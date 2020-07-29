استشهاد ضابطين عراقيين خلال ملاحقة فلول داعش

الوقت-أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق استشهاد ضابطين عراقيين خلال عمليات ملاحقة فلول الإرهابيين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها "استشهد أمر اللواء 29 فرقة المشاة السابعة المقاتل البطل العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي، أمس الثلاثاء، أثناء تعقبه مجموعة ارهابية".

وأضافت "استشهد ضابط برتبة ملازم أول خلال العمل الارهابي الذي وقع مساء أمس الثلاثاء على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة مقاتلين إثنين".

وختمت القيادة بيانها "سيبقى شهداء العراق خالدون ومن دمائهم يستلهم الآخرين الشجاعة في الدفاع عن الوطن، الرحمة والخلود لشهداء العراق كافة والشفاء العاجل للجرحى، والخزي والخسران للإرهاب، إنا لله وإنا إليه راجعون".