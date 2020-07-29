تظاهرات مستمرة ضد نتنياهو المتهم بالفساد وخيانة الأمانة

الوقت-تظاهر الآلاف في تل أبيب للمطالبة، باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد والغش وخيانة الأمانة.

ودان المتظاهرون ما اعتبروه إدارة سيئة لأزمة فيروس كورونا من قبل نتنياهو، وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن مواجهات وقعت بين المتظاهرين وشرطة الاحتلال، انتهت باعتقال عدد من المحتجّين.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية لتفريق الحشد وإعادة فتح طريق أيالون السريع، بعد أن أغلقه المتظاهرون.

وبدأ المتظاهرون في البداية مسيرتهم خارج منزل وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا في شارع هاسكالا، بسبب "محاولته سحق الاحتجاج المدني"، حسب المنظمين.

وشجب المتظاهرون الإدارة السيئة لأزمة فيروس كورونا من طرف رئيس الوزراء، منتقدين القانون الذي يمنح الحكومة صلاحيات خاصة لمكافحة الفيروس، عبر خفض الرقابة البرلمانية على قرارات الحكومة.

وتشهد تل أبيب تظاهرات حاشدة منذ أيام ضد رئيس الحكومة، المتهم بقضايا فساد واحتيال، والذي ستبدأ محاكمته في كانون الثاني/يناير المقبل.