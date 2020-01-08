الصحة الايرانية: 97 بالمئة من السجناء يستخدمون الكمامات

الوقت- قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري حول الاوضاع الصحية داخل السجون ان حجم الالتزام بالتوصيات الصحية العامة داخل السجون يصل الى اكثر من 93 بالمئة فيما يصل استخدام الكمامات من قبل السجناء الى نحو 97 بالمئة.

واشارت سيما لاري اليوم السبت الى تزايد عمليات التفتيش والاشراف على السجناء وقالت انه جرى خلال فترة شيوع فيروس كورونا تنظيم 542 جولة تفتيش للسجناء.

وتابعت لاري انه تم تقديم الاستشارات اللازمة ولا توجد حاليا مشكلة خاصة من الناحية الصحية في السجود داخل البلاد .

واضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة ان التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات هو بالمستوى المطلوب وان هناك تعاون مستمر في هذا الصدد.

و اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 306 الفا و752 شخصا، وبوفاة 216 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 16 الفا و982 شخصا.