موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 8 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟

لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟ الوقت- لا نبالغ اذا قلنا أن "اسرائيل" تفضل الحرب مع "غزة" على ان تتم المصالحة الفلسطينية التي لايريد لها كيان العدو النجاح بأي شكل من الأشكال وهذا الأمر ليس بالجديد، ففي العام 2011 كانت هناك محاولات للتقارب الفلسطيني_الفلسطيني أفشلته "اسرائيل"...

آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا حاول ابن سلمان استرضاء الدّول الأوروبيّة، غير أنها آثرت الحفاظ على مصالحها مع الأتراك ويعود ذلك إلى سببين، الأول

تغطية إعلامية صهيونية مکثفة لانتصار وهمي على المقاومة اللبنانية بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بالکيان الصهيوني في المنطقة، يبدو أن هذا الکيان يبحث عن خطط جديدة ضد المقاومة في المنطقة.

عندما قتل جد محمد بن زايد جد محمد بن راشد من المعروف أن تاريخ الإمارات مليء بسلسلة من الانقلابات والاغتيالات كوسيلة لتنظيم وترتيب الوضع السياسي.

ضابط صهيونيّ: دفعنا ثمناً باهظاً في حرب غزة.. جنودنا عادوا من المعركة ولم يعودوا إلى الحياة أوضح ضابط صهيونيّ في جيش الاحتلال أنّ مرور 6 سنوات على "حرب غزة"، تذكرهم بـ "الثمن الباهظ" الذي دفعه جيش العدو، حيث سقط حينها عشرات القتلى ومئات الجرحى، فضلاً عن الأضرار الفادحة التي ضربت الجبهة الداخليّة في الكيان

أخبار

حكومة صنعاء: استهداف المقاومة اللبنانية استهداف لمحور المقاومة

حكومة صنعاء: استهداف المقاومة اللبنانية استهداف لمحور المقاومة

الوقت-دان وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف، الثلاثاء، الاعتداءات الإسرائيلية

بعد أنباء حول تسليح أرمينيا من قبل عمّان.. الأخيرة تستدعي سفير أذربيجان الوقت-استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، سفير جمهورية

محققون أمميون يحذرون من اتفاق عسكري بين بيونغ يانغ وكراكاس الوقت-تقصّى محققون من الأمم المتحدة، يراقبون الالتزام بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالي

بكين تحذر من "الاستفزاز المتهور" لواشنطن الوقت-حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن "من أن الاستفزاز المتهور

رد البحرية الأمريكية على مناورات الحرس الثوري: نحن لا نبحث عن صراع الوقت- اعربت المتحدث باسم القوة البحرية الأمريكية عن ردها على إجراء المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الاعظم البحرية والصاروخية العملاقة بمشاركة القوات البحرية والحرس الثوري في ايران.

متحدث الحكومة : ايران لن تقف مكتوفة اليدين امام تحركات واشنطن غير المبررة الوقت- قال المتحدث باسم الحكومة "علي ربيعي" : ان ايران لن تقف مكتوفة اليدين قبال تحركات المقاتلات الاميركية الخطيرة وغير المهنية بامتياز والتي تنطلق من نوايا سياسية وغير مبررة.

الكيان الصهيوني يوعز لجنوده بعدم إطلاق النار على قوات حزب الله داخل لبنان الوقت- أصدر جيش الكيان الصهيوني تعليمات لقواته على الحدود، بمنع إطلاق النار على أي خلية لحزب الله حتى لو كانت مسلحة ما دامت داخل الأراضي اللبنانية.

طالبان تعلن وقف إطلاق النار لــ3 أيام في عيد الأضحى الوقت- أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، الثلاثاء، وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام في عيد الأضحى، بدءا من 31 تموز الحالي.

عجز السعودية يصل الى 29 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الوقت- أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية السعودية، بشأن الأداء الفصلي للميزانية، أن المملكة سجلت عجزا بلغ 109.2 مليار ريال (29.12 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، مع تضرر الخزانة العامة من هبوط أسعار النفط.

اليونان تبدي استعدادها للحوار مع تركيا الوقت- أبدى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، استعداد بلاده للحوار مع تركيا دون "ضغوط أو تهديدات".

"ماكرون" يحاول استرجاع شعبيته عبر انتهاج سياسة "معادية للإسلام" الوقت- في ظل ضغوط اجتماعية واقتصادية تواجه النظام بفرنسا، يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون تغيير وجهة المطالبات بالإصلاح الداخلي عبر انتهاج سياسة "معادية للإسلام" يستميل فيها تيارات اليمين المتطرف.

السفير الألماني لحكومة الوفاق الليبية: ندعم وقف اطلاق النار الوقت- قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، "إن التصعيد العسكري ليس في مصلحة الليبيين"، مؤكدا دعم بلاده الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وحل الأزمة الليبية من خلال مخرجات برلين المنعقد نهاية السنة الماضية، حسب إدارة التواصل والإعلام.

إفلاس أقدم شركات صناعة الأسلحة في أمريكا الوقت- طلب هولدينغ “ريمينغتون أوتدور”، الذي يضم شركة "ريمينغتون أرمز" التي تعتبر واحدة من أقدم وأكبر شركات الأسلحة النارية والذخيرة الأمريكية، إعلان الإفلاس، بسبب تراكم الديون.

المالكي: قضيتان تمنعان السعودية من تحسين علاقتها بالعراق الوقت- كشف زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة الاسبق نوري المالكي اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تخص علاقته بالمملكة العربية السعودية ايام ترؤسه الحكومة وتدخل الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش لحلحة خلافاته مع الرياض.

دياب يتهم "إسرائيل" بالاعتداء على سيادة لبنان وخرق القرار الدولي 1701 الوقت-اتهم رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب "إسرائيل" بالاعتداء على

مواجهات عنيفة في سياتل... وترامب: الإعلام يروّج لـ"أخبار مزيفة" الوقت-اعتقلت السلطات الأميركية 47 متظاهراً على الأقل، خلال احتجاجاتٍ

وزارة الصحة اللبنانية توصي بإغلاق البلاد.. مع إبقاء المطار مفتوحاً الوقت-أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، يوم أمس الاثنين، عن التوصل إلى

إصابة مستشار ترامب للأمن القومي بكورونا الوقت-أظهرت الفحوص الطبيّة إصابة روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأميركي

كيم : سلامة بلادنا مضمونة إلى الأبد بفضل الأسلحة النووية الوقت-استبعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وقوع المزيد من الحروب لما

المغرب: لن نقدّم حلاً للأزمة الليبية.. ومبادرة صالح تشكّل تطوراً إيجابياً الوقت-قال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الإثنين، إنَّ مبادرة مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق البلاد

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

رد البحرية الأمريكية على مناورات الحرس الثوري: نحن لا نبحث عن صراع

المالكي: قضيتان تمنعان السعودية من تحسين علاقتها بالعراق

متحدث الحكومة : ايران لن تقف مكتوفة اليدين امام تحركات واشنطن غير المبررة

طالبان تعلن وقف إطلاق النار لــ3 أيام في عيد الأضحى

عندما قتل جد محمد بن زايد جد محمد بن راشد

عجز السعودية يصل الى 29 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام

ضابط صهيونيّ: دفعنا ثمناً باهظاً في حرب غزة.. جنودنا عادوا من المعركة ولم يعودوا إلى الحياة

اليونان تبدي استعدادها للحوار مع تركيا

تغطية إعلامية صهيونية مکثفة لانتصار وهمي على المقاومة اللبنانية

السفير الألماني لحكومة الوفاق الليبية: ندعم وقف اطلاق النار

بكين تحذر من "الاستفزاز المتهور" لواشنطن

لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟

الكيان الصهيوني يوعز لجنوده بعدم إطلاق النار على قوات حزب الله داخل لبنان

نشوة الإمارات من قمر صناعي صنع في أمريكا وأطلق من اليابان

"ماكرون" يحاول استرجاع شعبيته عبر انتهاج سياسة "معادية للإسلام"

مضايقة مقاتلات الجو الأمريكية للطائرات المدنية الإيرانية.. الانتقام على الطريقة الأمريكية

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور"

هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين

"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة

ردّاً على إغلاق قنصليتها.. الصين تغلق قنصلية أميركا جنوب البلاد

ألمانيا تؤكد "التزام" الثلاثي الأوروبي بالحفاظ على الاتفاق النووي

مصدر عسكري سوري: حوامات إسرائيلية استهدفت 3 نقاط متقدمة قرب القنيطرة

برلماني ايراني: اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية قرصنة جوية

الصين تأمر بإغلاق القنصلية الأميركية في مدينة تشنغدو

قاديروف يدرج بومبيو على قائمة العقوبات الشيشانية

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان

إطلاق الكمبيالة الالكترونية بحضور وزير الاقتصاد الايراني

مستوطنات الشمال تشكو من تضرر القطاع السياحي بسبب الاستنفار العسكري

هنية يوجّه رسالة إلى 40 من القادة والزعماء.. ما الذي جاء فيها؟

ترامب: ضمنت شراء نحو 90% من الاحتياطيات العالمية لدواء "ريمديسيفير" المضاد لكورونا

مضايقة مقاتلات الجو الأمريكية للطائرات المدنية الإيرانية.. الانتقام على الطريقة الأمريكية

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور"

هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين

"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة

ردّاً على إغلاق قنصليتها.. الصين تغلق قنصلية أميركا جنوب البلاد

ألمانيا تؤكد "التزام" الثلاثي الأوروبي بالحفاظ على الاتفاق النووي

مصدر عسكري سوري: حوامات إسرائيلية استهدفت 3 نقاط متقدمة قرب القنيطرة

برلماني ايراني: اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية قرصنة جوية

الصين تأمر بإغلاق القنصلية الأميركية في مدينة تشنغدو

قاديروف يدرج بومبيو على قائمة العقوبات الشيشانية

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان

إطلاق الكمبيالة الالكترونية بحضور وزير الاقتصاد الايراني

مستوطنات الشمال تشكو من تضرر القطاع السياحي بسبب الاستنفار العسكري

هنية يوجّه رسالة إلى 40 من القادة والزعماء.. ما الذي جاء فيها؟

ترامب: ضمنت شراء نحو 90% من الاحتياطيات العالمية لدواء "ريمديسيفير" المضاد لكورونا

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟

الأربعاء 8 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لا نبالغ اذا قلنا أن "اسرائيل" تفضّل الحرب مع "غزة" على ان تتم المصالحة الفلسطينية التي لا يريد لها كيان العدو النجاح بأيّ شكل من الأشكال وهذا الأمر ليس بالجديد، ففي العام 2011 كانت هناك محاولات للتقارب الفلسطيني- الفلسطيني وأفشلته "اسرائيل" بأساليب مختلفة، واليوم يراقب الكيان الاسرائيلي بدقة وحذر إلى أين ستصل الأمور بين الفلسطينيين، خاصة وان هناك خطوات متسارعة للمصالحة على اعتبار انها أصبحت ضرورة لا غنى عنها، وبالتالي يجب على الطرفين تذليل العقبات للوصول إلى بر الأمان وتشكيل جبهة موحدة في وجه العدو الصهيوني.

الجبهة الموحدة تجعل "اسرائيل" تتصرف بشكل هستيري، فالصهاينة بدؤوا يشعرون بأن خطوات المصالحة أصبحت اكثر جدية لذلك بدؤوا بتوجيه التهديدات لأعضاء فتح وحماس وقادتهم، حيث كشفت قيادات في حركة حماس، عن مساعٍ إسرائيلية لتخريب جهود المصالحة التي تبذل في هذه الأوقات مع حركة فتح من أجل طي صفحة الانقسام، ضمن الخطوات الرامية للتوحد في مواجهة مخططات ضم الضفة و"صفقة القرن" الأمريكية.
جاء ذلك عن طريق رسائل مباشرة، أبلغها الاحتلال لقيادات حماس في الضفة الغربية، الذين تعرّضوا مؤخراً لعمليات اعتقال، حيث كشف هؤلاء وبينهم نواب في المجلس التشريعي "المنحل"، عن تعرّضهم للتهديد في حال تدخلهم في جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وقال حاتم قفيشة القيادي في حماس والنائب عن الحركة في المجلس التشريعي "المنحل" إن المحققين الإسرائيليين هددوه بالاعتقال في حال حدث ما يؤذيهم، وأضاف: "قالوا لي من الأشياء التي تؤذينا المصالحة بين فتح وحماس، ولذلك عليك ألّا تتدخل في هذا الموضوع"، لافتا إلى أن المحققين الإسرائيليين هددوه بـ"دفع الثمن وقالوا لي الكل سيدفع الثمن".

التهديدات الجديدة جاءت على خلفية التحضير لعقد مهرجان سياسي ضخم في غزة بين حركتي فتح وحماس، وهو المهرجان الذي أعربت بعض من القوى السياسية عن أملها في أن يكون بداية للمصالحة بين الفصيلين السياسيين.

وشهدت الأسابيع الماضية تقارباً بين حركتي فتح وحماس، بعد مؤتمر مشترك لجبريل الرجوب وصالح العاروري، أعلنا فيه تجميد مرحلة الخلاف، والتوافق على برنامج وطني وفعاليات شعبية ضدّ مخطط الضم و"صفقة القرن".

وخلال المؤتمر جرى التأكيد على الوحدة الوطنية، وعلى فعاليات مشتركة للتصدّي للاحتلال، وتلا ذلك أن أعلن عن توافق الحركتين كخطوة أولى على إقامة مهرجان وطني في قطاع غزة، رفضاً لخطط الاحتلال الاستيطانية، حيث تنسّق حاليا قادة الحركتين لإنجاز المهرجان، بعد أن شرعا في عقد لقاءات قيادية.
ومن المقرّر أن تكون هناك كلمة للرئيس محمود عباس في المهرجان، وأخرى لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وسط حضور دولي.

في حال حصل هذا المهرجان سنشهد تصعيداً اسرائيلياً غير مسبوق يبدأ بالضغط السياسي والاقتصادي والامني وربما ينتهي بمعركة عسكرية تشعلها اسرائيل مع غزة لتدمير المصالحة وقلب الموازين وتأليب الرأي العام العالمي على حماس في حال ردت على الضربات الاسرائيلية، وهذا الأمر سيشكل اختبارا مهما للفلسطينيين ويؤكد ان كانت وحدتهم حقيقة أم مصطنعة.

الجنون الاسرائيلي لمنع حصول المصالحة هو امر طبيعي من قبل الاسرائيليين لان الانقسام يحقق لهم الكثير من المكتسبات، منها الحفاظ على الانقسام الحاصل بين فتح وحماس وبالتالي وجود شرخ بين الضفة الغربية وغزة بما يتناقض مع اتفاقية اوسلو، وعوضا عن ان تكون هذين البقعتين الجغرافيتين موحدتين انقسمتا إلى نصفين، وبهذا يسهل على الاحتلال ضبط الجبهتين بسبب الانقسام، ويساعد اليهود الاسرائيليين في بناء المزيد من المستوطنات.

الأمر الثاني يستطيع كيان العدو استثمار الانقسام واستخدامه كذريعة لتنكرها للوفاء بمتطلبات عملية التسوية والمفاوضات مع السلطة عبر القول إنه لا يمكنها التوقيع على اتفاق تسوية مع محمود عباس يتضمن الانسحاب من الأراضي المحتلة على اعتبار أنه لا يمثل الشعب الفلسطيني.

ولا يمكن ان ننكر ان الانقسام ساعد الصهاينة في اطباق الخناق على قطاع غزة وحرمهم من ابسط حقوقهم، والأنكى من هذا ان السلطة الفلسطينية نفسها ساهمت في هذا الحصار، والاتصالات الاخيرة بين هنية ومحمود عباس تؤكد ذلك، حيث تضمنت الاتصالات مجموعة شروط من الطرفين، وعلى سبيل المثال طلب هنية من عباس وقف جميع الإجراءات العقابية على غزّة، وتقديم مزيد من الدعم المالي إلى سكان القطاع، وإرخاء قبضة السلطة الأمنية عن عناصر حماس في الضفة الغربية، والسماح لهم بالعمل الميداني.

وكان عبّاس مطلع العام 2017، فرض سلسلة إجراءات عقابية على غزّة من بينها خصم على رواتب موظفي السلطة البالغ عددهم قرابة 70 ألفاً بنسبة 30 في المئة، وتقليص حصة القطاع من الكهرباء، وإيقاف التحويلات الطبية التي لا يتوفر لها علاج داخل قطاع غزّة، وتجميد نقل الحوالات المالية، وإيقاف الموازنات التشغيلية للمرافق الحكومية وأهمها المستشفيات، وكذلك قطعت السلطة بموجب الإجراءات العقابية رواتب الأسرى والمحررين وخصمت مخصصات أهالي الضحايا ومخصصات أعضاء المجلس التشريعي.

وفي تفاصيل الاتصالات التي جرت بين عبّاس وهنية، أوضح مصدر مطلع أنّ عبّاس أبدى موافقته على سيطرة "حماس" على غزّة، وأنّه لا مانع لديه من بقاء الوضع السياسي الحالي قائماً، في المقابل على "حماس" وضع يدها في يد "فتح"، الأمر الذي تقبلته حماس فعلياً ووافقت على العمل المشترك.

في الحقيقة تخشى اسرائيل أن يسهم تطبيق الاتفاق في إضفاء شرعية دولية على حركة حماس، ناهيك عن تزايد رقعة التأييد الدولي لإفشال "صفقة القرن" التي تحرم الفلسطينيين من ابسط حقوقهم وتصفي قضيتهم، وفي حال حصلت المصالحة وسقط ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية المقبلة ستكون اسرائيل في ورطة كبيرة، ولهذا ستبذل قصارى جهدها للحيلولة دون حدوث أيّ اتفاق مشترك بين فتح وحماس، من خلال ممارسة ضغوط اقتصادية وشخصية وسياسية على فتح أكثر منها على حماس.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اسرائيل فلسطين حماس فتح المصالحة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن اسماعيل هنية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء