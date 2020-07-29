شحنة مساعدات طبية إيرانية لمحاربة كورونا تصل إلى كابول

الوقت- تم اليوم الاربعاء تسليم شحنة من المساعدات الطبية والصحية للجمهورية الإسلامية الايرانية إلى مسؤولي وزارة الصحة الأفغانية في كابول.

ووصلت الشحنة الجديدة من المساعدات الصحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمكافحة كورونا إلى مطار كابول بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقد تم تسليم شحنة المساعدة الطبية لمسؤولي وزارة الصحة الأفغانية بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول.

وتضم الشحنة نحو 10 الاف عدة تشخيص كورونا ، و 10 الاف كمامة N95 ، وجهاز للتنفس الاصطناعي و 25 مقياس حرارة ، و 25 مقياس التأكسج النبضي ، و مطهرات .

وتبلغ تكلفة هذه المساعدة 75000 يورو وتزن ألف ومائة كيلوغرام ، تم نقلها إلى كابول على متن رحلة تابعة لشركة طيران ماهان الإيرانية.

وفي الماضي ، أرسلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساعدات طبية إلى ولاية هرات والعاصمة كابول في عدة مناسبات.