روحاني: أميركا تبعث رسالة خاطئة بتعرّضها لطائرة الركاب الإيرانية

الوقت- أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، في محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، أن اميركا تبعث برسالة خاطئة بتعرضها لطائرة الركاب الايرانية.

وفي اتصال هاتفي تلقاه السبت، من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قدم حسن روحاني التهنئة بعيد الاضحى المبارك، ووصف زيارة الكاظمي الى طهران بالبناءة، وقال: ان هذه الزيارة والاتفاقات التي تمخضت عنها، ستؤدي الى تطورات ايجابية وواعدة في العلاقات بين البلدين.

ووصف روحاني محادثاته ومحادثات نائبة الاول والوزراء مع رئيس الوزراء العراقي بالناجحة والمفيدة، مصرحا: ان بدء النشاطات التنفيذية للربط السككي بين ايران والعراق، يحمل الامل لكلا الشعبين ويمثل بداية لإيجاد حركة جديدة وجادة في تنمية التبادل الثنائي أكثر مما مضى.