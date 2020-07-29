السفير الإيراني يبحث مع وزيرة الهجرة العراقية سبل التعاون بين البلدين

الوقت- التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق، إيرج مسجدي، بوزيرة الهجرة والمهجرين في هذا البلد، السيدة إيفان فائق يعقوب جابرو اليوم الأربعاء، وبحث معها في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

واطلع السفير الإيراني في بغداد خلال اللقاء، على حالة المهاجرين العراقيين.

وأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية عن إستعدادها لزيارة إيران.

وكان إجتمع مسجدي الإثنين، مع مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي.

وفي مستهل اللقاء الذي جرى بحضور الملحق العسكري الإيراني في العراق، العميد مصطفى مراديان، أعرب مسجدي عن تهانيه لمستشار الأمني الوطني العراقي بمناسبة تسنمه المنصب، ونوه بتاريخ العلاقات الشاملة بين البلدين، مؤكدا استعداد طهران لمواصلة تطوير وتعميق العلاقات والتعاون الثنائي في المجالات الأمنية والعسكرية.

من جانبه، ثمن مستشار الأمن الوطني العراقي مساعدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق في مكافحة الإرهاب، وأعرب عن ارتياحه وشكره للجانب الإيراني على الحفاوة البالغة في إستقبال الوفد العراقي رفيع المستوى الذي زار طهران مؤخرا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.