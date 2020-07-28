اليونان تبدي استعدادها للحوار مع تركيا

الوقت- أبدى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، استعداد بلاده للحوار مع تركيا دون "ضغوط أو تهديدات".

وجاء تصريح وزير الخارجية اليوناني خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوناني، الثلاثاء، مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، في العاصمة أثينا.

وأشار ديندياس إلى أن المشكلة الوحيدة بين اليونان وتركيا تكمن في تحديد الجرف القاري ومناطق الصلاحية البحرية.

وتطرق الوزير اليوناني إلى تصريحات متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، حول أنشطة التنقيب شرقي المتوسط، قائلا: "مستعدون للحوار مع تركيا دون ضغوط أو تهديد".

وعلق الدبلوماسي اليوناني على اللقاء الذي جمع لايا مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة أنقرة يوم الاثنين، حيث صرح بأنه "ووفقا للانطباع الذي وصلنا فإن تركيا ترغب في الحوار مع أثينا".

ولفت إلى أنه بحث مع نظيرته الإسبانية مسألة طالبي اللجوء والتطورات شرقي المتوسط، واتفقا على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر فاعلية بشأن المسألة الليبية.

وفي تصريحات سابقة اليوم، نوه قالن إلى وجود أرضية للحوار مع اليونان، مؤكدا استعداد بلاده لإجراء محادثات معها دون شروط مسبقة في كافة القضايا الثنائية.