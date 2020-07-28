الكيان الصهيوني يوعز لجنوده بعدم إطلاق النار على قوات حزب الله داخل لبنان

الوقت- أصدر جيش الكيان الصهيوني تعليمات لقواته على الحدود، بمنع إطلاق النار على أي خلية لحزب الله حتى لو كانت مسلحة ما دامت داخل الأراضي اللبنانية.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية: إن جيش العدو الصهيوني أصدر تعليماته للعناصر على الحدود، يمنع إطلاق النار على أي خلية لحزب الله حتى لو كانت مسلحة ما دامت في الأراضي اللبنانية.

وشهدت منطقة مزارع شبعا يوم الاثنين، اطلاق نار من قبل القوات الصهيونية، اعقبها قصف استمر لساعات على القرى المحيطة، بزعم محاولة خلية لحزب الله التسلسل داخل الاراضي المحتلة.

في حين أصدر حزب الله بيانا نفى فيه اشتباكه مع الصهاينة، مؤكدا ان إطلاق النار جاء من جانب العدو الصهيوني الخائف القلق، وذلك لتحقيق نصر وهمي لرئيس الوزراء الصهيوني المثير للضجة، بنيامين نتنياهو.

وشدد حزب الله على ان من حقه ان يرد على استشهاد المجاهد علي كامل محسن الذي استشهد في العدوان الصهيوني على محيد مطار دمشق في 20 تموز/يوليو 2020، وكذلك على قصف قرية الهبارية (يوم الاثنين 27 تموز/يوليو2020) وإصابة منزل احد المدنيين، وان الرد آت حتما.