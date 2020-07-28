كيم : سلامة بلادنا مضمونة إلى الأبد بفضل الأسلحة النووية

الوقت-استبعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وقوع المزيد من الحروب لما لبلاده من قدرات نووية تضمن سلامتها برغم الضغوط الخارجية المستمرة والتهديدات العسكرية.

وقال أون في خطاب نقلته وسائل الإعلام المحلية بالذكرى السابعة والستين لانتهاء الحرب الكورية، إن بلاده طوّرت أسلحة نووية كي تنال "قوة مطلقة" لدرء خطر اندلاع نزاع مسلح جديد.

وأضاف أنّ بلاده قادرة على مواجهة أي شكل من أشكال الضغط والتهديدات العسكرية من القوى الاستعمارية والمعادية.

ومضى قائلاً "بفضل ردعنا النووي الدفاعي الموثوق به والفعال، لن تندلع حرب بعد الآن، وستكون سلامة بلدنا ومستقبله مضمونين بقوة إلى الأبد"، وفقاً لوكالة "يونهاب".

وجاء الخطاب في وقت توقفت فيه المحادثات الرامية لتفكيك برامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي مقابل تخفيف العقوبات من جانب واشنطن.

وكان كيم اجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى في عام 2018 في سنغافورة، وتعززت الآمال في إنهاء التهديدات النووية الكورية الشمالية بطريق التفاوض.

لكن قمتهما الثانية، في عام 2019 في فيتنام، والاجتماعات اللاحقة على مستوى العمل انهارت.