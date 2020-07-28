دياب يتهم "إسرائيل" بالاعتداء على سيادة لبنان وخرق القرار الدولي 1701

الوقت-اتهم رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب "إسرائيل" بالاعتداء على سيادة بلاده وخرق القرار الدولي 1701.

وتوجّه دياب لمجلس الدفاع الأعلى قائلاً إن "العدو قام بتصعيد عسكري خطير وهو يدفع لتعديل مهام قوات اليونيفيل وقواعد الاشتباك".

كما دعا دياب إلى الحذر في الأيام المقبلة تحسباً لانزلاق الأمور نحو الأسوأ على حدودنا مع فلسطين المحتلة.

هذا وترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في القصر الجمهوري - بعبدا، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يبحث في موضوع التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا والمستجدات الامنية.

يذكر أن قرارات المجلس الاعلى للدفاع تبقى سرية.

وسبق الاجتماع لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في الاوضاع العامة والمستجدات لا سيما الجنوبية منها.

ويوم أمس الإثنين، أعلن حزب الله في بيان له أن "كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين غير صحيح"، مضيفاً أن "الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف في محيط مواقع الاحتلال غير صحيح إطلاقاً".

وأوضح حزب الله أن "ادعاءات الاحتلال هي "محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة"، مؤكداً أنه "لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرف المقاومة الإسلامية في أحداث اليوم حتى الآن".