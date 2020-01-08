الاحتلال يواصل مشاريع تهويد القدس المحتلة

الوقت- وافقت بلدية الاحتلال بالقدس، اليوم السبت (1-8)، على خطة لإقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي، في الجانب الشرقي لحي العيساوية ويقع على تسعين دونما. وتعهد رئيس بلدية الاحتلال موشيه لييؤن بالاستمرار في مشاريع تهويد المدينة المقدسة.

وكانت بلدية الاحتلال قد أعلنت عن إطلاق خطة تهويدية جديدة في شرق المدينة، تشتمل على مشروع ضخم لإنشاء وادي السيليكون أو (السيليكون فالي)، وهو عبارة عن خطة، بموجبها سيتم توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية، بحجم كبير شرق القدس، على حساب المنطقة الصناعية التي ستدمر بالكامل.

ويهدف المشروع الذي سيحل مكان المنطقة الصناعية في حي الجوز (شرق القدس)، إلى بناء مشروعات للتكنولوجيا الفائقة، وأخرى تجارية وفندقية.

وستبلغ تكلفة المشروع، بحسب بلدية الاحتلال، نحو 2.1 مليار شيقل (حوالى 606 ملايين دولار).

يشار إلى أن مشروع "وادي السيليكون"، كان مشروعا قديما يعود إلى عام 1976، وكان ينحصر بإقامة مناطق خضراء وحدائق في المنطقة، قبل أن تدخل عليه تحديثات.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967م، بدأت سلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية من أجل إقامة المستوطنات الإسرائيلية عليها، والتي ازدادت وتيرتها اليوم بسبب الدعم الأمريكي والظروف الدولية والإقليمية.