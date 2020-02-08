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  الإثنين 13 ذی‌الحجه 1441

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أخبار

بتهمة الاغتصاب.. شرطة لندن تعتقل وزيرا سابقا في حزب المحافظين

الأحد 12 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
بتهمة الاغتصاب.. شرطة لندن تعتقل وزيرا سابقا في حزب المحافظين

بتهمة الاغتصاب.. شرطة لندن تعتقل وزيرا سابقا في حزب المحافظين

الوقت-ألقت الشرطة البريطانية أمس السبت القبض على نائب بالبرلمان ووزير سابق، لم تذكر اسمه،

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الوقت-ألقت الشرطة البريطانية أمس السبت القبض على نائب بالبرلمان ووزير سابق، لم تذكر اسمه، بعد تلقيها بلاغا يتهمه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتقييد القسري.

وقالت صحف محلية إن امرأة في العشرينيات من عمرها، وهي موظفة سابقة في البرلمان، أبلغت الشرطة أنها تعرضت لاعتداء وأُجبرت على ممارسة الجنس.

وذكرت شرطة العاصمة البريطانية أنها تلقت الجمعة مزاعم تتعلق بـ4 وقائع منفصلة، بين يوليو/تموز 2019 ويناير/كانون الثاني 2020.

وقال بيان الشرطة "تم إلقاء القبض على رجل في الخمسينيات من عمره للاشتباه في ارتكابه (جريمة) اغتصاب".

وقالت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء السبت إنه أفرج عن النائب بكفالة بعد احتجازه في مركز شرطة بشرق لندن، ومن المقرر عودته منتصف هذا الشهر.

ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل أخرى حول هوية الرجل المحتجز أو مهنته، لكن صحيفة "صنداي تايمز" (The Sunday Times) قالت إن الاتهامات وجهتها مساعدة برلمانية سابقة له، وتستهدف مسؤولا كبيرا في حزب المحافظين، وكان وزيرا في السابق وهو نائب حاليا.

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لندن بريطانيا فساد حزب المحافظين

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