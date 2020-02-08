بعد توقيف طهران زعيم منظمة إرهابية مقرها أميركا.. واشنطن تعترض

الوقت-دعت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس السبت، طهران إلى احترام "المعايير القانونية الدولية"، بعد إعلانها توقيف زعيم منظمة إرهابية تحت إسم "تندر"، متهم بإدارة "عمليات مسلحة وتخريبية ضد إيران من الولايات المتحدة".

وقال الناطق باسم الخارجية: "أخذنا علماً بالمعلومات المتعلقة بجمشيد شارمهد، والنظام الإيراني لديه خبرة طويلة في احتجاز إيرانيين وأجانب بناء على اتهامات خاطئة".

وحثت الخارجية الأميركية إيران "على الالتزام بأكبر قدر ممكن من الشفافية وإلى احترام المعايير القانونية الدولية".

بدوره،أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "الإرهابيين يبثون الكراهية من ملاذاتهم الآمنة في أميركا وأوروبا".

وأضاف في تغريدة على "تويتر" مساء السبت أنه "على الغرب وقف تمويله واحتضانه للإرهابيين"، مشيراً إلى أنهم "يحثون على القتل والفوضى ويقومون بإدارة ذلك ويعلنون بكل صلافة مسؤوليتهم عن قتل المدنيين الإيرانيين الأبرياء".

ولفت ظريف إلى محاولات الدول الغربية "لتبييض صورة الزمر الإرهابية الساعية لارتكاب أعمال تخريبية في إيران"، مؤكداً أنه "لا يمكن للتضليل والخداع التغطية على هذا النفاق".

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت أمس توقيف زعيم "منظمة إرهابية" مقرها أميركا، ومتهمة بالوقوف وراء تفجير في مدينة شيراز في عام 2008 وهجمات أخرى تم إحباطها.

وبحسب الوزارة الإيرانية، فإن زعيم المجموعة المسماة "تندر"، اسمه "جمشيد شارمهد"، كان "يقود عمليات مسلحة وتخريبية داخل إيران، وبات اليوم في قبضة قوات الأمن الإيرانية".

وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن أمس لاستضافتها شارمهد و"دعمها إرهابيين معروفين تبنوا عدداً من الأعمال الإرهابية داخل البلاد".

وقالت في بيان إن "الكيان الأميركي يتحمل مسؤولية دعمه للزمر الإرهابية والجناة الذين يديرون من داخل الولايات المتحدة عمليات تخريبية ومسلحة وإرهابية ضد الشعب الإيراني ويريقون دماء مواطنينا".

وكشف وزير الأمن الإيراني محمود علوي أمس أن "شارمهد مدعوم من الموساد والـCIA، ولم يتصوروا أن استخباراتنا قادرة على خرقهما".

وتابع قائلاً "الاستخبارات الإيرانية اخترقت الموساد والـCIA واستدرجت شارمهد إلى إيران واعتقلته في عملية معقدة".