طهران تعلن اعتقال زعيم "مجموعة ارهابية" مقرّها الولايات المتحدة

الوقت-أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال زعيم تنظيم "تندر" الإرهابية الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرّاً له.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الأمن، يوم أمس السبت، عن اعتقال جمشيد شارمهد زعيم هذه المنظمة، والذي كان يدير العمليات المسلحة والتخريبية في إيران من أميركا.

وأضاف البيان أن شارمهد هو الآن في قبضة قوات الأمن التي تمكّنت من اعتقاله في إطار عمليات معقدة.

وكان شارمهد قام قبل 12 عاماً بتخطيط وتوجيه عملية تفجير حسينية "سيد الشهداء (ع)" في شيراز، والتي استشهد خلالها 14 شخصاً وأصيب 215 آخرون من المواطنين المشاركين في مراسم العزاء الحسيني.

"تندر" كانت تعتزم أيضاً خلال الأعوام الأخيرة تنفيذ عدة عمليات تخريبية كبيرة من ضمنها تفجير سد سيوند في شيراز، وتفجير قنابل سيانور في معرض طهران للكتاب، وتفجير مرقد الإمام الخميني، وتم إحباط جميع هذه العمليات.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل العمليات "المعقّدة والناجحة" لكوادر الأمن في إلقاء القبض على زعيم المنظمة الإرهابية.

بالتزامن، كشف وزير الأمن الإيراني محمود علوي أن "شارمهد مدعوم من الموساد والـCIA ولم يتصوروا أن استخباراتنا قادرة على خرقهما".

وتابع قائلاً "الاستخبارات الإيرانية اخترقت الموساد والـCIA واستدرجت شارمهد إلى إيران واعتقلته في عملية معقدة".

من جهته، أشاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، بجهود وزارة الأمن في اعتقال شارمهد، الذي وصفه "بزعيم زمرة إرهابية وتخريبية".

وقال موسوي، إن "النظام الأميركي يتحمل مسؤولية دعم زمرة تندر الإرهابية وغيرها من الزمر والمجرمين، الذين يقودون العمليات الإرهابية ضد الشعب الإيراني، من داخل الولايات المتحدة"، بحسب تعبيره.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني مجتبى ذو النوري، أكد أن التحقيقات تشير إلى أن "مصدر الإنفجار في نطنز كان في الغالب من عناصر داخلية ولا يمكن الإفصاح عنها الآن".

وقال إن التحقيقات تشير إلى أنه ليس هناك احتمالية لهجوم عبر الطائرات بدون طيّار والصواريخ والقنابل والقذائف.

وشهدت إيران انفجاراً في مبنى تابع لمحطة "نظنز" النووية، وأعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة النووية، بهروز كمالوندي، أن "الحريق الذي اندلع في المحطة أحدث أضراراً جسيمة".