نائب الرئيس الايراني يؤكد اهمية الاستثمار في مختلف القطاعات لتنمية البلاد

الوقت- أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم السبت، أهمية الاستثمار في مختلف القطاعات لتنمية البلاد، قائلا: ان الاستثمار في قطاع التعليم هو من الخدمات الدائمة، ولابد ان نشد على ايادي القطاع الخاص لمبادرته الى الاستثمار في مجال التعليم.

وفي حديثه لدى استقباله اعضاء الهيئة المركزية لاتحاد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الاهلية في ايران، أكد اسحاق جانغيري اهمية الاستثمار في مختلف القطاعات لتنمية البلاد، وقال: ان الاستثمار في قطاع التعليم هو من الخدمات الدائمة، ولابد ان نقبّل ايادي القطاع الخاص ونشد عليها لمبادرته الى الاستثمار في مجال التعليم.

وأضاف: اذا كنا نفكر بتنمية البلاد ومستقبلها، فعلينا ان نولي اهتماما خاصا بالاستثمار في قطاع التعليم، ومثلما ينبغي للقطاع الخاص ان يكون في المقدمة في الاقتصاد، فإن القطاع الخاص يخفف عبئا كبرا من مسؤولية الحكومة في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأكد ان الحكومة تولي اهتماما خاصا بمشاكل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي غير الحكومية، وبالطبع فإنها تتوقع من هذه المؤسسات ان تكون لديها استشرافات دقيقة عن مستقبل البلاد والاحتياجات المستقبلية لاقتصاد ايران، وان تنظم اهدافها التعليمية بما يتناسب مع غد البلاد.

كما دعا جهانغيري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية، الى رفع مستوى وجودة خدماتها التعليمية، الى حد يفضل الطلبة الجامعيون الحصول على شهاداتهم الدراسية منها، معربا عن شكره وتثمينه لأداء النظام الدراسي الجامعي في ايام انتشار فايروس كورونا، مبينا انه لولا جهود جامعات البلاد والتنسيق العالي، لكان من الممكن ان يتم تعطيل النظام التعليمي بالبلاد في هذه المرحلة، ومن دواعي السرور انه بهمة التعليم العالي والتربية والتعليم، لم تتوقف مسيرة التعليم في البلاد في فترة انتشار كورونا.