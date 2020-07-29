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أخبار

رئيس الكيان ريوفين ريفلين يحذر من اندلاع صراع داخلي

رئيس الكيان ريوفين ريفلين يحذر من اندلاع صراع داخلي

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أخبار

رئيس الكيان ريوفين ريفلين يحذر من اندلاع صراع داخلي

الأربعاء 8 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
رئيس الكيان ريوفين ريفلين يحذر من اندلاع صراع داخلي
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الوقت- حذر رئيس الكيان الإسرائيلي ريوفين ريفلين من اندلاع صراع داخلي، بعد مهاجمة مجموعات متطرفة مؤيدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحتجين ضد سياسات الحكومة، هذا وأظهر استطلاع للرأي تراجع شعبية نتنياهو وحزب الليكود لفشلهم في مواجهة فيروس كورونا.

هي ليست أحداث عابرة أو وهمية يمكن التغاضي عنها.. بل رسالة خطرة وجهها رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي ريوفين ريفلين بعد أحداث العنف الأخيرة، مع هجوم مجموعات يمينية متطرفة على متظاهرين ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

وحذر ريفلين ضمنيا من حرب أهلية في الكيان الإسرائيلي، معتبرا أن الهجوم على متظاهرين ضد الحكومة وقتلهم ليس حدثا وهميا، وأضاف أن الديمقراطية ستكون في حالة يرثى لها إذا حمل الناس السلاح في وجه بعضهم البعض.

وتأتي هذه التحذيرات الجدية بعد يوم من هجوم لعناصر جماعة لافاميليا المتطرفة والمؤيدة لنتنياهو على المحتجين، واعتدائهم عليهم ورشقهم بالكراسي والزجاجات، فيما أعلن منظمو الاحتجاجات أن عددا من المحتجين أصيبوا جراء هذا الهجوم.

هذا ووصف زعيم حزب "أزرق أبيض" وشريك نتنياهو في الحكومة بيني غانتس جماعة لافاميليا بالعصابة الإجرامية المنظمة.

هذا الأمر لم يمنع المحتجين من مواصلة تظاهراتهم ضد سياسات الحكومة وفشلها في مواجهة فيروس كورونا، لاسيما بعد التسريب الصوتي لوزير الأمن عمير أوهانا المقرب من نتنياهو يحرض فيه الشرطة على استعمال القوة في مواجهة المحتجين.

في المقابل أعلنت الشرطة إلقاء القبض على شخص كان هدد باغتيال نتنياهو وعائلته، فيما قالت مصادر إن الشخص يعاني من مرض نفسي.

إستخدام الشارع لمواجهة التظاهرات، يبدو أنه يؤثر سلبا على شعبية نتنياهو والليكود، حيث كشفت آخر استطلاع للرأي أجرته إذاعة 103 العبرية تراجع شعبية الليكود وأنه سيحصل على 31 مقعدا في الانتخابات بعد أن كانت الاستطلاعات قبل شهرين تشير لحصوله على 41، في وقت ينتظر أن تلقي المحاكمات التي يخضع لها نتنياهو بتهم فساد بثقلها على مستقبله السياسي، ومعه مستقبل حزب الليكود

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بنيامين نتنياهو المحتجين تل أبيب حزب الليكود بيني غانتس رئيس الكيان الإسرائيلي كيان الاحتلال الإسرائيلي سياسات الحكومة

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