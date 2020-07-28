إصابة مستشار ترامب للأمن القومي بكورونا

الوقت-أظهرت الفحوص الطبيّة إصابة روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت مراسلة وكالة "بلومبرغ" الأميركيّة، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، إن أوبراين "معزول في منزله ويعمل عن بعد بعدما أصيب بالفيروس خلال مناسبة عائليّة".

وذكرت المراسلة أن أوبراين "لديه أعراض خفيفة وهو يعزل نفسه ويعمل من مكان آمن خارج البيت الأبيض"، مضيفةً "ليس هناك خطر التعرض للرئيس أو نائب الرئيس. وعمل مجلس الأمن القومي مستمر".

في سياق متصل، سجّلت الولايات المتّحدة الأحد 55,187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وهو أدنى عدد إصابات منذ نحو أسبوعين، بحسب بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز".

وأظهرت بيانات الجامعة أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، ارتفع حتى الآن إلى 4,229,624 إصابة.

كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة 518 شخصاً في الولايات المتّحدة خلال الساعات 24 الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 146,909 وفاة، وفق الجامعة.

وهي المرّة الأولى منذ 13 تمّوز/يوليو الماضي التي ينخفض فيها عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 60 ألفاً.

الولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

بالمقابل فإنّ حوالى 1,28 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من كورونا.