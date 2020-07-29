مسؤول مكتب روحاني: تصرفات اميركا العدائية تكشف ضعفها

الوقت- ندّد مسؤول مكتب الرئيس الايراني حسن روحاني بتصرف اميركا العدائي باعتراض مقاتلاتها للطائرة المدنية الايرانية وعدّه يدلل على سفاهة اميركا وضعفها وإحباطها في مواجهة الشعب الايراني.

وقال محمود واعظي، في تصريحه للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن إجراءات قانونية وسياسية مطلوبة تتخذها المؤسسات الايرانية المعنية حاليا في مواجهة هذه الخطوة الاميركية الخطيرة على صعيد الاوساط الدولية.

وأضاف: إن الحكومة الاميركية تواجه مشاكل كثيرة حيث فشلت تماما في مكافحة جائحة كورونا حيث لقي نحو 140 الف اميركا مصرعهم وهو مايدلل على عجزها وضعفها رغم حيازتها على امكانيات وآليات كثيرة.

ولفت واعظي الى ان الاميركيين اختبروا جميع السبل والاساليب لممارسة الضغوط على الشعب الايراني خلال العامين والنصف الاخيرة بدءً من الحظر الشامل الى الحرب الاعلامية والنفسية.

ونوه الى ان الاميركيين خططوا لفرض الاستسلام على ايران بعد فرض ضغوط اقتصادية وسياسية هائلة على شعبنا الا انه رغم الصعوبات والمشاكل الناجمة عن الحظر أبدى الصمود والتضامن الرائع وأفشل جميع المخططات الاميركية.