حكومة صنعاء: استهداف المقاومة اللبنانية استهداف لمحور المقاومة

الوقت-دان وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف، الثلاثاء، الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان، مؤكداً أن "أي استهداف للمقاومة اللبنانية يعتبر استهدافاً لمحور المقاومة بأكمله".

وقال وزير الخارجية إن "إسرائيل تعرف جيداً أن محور المقاومة، صار يجمع دولاً وقوى عدة في المنطقة، ولن يكون من مصلحتها أو مصلحة من يقف خلفها خلق واقع حرب إقليمية جديدة، سيمتد تأثيرها ليتجاوز لبنان وسوريا وما جاورهما".

ودعا شرف الدول ذات العلاقة مع "إسرائيل" إلى "تدارك الأمر وكبح جماح القادة الإسرائيليين الذين يعتقدون أن حدودهم وعمقهم الجغرافي ومصالحهم البحرية، ستكون بمأمن من ضربات المقاومة وحلفائها المنتشرين في محيط استراتيجي واسع، يمكّنهم من الرد القوي والمؤلم".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، عن تبادل إطلاق نار بين خلية من حزب الله والقوات الإسرائيلية في مزارع شبعا، الأمر الذي نفاه حزب الله بالقول إن ادعاءات الجيش الإسرائيلي هي "محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".