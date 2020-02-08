وزير الصحة: ايران تحولت من مستورد الى منتج ومصدر للتجهيزات الطبية خلال أقل من شهرين

الوقت- قال وزير الصحة الايراني الدكتور "سعيد نمكي" ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحولت من مستورد الى منتج ومصدر للتجهيزات الطبية خلال أقل من شهرين.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان وزير الصحة الايراني الدكتور "سعيد نمكي" قال ان إنتاج اللقاحات هو نهج متردد في العالم وبعون الشركات المعرفية فلسنا متخلفين عن أي مكان في العالم في هذا الصدد بمساعدة الشركات القائمة على المعرفة، وأننا لسنا بحاجة إلى الأجانب في ذروة العقوبات، وبدلاً من شراء اللقاحات من البلدان الاخرى فسنستثمر ونتفاوض مع كبرى شركات تصنيع اللقاحات في العالم، ونأمل أن نكون قادرين على إنشاء بنية تحتية طويلة المدى لإنتاج اللقاحات البشرية والحيوانية في البلاد من خلال مشروع مشترك مع الشركات المعرفية.

وأضاف أننا في الجمهورية الإسلامية كنا قادرين على التحول من مستوردين للمعدات الطبية إلى مصنعين ثم مصدرين لها في أقل من شهرين، وكانت لدينا إنجازات قيمة للغاية في السيطرة على المرض، مضيفاً انه على الرغم من ظهور تفشي جديد للمرض وقد تعاني العديد من البلدان من هذا التوتر، إلا أننا استطعنا في أقل من 50 يومًا أن نخفض عدد الوفيات إلى ما يقرب من 30، ويعود هذا النجاح الى جهود التعبئة الوطنية ضد كورونا ونظام 4030 والذي يعد أحد أنجح الأنظمة وأكثرها كفاءة.