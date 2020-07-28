موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 8 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟

لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟ الوقت- لا نبالغ اذا قلنا أن "اسرائيل" تفضل الحرب مع "غزة" على ان تتم المصالحة الفلسطينية التي لايريد لها كيان العدو النجاح بأي شكل من الأشكال وهذا الأمر ليس بالجديد، ففي العام 2011 كانت هناك محاولات للتقارب الفلسطيني_الفلسطيني أفشلته "اسرائيل"...

آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا حاول ابن سلمان استرضاء الدّول الأوروبيّة، غير أنها آثرت الحفاظ على مصالحها مع الأتراك ويعود ذلك إلى سببين، الأول

تغطية إعلامية صهيونية مکثفة لانتصار وهمي على المقاومة اللبنانية بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بالکيان الصهيوني في المنطقة، يبدو أن هذا الکيان يبحث عن خطط جديدة ضد المقاومة في المنطقة.

عندما قتل جد محمد بن زايد جد محمد بن راشد من المعروف أن تاريخ الإمارات مليء بسلسلة من الانقلابات والاغتيالات كوسيلة لتنظيم وترتيب الوضع السياسي.

ضابط صهيونيّ: دفعنا ثمناً باهظاً في حرب غزة.. جنودنا عادوا من المعركة ولم يعودوا إلى الحياة أوضح ضابط صهيونيّ في جيش الاحتلال أنّ مرور 6 سنوات على "حرب غزة"، تذكرهم بـ "الثمن الباهظ" الذي دفعه جيش العدو، حيث سقط حينها عشرات القتلى ومئات الجرحى، فضلاً عن الأضرار الفادحة التي ضربت الجبهة الداخليّة في الكيان

أخبار

حكومة صنعاء: استهداف المقاومة اللبنانية استهداف لمحور المقاومة

حكومة صنعاء: استهداف المقاومة اللبنانية استهداف لمحور المقاومة

الوقت-دان وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف، الثلاثاء، الاعتداءات الإسرائيلية

بعد أنباء حول تسليح أرمينيا من قبل عمّان.. الأخيرة تستدعي سفير أذربيجان الوقت-استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، سفير جمهورية

محققون أمميون يحذرون من اتفاق عسكري بين بيونغ يانغ وكراكاس الوقت-تقصّى محققون من الأمم المتحدة، يراقبون الالتزام بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالي

بكين تحذر من "الاستفزاز المتهور" لواشنطن الوقت-حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن "من أن الاستفزاز المتهور

رد البحرية الأمريكية على مناورات الحرس الثوري: نحن لا نبحث عن صراع الوقت- اعربت المتحدث باسم القوة البحرية الأمريكية عن ردها على إجراء المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الاعظم البحرية والصاروخية العملاقة بمشاركة القوات البحرية والحرس الثوري في ايران.

متحدث الحكومة : ايران لن تقف مكتوفة اليدين امام تحركات واشنطن غير المبررة الوقت- قال المتحدث باسم الحكومة "علي ربيعي" : ان ايران لن تقف مكتوفة اليدين قبال تحركات المقاتلات الاميركية الخطيرة وغير المهنية بامتياز والتي تنطلق من نوايا سياسية وغير مبررة.

الكيان الصهيوني يوعز لجنوده بعدم إطلاق النار على قوات حزب الله داخل لبنان الوقت- أصدر جيش الكيان الصهيوني تعليمات لقواته على الحدود، بمنع إطلاق النار على أي خلية لحزب الله حتى لو كانت مسلحة ما دامت داخل الأراضي اللبنانية.

طالبان تعلن وقف إطلاق النار لــ3 أيام في عيد الأضحى الوقت- أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، الثلاثاء، وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام في عيد الأضحى، بدءا من 31 تموز الحالي.

عجز السعودية يصل الى 29 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الوقت- أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية السعودية، بشأن الأداء الفصلي للميزانية، أن المملكة سجلت عجزا بلغ 109.2 مليار ريال (29.12 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، مع تضرر الخزانة العامة من هبوط أسعار النفط.

اليونان تبدي استعدادها للحوار مع تركيا الوقت- أبدى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، استعداد بلاده للحوار مع تركيا دون "ضغوط أو تهديدات".

"ماكرون" يحاول استرجاع شعبيته عبر انتهاج سياسة "معادية للإسلام" الوقت- في ظل ضغوط اجتماعية واقتصادية تواجه النظام بفرنسا، يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون تغيير وجهة المطالبات بالإصلاح الداخلي عبر انتهاج سياسة "معادية للإسلام" يستميل فيها تيارات اليمين المتطرف.

السفير الألماني لحكومة الوفاق الليبية: ندعم وقف اطلاق النار الوقت- قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، "إن التصعيد العسكري ليس في مصلحة الليبيين"، مؤكدا دعم بلاده الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وحل الأزمة الليبية من خلال مخرجات برلين المنعقد نهاية السنة الماضية، حسب إدارة التواصل والإعلام.

إفلاس أقدم شركات صناعة الأسلحة في أمريكا الوقت- طلب هولدينغ “ريمينغتون أوتدور”، الذي يضم شركة "ريمينغتون أرمز" التي تعتبر واحدة من أقدم وأكبر شركات الأسلحة النارية والذخيرة الأمريكية، إعلان الإفلاس، بسبب تراكم الديون.

المالكي: قضيتان تمنعان السعودية من تحسين علاقتها بالعراق الوقت- كشف زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة الاسبق نوري المالكي اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تخص علاقته بالمملكة العربية السعودية ايام ترؤسه الحكومة وتدخل الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش لحلحة خلافاته مع الرياض.

دياب يتهم "إسرائيل" بالاعتداء على سيادة لبنان وخرق القرار الدولي 1701 الوقت-اتهم رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب "إسرائيل" بالاعتداء على

مواجهات عنيفة في سياتل... وترامب: الإعلام يروّج لـ"أخبار مزيفة" الوقت-اعتقلت السلطات الأميركية 47 متظاهراً على الأقل، خلال احتجاجاتٍ

وزارة الصحة اللبنانية توصي بإغلاق البلاد.. مع إبقاء المطار مفتوحاً الوقت-أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، يوم أمس الاثنين، عن التوصل إلى

إصابة مستشار ترامب للأمن القومي بكورونا الوقت-أظهرت الفحوص الطبيّة إصابة روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأميركي

كيم : سلامة بلادنا مضمونة إلى الأبد بفضل الأسلحة النووية الوقت-استبعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وقوع المزيد من الحروب لما

المغرب: لن نقدّم حلاً للأزمة الليبية.. ومبادرة صالح تشكّل تطوراً إيجابياً الوقت-قال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الإثنين، إنَّ مبادرة مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق البلاد

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

رد البحرية الأمريكية على مناورات الحرس الثوري: نحن لا نبحث عن صراع

المالكي: قضيتان تمنعان السعودية من تحسين علاقتها بالعراق

متحدث الحكومة : ايران لن تقف مكتوفة اليدين امام تحركات واشنطن غير المبررة

طالبان تعلن وقف إطلاق النار لــ3 أيام في عيد الأضحى

عندما قتل جد محمد بن زايد جد محمد بن راشد

عجز السعودية يصل الى 29 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام

ضابط صهيونيّ: دفعنا ثمناً باهظاً في حرب غزة.. جنودنا عادوا من المعركة ولم يعودوا إلى الحياة

اليونان تبدي استعدادها للحوار مع تركيا

تغطية إعلامية صهيونية مکثفة لانتصار وهمي على المقاومة اللبنانية

السفير الألماني لحكومة الوفاق الليبية: ندعم وقف اطلاق النار

بكين تحذر من "الاستفزاز المتهور" لواشنطن

لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟

الكيان الصهيوني يوعز لجنوده بعدم إطلاق النار على قوات حزب الله داخل لبنان

نشوة الإمارات من قمر صناعي صنع في أمريكا وأطلق من اليابان

"ماكرون" يحاول استرجاع شعبيته عبر انتهاج سياسة "معادية للإسلام"

مضايقة مقاتلات الجو الأمريكية للطائرات المدنية الإيرانية.. الانتقام على الطريقة الأمريكية

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور"

هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين

"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة

ردّاً على إغلاق قنصليتها.. الصين تغلق قنصلية أميركا جنوب البلاد

ألمانيا تؤكد "التزام" الثلاثي الأوروبي بالحفاظ على الاتفاق النووي

مصدر عسكري سوري: حوامات إسرائيلية استهدفت 3 نقاط متقدمة قرب القنيطرة

برلماني ايراني: اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية قرصنة جوية

الصين تأمر بإغلاق القنصلية الأميركية في مدينة تشنغدو

قاديروف يدرج بومبيو على قائمة العقوبات الشيشانية

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان

إطلاق الكمبيالة الالكترونية بحضور وزير الاقتصاد الايراني

مستوطنات الشمال تشكو من تضرر القطاع السياحي بسبب الاستنفار العسكري

هنية يوجّه رسالة إلى 40 من القادة والزعماء.. ما الذي جاء فيها؟

ترامب: ضمنت شراء نحو 90% من الاحتياطيات العالمية لدواء "ريمديسيفير" المضاد لكورونا

مضايقة مقاتلات الجو الأمريكية للطائرات المدنية الإيرانية.. الانتقام على الطريقة الأمريكية

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور"

هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين

"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة

ردّاً على إغلاق قنصليتها.. الصين تغلق قنصلية أميركا جنوب البلاد

ألمانيا تؤكد "التزام" الثلاثي الأوروبي بالحفاظ على الاتفاق النووي

مصدر عسكري سوري: حوامات إسرائيلية استهدفت 3 نقاط متقدمة قرب القنيطرة

برلماني ايراني: اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية قرصنة جوية

الصين تأمر بإغلاق القنصلية الأميركية في مدينة تشنغدو

قاديروف يدرج بومبيو على قائمة العقوبات الشيشانية

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان

إطلاق الكمبيالة الالكترونية بحضور وزير الاقتصاد الايراني

مستوطنات الشمال تشكو من تضرر القطاع السياحي بسبب الاستنفار العسكري

هنية يوجّه رسالة إلى 40 من القادة والزعماء.. ما الذي جاء فيها؟

ترامب: ضمنت شراء نحو 90% من الاحتياطيات العالمية لدواء "ريمديسيفير" المضاد لكورونا

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات
الحلقات الخفيّة للصراع على السلطة في الإمارات

عندما قتل جد محمد بن زايد جد محمد بن راشد

الأربعاء 8 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
عندما قتل جد محمد بن زايد جد محمد بن راشد

مواضيع ذات صلة

الامارات وسجل حقوق الانسان؛ ما لاتعرفه عن السجون!

Zoom In Font Zoom Out Font
 تطرّق الدكتور يوسف خليفة اليوسف، الأكاديمي الإماراتي البارز، إلى فتح الصندوق الأسود للحكم في دولة الإمارات وكشف الانقلابات والاغتيالات وخيانات شيوخ القبائل، من خلال سلسلة تغريدات له على منصة تويتر.

الوقت-من المعروف أن تاريخ الإمارات مليء بسلسلة من الانقلابات والاغتيالات كوسيلة لتنظيم وترتيب الوضع السياسي، وفي هذا الصدد، نشر الدكتور يوسف خليفة اليوسف، الأكاديمي الإماراتي واستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، سلسلة تغريدات على تويتر، مستشهداً بالماضي الأليم وقال: "تعيش أبو ظبي اليوم في نفس السيناريو، ويوجد بها فراغ سياسي متجاهلة التسلسل الوراثي".
ويعتقد أن إمارة أبو ظبي اليوم فيها فراغ سياسي عطّل الإمارة والدولة بسبب وجود عصابة استولت على السلطة متجاهلة التسلسل الوراثي وأفسدت المنطقة واساءت الى أهل أبو ظبي وهدرت ثرواتهم وأشعلت الفتن في المنطقة، الأمر الذي يستدعي من عقلاء أبو ظبي أن يتداعوا ويجمعوا على عهد جديد يملأ الفراغ. ويوضح هذا الأكاديمي الإماراتي أنه يدرك صعوبة هذه الخطوة وأن ما يدعوا اليه ليس سهلا قائلا "لكنني أعتقد أن كل تأخير لن يكون في مصلحة ابو ظبي وأهلها مستقبلا".
وغرد قائلا: "أنا أبرّئ ذمتي أمام اهلي في الإمارات وأرجو أن يتذكروا هذه التغريدات في المستقبل سواء بادروا بإزالة هذا الرجل أم لم يفعلوا، أما أنا فسأستمر في تعريته حتى يزول "محمد بن زايد" وعصابته.

وأضاف الدكتور يوسف في تغريدات أخرى: عندما قتل سلطان بن زايد جد محمد بن زايد وصقر أخوهما حمدان وهو جد محمد بن راشد ثم قتل صقر سلطان، كان الترشيح لأحد ابنائه الثلاثة وهم هزاع وشخبوط وزايد واجتمع شيوخ بني ياس والمناصير وبقية الرؤوس بحضور المعتمد البريطاني وتم اختيار شخبوط حاكما وانتهى الفراغ السياسي في الإمارة.
وأوضح اليوسف أن الغاية من هذا الاجتماع، اختيار ولي عهد عاقل وناضج من الأسرة الحاكمة  يقوم بمهام الحاكم بسبب مرضه ويبدأ يرمم علاقاته بشعب الإمارات ثم يرمم علاقاته بمحيطه الخليجي والعربي ويوقف الانهيار الذي أحدثه هذا الشيخ المتهور "محمد بن زايد" والساخط على الاسلام والشعوب.
 وجدير بالذكر أنه في عام 1761 ، تقلد حكم أبو ظبي ذياب بن عيسى بن نهيان، الذي كان يعتبر ابن مؤسس الإمارة، ولكن وفقًاً لعدة روايات تاريخية، اغتيل في ظروف غامضة. وقد خلفه ابنه شخبوط في الحكم، الذي حكم الإمارة من 1793-1816 ، وخلفه ابنه الآخر محمد ؛ الذي حكم لمدة عامين فقط وأعلن وفاته في وقت لاحق فجأة دون معرفة السبب 
وفي عام 1818 ، جاء طحنون بن ذياب إلى الحكم وحكم حتى عام 1833. لكنه لم يسلم السلطة بشكل طبيعي إذ تعرض لاغتيال غامض، فخلفه شقيقه خليفة حتى عام 1845، الذي اغتيل بطريقة مجهولة تمامًا. بعد ذلك، عاد الحكم إلى عائلة طحنون ، وحكم ابنه سعيد لمدة 10 سنوات ، حتى عام 1855 ، حتى عزل بما قيل أنها إرادة شعبية، ليتسلم الحكم ابن عمه زايد بن خليفة، الذي توفي في عام 1909 بعد أن وطد حكمه لأكثر من 54 عامًا.
وتبعه في الحكم ابنه طحنون بن زايد لمدة عامين وتوفي وفاة طبيعية، وتقلد الحكم بعده شقيقه حمدان بن زايد حتى عام 1922 ، لكنه اغتيل على يد شقيقه سلطان بن زايد في انقلاب دموي نال خلاله السلطة وبقي في الحكم حتى عام 1926 ، لينتهي به الأمر ايضًا مقتولا على يد اخيه صقر بن زايد الذي بقي في الحكم 3 سنوات ثم اغتيل كذلك على يد ابن أخيه شخبوط بن سلطان وظل شخبوط حاكمًا لأبوظبي حتى عام 1966.
وفي عام 1966 كانت تلك المناطق ترزح تحت حكم الاحتلال البريطاني، ولكن للأمراء سلطة قانونية على مناطقهم بحُكم الاعتراف الشعبي فيها. وطلبت بريطانيا من شخبوط بن سلطان امتيازات نفطية واسعة بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية من خلال الشركات الإنجليزية التي كانت تنقِّب على مدار سنوات، إلا أن شخبوط رفض ذلك، لاعتقاده أن محاولات التطوير هذه لن تخدم بدورها الإمارة وستجعلها مطمعاً لقوى أخرى كثيرة، وهو ما يخرج البلد عن السيطرة.
فبحثت بريطانيا عن حليف آخر في صفوف آل نهيان، يساعدها على التخلص من حاكم أبوظبي شخبوط، فكان الحليف هو الأخ الشقيق زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان يطمع في الحكم لنفسه ويَدين بالولاء للبريطانيين، بحسب موقع “واي باك مشين”.
وفي السادس من أغسطس عام 1966، حطَّت طائرة تابعة للسلاح الجوي البريطاني بمطار أبوظبي، وأُعلنت حالة الطوارئ بين القوات الإنجليزية المرابطة هناك، ثم قررت عزل شخبوط وتنصيب زايد بدلاً منه، وتم نقل شخبوط إلى المطار وتسفيره إلى البحرين، ثم إلى بيروت فلندن، حيث وُضع تحت الإقامة والمراقبة في قصر كان يمتلكه هناك، بحسب المصدر ذاته. وأصدرت الخارجية البريطانية بياناً، زعمت فيه أن التغيير الذي حصل في أبوظبي مسألة داخلية، وأن بريطانيا مسؤولة عن الشؤون الخارجية فقط (إلى جانب الدفاع).
بعد توطيد أركان الحكم لزايد بن سلطان، سُمح لشخبوط بالعودة ليقضي بقية حياته تحت الإقامة الجبرية في مدينة العين (تُوفي سنة 1989). وعن الترويج البريطاني لزايد، نشر موقع وزارة الرئاسة الإماراتي أن ولفرد ثيسيجر، الرحالة البريطاني الشهير الذي قطع صحراء الربع الخالي ووثَّق رحلته الشهيرة تلك في كتابه “الرمال العربية”، سجَّل بعض “الانطباعات” في كتابه عن لقائه مع الشيخ زايداً، فقال في محاولة لترويج اسمه وسمعته: “إن زايداً رجل قويُّ البنية، لحيته بُنِّية اللون، ووجهه ينمُّ عن ذكاء حادٍّ، وعيناه ثاقبتان قويتا الملاحظة، وهو يتميز بسلوك هادئ وشخصية قوية”.
استمر زايد منذ ذلك الوقت في حكم أبوظبي، ومن ثم دولة الإمارات المتحدة، ليكون أول رئيس لها حتى عام 2004، حيث تُوفي وقد أسس لحكم عائلي أشد حزماً ومتانة. ولعل الدولة التي أسسها زايد آل نهيان كانت عصيَّة على انقلابات الإمارات الأخرى ضد العاصمة أبوظبي المسيطرة على معظم الإنتاج النفطي، لكنها لم تمنع السيطرة على الحكم لطرف دون آخر ضمن البيت الواحد.
استطاعت الزوجة الثانية القوية لزايد، فاطمة بنت مبارك الكتبي، أن تزرع حُبَّ السُّلطة في نجلها محمد بن زايد، فمنذ وفاة أبيه وتولي الأخ غير الشقيق له خليفة بن زايد رئاسة الدولة وحُكم أبوظبي، بدأت تطلعاته إلى سدة الحكم. فقد أُجبر خليفة على أن يكون ولي عهده هو محمد بن زايد، وإن كان قراراً مخالفاً لأعراف ولاية العهد في دولة الإمارات.
وأجَّلت الشيخة فاطمة وولدها محمد حينها إعلان وفاة زايد الأب عدة أيام، وذلك إلى حين ترتيب الأوضاع لأبنائها فقط، وإبعاد وتهميش كل أبناء زايد من زوجاته الأخريات، وضمنهم الشيخ خليفة، الذي ظهر حاكماً بلا صلاحيات. كما قالت المعارضة الإماراتية إن الأخ غير الشقيق لمحمد “أحمد بن زايد” لم تسقط طائرته في المغرب عام 2008 وحدها، بل تعرضت لإسقاط مفتعل أدى إلى وفاته، ملمِّحة إلى تورُّط أخيه محمد في اغتياله، ليستفرد بحكم البلد.
وقد سيطر محمد بن زايد على أغلب مفاصل الدولة وضمنها منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فهو صاحب الحضور الدائم والتأثير في كل القرارات والمغامرات التي تخوضها، لا سيما المتعلقة بسياسات البلاد الخارجية، التي غالباً ما تأتي مقرونة باسمه.
ولم يكتفِ بتحييد أغلب إخوته ومن هم في دائرتهم، بل قرَّب الإخوة الأشقاء الموالين تماماً له، بالإضافة إلى تمكين أبنائه في الجهاز (المجلس التنفيذي) الذي يُحكم به قبضته على أبوظبي، لمنع حدوث أي انقلاب أو محاولة انقلاب في بلد أمني يحكمه العسكر بلباس أهل الإمارات الأبيض.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الامارات الدكتور يوسف خليفة اليوسف محمد من زايد اغتيالات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء