأنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الذي قالت إنه "عاد إلى رشده، وهو الآن بطل".

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البيت الأبيض فيروس كورونا ترامب نانسي بيلوسي

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