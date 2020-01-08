في محادثة هاتفية.. روحاني يؤكد عزم إيران على تعزيز العلاقات مع أفغانستان

الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن إرادة الجمهورية الإسلامية الايرانية تقوم دوما على توسيع العلاقات مع جمهورية أفغانستان الإسلامية عبر الاعتماد على القواسم التاريخية والثقافية المشتركة في مختلف المجالات وتعزيز هذه العلاقات من خلال الاستفادة من القدرات الاقتصادية والتجارية والتجارة العابرة بين البلدين.

وهنأ الرئيس حسن روحاني في اتصال هاتفي مساء اليوم السبت الرئيس الأفغاني أشرف غني بمناسبة عيد الأضحى ، واعتبر السلام في أفغانستان بأنه سلام واستقرار للمنطقة بأسرها وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف دوما الى إلى جانب شعب أفغانستان وحكومتها من أجل السلام والاستقرار ، وان دور حكومة أفغانستان في الجهود الدولية لتحقيق السلام مهم لإيران.