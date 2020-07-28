مجريات محادثات الأكراد السوريين ودور أمريكا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 7 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة في قلب الشرق الأوسط

تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة في قلب الشرق الأوسط على مدى الأشهر القليلة الماضية، بدأت تركيا، بمشاركتها الواسعة في الأزمة الليبية، بمجموعة واسعة من التحركات في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​، وهو أمر غير مسبوق من نوعه

بعد فشل محاصرة قطر.. ابن سلمان يحاول زرع الفتنة بينها وبين إخوان اليمن يبدو أنّ ابن سلمان وبعد أن عجز عن اقتلاع الإخوان المسلمين من اليمن، بات يُحاول القضاء عليهم بطريقة مختلفة، وهي إيقاع الخلاف بينهم وبين التنظيم العالمي الذي تحمل رايته

أزمة سدّ النهضة وخيارات مصر.. التدخلات الأمريكيّة وقفزة الکيان الإسرائيلي لنهب النيل إن تصعيد الصراع بين مصر وإثيوبيا في ملف أزمة سد النهضة، يمهد الطريق لزيادة التدخل الأمريكي وكذلك جشع الکيان الصهيوني.

نشوة الإمارات من قمر صناعي صنع في أمريكا وأطلق من اليابان بينما تدعي الإمارات أنها نجحت في إرسال مركبة فضائية إلى مدار المريخ، تظهر الدراسات أنه سوی المبالغ المالية الضخمة، لم يشارك عنصر آخر من هذه الدولة في هذا البرنامج الفضائي.

عقيلة صالح يزور المغرب لحل الأزمة الليبيّة.. هل سينجح؟ زار رئيس مجلس النواب الليبيّ، "عقيلة صالح" ووزير خارجيّة الحكومة الليبيّة المؤقتة، "عبد الهادي الحويج"، العاصمة المغربيّة الرباط مع وفد مرافق، الأحد المنصرم

أخبار

دياب يتهم "إسرائيل" بالاعتداء على سيادة لبنان وخرق القرار الدولي 1701

دياب يتهم "إسرائيل" بالاعتداء على سيادة لبنان وخرق القرار الدولي 1701

الوقت-اتهم رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب "إسرائيل" بالاعتداء على

مواجهات عنيفة في سياتل... وترامب: الإعلام يروّج لـ"أخبار مزيفة" الوقت-اعتقلت السلطات الأميركية 47 متظاهراً على الأقل، خلال احتجاجاتٍ

وزارة الصحة اللبنانية توصي بإغلاق البلاد.. مع إبقاء المطار مفتوحاً الوقت-أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، يوم أمس الاثنين، عن التوصل إلى

إصابة مستشار ترامب للأمن القومي بكورونا الوقت-أظهرت الفحوص الطبيّة إصابة روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأميركي

كيم : سلامة بلادنا مضمونة إلى الأبد بفضل الأسلحة النووية الوقت-استبعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وقوع المزيد من الحروب لما

المغرب: لن نقدّم حلاً للأزمة الليبية.. ومبادرة صالح تشكّل تطوراً إيجابياً الوقت-قال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الإثنين، إنَّ مبادرة مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق البلاد

أوغلو يتهم الاتحاد الأوروبي بالانحياز لصالح حفتر الوقت-اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو عملية إيريني التي أطلقها

إعلام إسرائيلي: حرب أعصاب "انتظروا على رجل ونص" الوقت-صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تتحدث عن تعبير الأمين

وزير خارجية لبنان: سندافع عن أرضنا ضد أي عدوان الوقت- قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي: "سندافع عن أرضنا ضد أي عدوان، وتاريخ إسرائيل في المنطقة تاريخ عدواني".

تحالف "عراقيون" ينتخبون السيد عمار الحكيم رئيساً له الوقت- اعلن تحالف عراقيون، اليوم الاثنين، انتخاب السيد عمار الحكيم رئيسا له.

استشهاد طفلة متأثرة بجراحها جراء قصف سعودي على محافظة صعدة اليمنية الوقت- استشهدت طفلة بمحافظة صعدة، اليوم الاثنين، متأثرة بجراحها جراء قصف صاروخي سعودي.

إطلاق الكمبيالة الالكترونية بحضور وزير الاقتصاد الايراني الوقت- تم يوم الاثنين وبحضور وزير الاقتصاد في الجمهورية الاسلامية الايرانية، إطلاق النسخة الالكترونية للكمبيالة والتسهيلات المصرفية الائتمانية.

عائلة الشهيد علي محسن توزّع الحلوى فرحاً بالهلع الصهيوني الوقت- قامت والدة الشهيد علي كامل محسن الذي استشهد أخيرا في العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق بتوزيع الحلوى على المارة في صور تعبيرا عن فرحها بالهلع الشديد الذي شعر به جيش الاحتلال الاسرائيلي اثر الاحداث التي وقعت في مزارع شبعا.

أول تصريح للمقاومة على أحداث اليوم بمزارع شبعا .. في بيان مهم الوقت- تعليقاً على الأحداث التي جرت اليوم بتاريخ 27-7-2020 في منطقة مزارع شبعا المحتلة وعند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وعلى ما تم تداوله من أخبار وتصريحات حول هذه الأحداث أصدرت المقاومة الإسلامية البيان التالي:

جهانغيري: يجب الإرتقاء بموقع إيران اللوجستي لتعزيز قدرتها الردعية الوقت- أكد النائب الأول للرئيس الايراني إسحاق جهانغيري، ضرورة تطوير البنية التحتية للنقل العابر داخل البلاد من أجل الإتصال بالممرات الدولية، واصفا ذلك بأنه "توجه إستراتيجي" واعتبر الإرتقاء بموقع إيران اللوجستي ضروري لتحقيق التقدم والتنمية وتعزيز قدرتها الرادعة.

بعد دخول السلطات الصينية لمبنى القنصلية الأمريكية.. الخارجيّة توضّح الوقت- قالت وزارة الخارجية الصينية، إن السلطات المختصة في الصين دخلت مبنى القنصلية الأمريكية فى تشنغدو وتولت مسؤوليته، ردا على اقتحام الشرطة الأمريكية للقنصلية الصينية فى هيوستن.

الأمن البرلمانية تبحث قضية اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية الوقت- اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني ابوالفضل عموئي بان اللجنة ستبحث قضية اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية الايرانية.

سلسة انفجارات واشتباك مسلح على الحدود اللبنانية مع فلسطين الوقت- أفادت مصادر محلية عن وقوع حدث أمني في مزارع شبعا اللبنانية على الحدود مع فلسطين المحتلة.

بكين تفرض سيطرتها على القنصلية الأميركية في شنغدو الوقت-فرضت الصين الإثنين سيطرتها على قنصلية الولايات المتحدة في شنغدو بعد 3

الإعلام الإسرائيلي: نخب الاستخبارات لم تستخرج معلومة واحدة من كلام قاسم! الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نخبة الأدمغة في الاستخبارات الإسرائيلية تحاول

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

إطلاق الكمبيالة الالكترونية بحضور وزير الاقتصاد الايراني

أوغلو يتهم الاتحاد الأوروبي بالانحياز لصالح حفتر

عائلة الشهيد علي محسن توزّع الحلوى فرحاً بالهلع الصهيوني

مسؤول بالأمم المتحدة.. الهيمنة السعودية وتفشي "كورونا" في اليمن يضعاها على حافة الهاوية

أول تصريح للمقاومة على أحداث اليوم بمزارع شبعا .. في بيان مهم

مواجهات عنيفة في سياتل... وترامب: الإعلام يروّج لـ"أخبار مزيفة"

بعد فشل محاصرة قطر.. ابن سلمان يحاول زرع الفتنة بينها وبين إخوان اليمن

وزارة الصحة اللبنانية توصي بإغلاق البلاد.. مع إبقاء المطار مفتوحاً

تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة في قلب الشرق الأوسط

مجريات محادثات الأكراد السوريين ودور أمريكا

نشوة الإمارات من قمر صناعي صنع في أمريكا وأطلق من اليابان

الأمن البرلمانية تبحث قضية اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية

بعد دخول السلطات الصينية لمبنى القنصلية الأمريكية.. الخارجيّة توضّح

كيم : سلامة بلادنا مضمونة إلى الأبد بفضل الأسلحة النووية

إصابة مستشار ترامب للأمن القومي بكورونا

جهانغيري: يجب الإرتقاء بموقع إيران اللوجستي لتعزيز قدرتها الردعية

تحالف "عراقيون" ينتخبون السيد عمار الحكيم رئيساً له

أزمة سدّ النهضة وخيارات مصر.. التدخلات الأمريكيّة وقفزة الکيان الإسرائيلي لنهب النيل

الجرائم العنيفة آخذة في الارتفاع في أمريكا..كيف أصبحت أمريكا دولة للمجرمين؟ + صور

إطلاق الكمبيالة الالكترونية بحضور وزير الاقتصاد الايراني

أوغلو يتهم الاتحاد الأوروبي بالانحياز لصالح حفتر

استشهاد طفلة متأثرة بجراحها جراء قصف سعودي على محافظة صعدة اليمنية

إعلام إسرائيلي: حرب أعصاب "انتظروا على رجل ونص"

بعد دخول السلطات الصينية لمبنى القنصلية الأمريكية.. الخارجيّة توضّح

كيم : سلامة بلادنا مضمونة إلى الأبد بفضل الأسلحة النووية

أول تصريح للمقاومة على أحداث اليوم بمزارع شبعا .. في بيان مهم

بعد فشل محاصرة قطر.. ابن سلمان يحاول زرع الفتنة بينها وبين إخوان اليمن

تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة في قلب الشرق الأوسط

مجريات محادثات الأكراد السوريين ودور أمريكا

نشوة الإمارات من قمر صناعي صنع في أمريكا وأطلق من اليابان

عضو مجلس النواب الأفغاني: "كابول" لديها أفضل علاقات استراتيجية مع "طهران"

دراسة: عدد المصابين بـ"كورونا" في أميركا أكبر بضعفين إلى 13 ضعفاً

تركيا: وقف إطلاق النار في ليبيا مرتبط بانسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة

الشرطة الإسرائيلية تفض تظاهرة حاشدة في القدس المحتلة ضد نتنياهو

ردّاً على إغلاق قنصليتها.. الصين تغلق قنصلية أميركا جنوب البلاد

ما هي خطّة "أردوغان" للهروب من الهزيمة في سوريا ؟ + صور

في مؤتمر صحفي .. لافروف وظريف يؤكّدان ضرورة بذل كلّ الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي

مستشار العاهل السعودي السابق: وفاة الملك "سلمان" سوف تتسبّب في صراع على السلطة في السعودية

"واشنطن بوست": ترامب يشنّ هجوماً متهوراً وغير متماسك على الصين

المُساعدات مشروطة.. لودريان يُلوّح بالعصا والجزرة للبنانيين

ديموقراطية الهند لا تُطبق على مُسلميها.. الكشميريون سبعون عاماً من المقاومة

اتفاق روسي تركي حول ليبيا وسط استمرار العسكرة قرب سرت

فشل ذريع تُمنی به الطائرات الإسرائيليّة المسيرة أمام صاروخ عمره 50 عاماً

برلماني ايراني: اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية قرصنة جوية

استطلاع: تزايد منسوب الكراهية لأميركا بين سكان هونغ كونغ

الرئيس الجزائري يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبيّة و يوجه رسالة إلى مصر

تضييق الخناق على نتنياهو.. هل يتجه مجلس الوزراء نحو الحل؟

إسبر: واشنطن تقوم بتجهيز قواتها استعداداً لمواجهة محتملة مع بكين

"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة

العدو يكشف سرّ اغتيال الزواري.. ويؤكد أنّ حماس أصبحت خطراً حقيقياً عليه

ألمانيا تؤكد "التزام" الثلاثي الأوروبي بالحفاظ على الاتفاق النووي

حماس: تصاعد عمليات الهدم بالضفة والقدس ترجمة لمخطط الضم

بعد إعادته رفات شهداء الجزائر.. ماكرون يوثّق تاريخ الاستعمار الفرنسيّ

محامو مسؤولة هواوي الموقوفة في كندا يتهمون ترامب بتقويض فرص محاكمتها

واشنطن تعدل في معاهدة الحد من انتشار الصواريخ لعام 1987 من جانب واحد

أحد ركاب الطائرة الإيرانية: كنا على مسافة قريبة من الموت

الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين... تحدٍ جديد لأمريكا في المنطقة

أبعاد القلق الإسرائيلي من رد "حزب الله"

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور"

في جلسة سريّة.. البرلمان المصري يفوّض السيسي بالتدخل العسكريّ في ليبيا

رسائل البحر.. حماس تُحمّل صواريخها رسائل للكيان

عملية "مخلب النمر" ضدّ حزب العمال الكردستاني.. لماذا تسعى أنقرة لتكرار السيناريو السوري شمال العراق؟ + صور

هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟

أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية

لبنان المنكوب.. شرقاً أم غرباً؟

من قانون قيصر إلى سيف العقوبات

تحرّكات مصطفى الكاظمي الغامضة في العراق

العدو يصف "السنوار" بالذكيّ والمرّ.. ويكشف عن نواياه الخبيثة ضد غزّة

آلة الحرب التركية تعيش أياماً صعبة في ليبيا.. هل يتبخر حلم "أردوغان" في القارة السمراء ؟

رسائل انتخابات مجلس الشعب السوري

محكمة أميركية تأمر بمصادرة نفط من حمولة 4 ناقلات إيرانية متجهة لفنزويلا

جدلية تجديد آلية المساعدات للسوريين عبر الحدود

الاتفاقية السورية - الايرانية وموقف البنتاغون

تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يؤجّج التوتر من جديد

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين

فرنجية : لن أغير موقعي في محور الممانعة ولن أتخلى عن حلفائي

احتجاجات أمريكا تدخل المرحلة المسلّحة

السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي

آخر التطورات الميدانية في شمال غرب سوريا.. استغلال أنقرة لاتفاق وقف إطلاق النار + صور

أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية

تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يؤجّج التوتر من جديد

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين

إمكانية فرض قيود جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا

شمس النفط تغرب عن آل سعود.. والمواطنون على أبواب الجمعيات الخيريّة

الانتخابات التشريعيّة السوريّة.. خطوة كبيرة نحو الانتقال إلى الاستقرار وإعادة الإعمار

ما الرسائل الأمريكيّة التي أغضبت رئيس الحكومة اللبنانيّة وتجاهلها؟

الأمين العام لحركة النجباء: أمريكا التي يُتحدث عن تحضّرها كشفت اليوم حقيقتها البربرية

وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا.. فما هي التداعيات المحتملة؟

الجزائر تسترجع رفات شهدائها.. فهل ستطوي صفحة فرنسا السوداء؟

تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

مجريات محادثات الأكراد السوريين ودور أمريكا

الثلاثاء 7 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
مجريات محادثات الأكراد السوريين ودور أمريكا

مواضيع ذات صلة

طبول الحرب تدق وفرص أكراد سوريا أصبحت محدودة.. هل هي بداية النهاية للأكراد في شمال سوريا؟

ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل أكراد سوريا؟

Zoom In Font Zoom Out Font
يمكن تقييم هدف أمريكا الآخر في دعمها للمحادثات الكردية السورية، هو فيما يتعلّق باستمرار الأزمة في سوريا. في الواقع ، ينوي الأمريكيون توسيع دائرة الأزمة في البلاد من خلال إثارة قضايا مثل الحكم الذاتي الكردي في شمال سوريا.

الوقت-في الأشهر الأخيرة، اشتد النقاش حول المحادثات بين الأكراد بين الأكراد السوريين، ومنذ بداية الأزمة السورية عام 2011 ، انقسم الأكراد السوريون إلى مجموعتين رئيسيتين: المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي السوري (PYD).

وعلى الرغم من أنّ جميع المناطق التي يسيطر عليها الأكراد تسيطر عليها الفروع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ) ، إلا أنّ الأحزاب الكردية الأخرى، التي تضمّ ​​أكثر من 25 حزباً كبيراً وصغيراً، دعت إلى العودة إلى المناطق الشمالية من سوريا واستخدام قواتها العسكرية في مجال المعادلات الميدانية، ولطالما عارض حزب الاتحاد السوري الديمقراطي هذا المطلب بشدة، وحتى الوساطة التي قام بها مسعود بارزاني، الزعيم السابق لإقليم كردستان، لم يكن لها أيّ تأثير على تعزيز المفاوضات بين الجانبين.

 وعلى الرغم من كلّ هذا، يبدو من خلال السياق الجديد للمعادلات الكردية الداخلية، أنّ عملية مفاوضات جادّة قد بدأت بين الفصيلين الرئيسيين للأكراد السوريين، والتي عقدت الجولة الأولى منها حتى الآن. وفي ظلّ الظروف الحالية ، يبدو أن الأمريكيين قرّروا مراقبة عملية توافق الأكراد السوريين وإدارة التطورات في شمال سوريا بشكل يصبّ في اتجاه مطالبهم، والسؤال الذي يطرح نفسه هو في أيّ مرحلة تمرّ المفاوضات والاتفاقيات الكردية السورية حالياً، وما هو دور أمريكا فيها؟ للإجابة على هذا السؤال ، يمكن التطرّق إلى محورين رئيسيين.

محادثات أكراد سوريا من الخلاف إلى الاتفاق على استمرار المحادثات

ترجع خلفية المحادثات بين الفصيلين الرئيسيين لأكراد سوريا، أي حزب الاتحاد الديمقراطي السوري والمجلس الوطني للأكراد السوريين، إلى عام 2013 ، خلال محادثات أربيل بإشراف مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق آنذاك. في ذلك الوقت، أراد بارزاني التوفيق بين الأكراد السوريين لإرضائهم على التعاون والتنسيق في المعادلات الميدانية السورية. وفي هذه المرحلة، على الرغم من التوصل إلى اتفاقات مبدئية بين الطرفين، ولكن بعد مرور فترة قصيرة، رفض حزب الاتحاد الديمقراطي السوري، الذي يعتبر الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، صراحة أي اتفاق حول دخول المجلس الوطني إلى المعادلات الميدانية.

وعقب هذه المحادثات، لم تُعقد أي محادثات جديدة بين الأكراد السوريين، وفي أوائل حزيران بدأت الجولة الأولى من المحادثات الجادّة بين الجانبين من قبل "مظلوم عبدي كوباني"، القائد العام للجيش السوري الديمقراطي، وبوساطة من أمريكا، تحت عنوان مفاوضات من أجل إئتلاف أكراد سوريا. وأشارت تقارير نتائج هذه الجولة من المحادثات، إلى نجاح المحادثات بين الجانبين، وأن الكرد السوريين وافقوا على الأقل على ضرورة مواصلة المحادثات.

ومن الجدير بالذكر، أن انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الناجحة بين حزب "إنكس" وحزب الاتحاد الديمقراطي السوري (PYD) رافقه تطوّر آخر شكّل تحدياً كبيراً للمفاوضات، وهو إنشاء حزب سياسي جديد يسمى الوحدة الوطنية الكُردية المكوّن من 25 حزباً وتيّاراً سياسيّاً كرديّاً، ما دفع حزب التحرير الوطني إلى اتخاذ موقف دفاعي، إلى حدّ رفض المجلس مواصلة المفاوضات مع التحالف الجديد، وأصرّ على استمرار المفاوضات مع حزب الاتحاد الديمقراطي.

ومع ذلك، يبدو أنّ موضوع الاتفاق بين الأكراد السوريين قد اتخذ شكلاً أكثر جدّيّة خلال الأيام الأخيرة، وهناك أدلّة على أن أمريكا ستكون المُشرف الرئيس على الجولة الثانية من المحادثات بين الأكراد. وتشير الدلائل إلى أن زهرة بيللي، مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لمنطقة شرقي الفرات السوري، ومظلوم عبدي "مظلوم كوباني" قائد القوات الديمقراطية السورية، اتفقا على عقد جولة جديدة من المحادثات بعد اجتماعهما في قاعدة عسكرية في الحسكة.

 وبحسب مصادر كردية محلية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ستشرف على الجولة التالية من المحادثات بين الأطراف الكردية السورية من خلال بيللي، لتحلّ محلّ وليام روباك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا. وبحسب هذه المصادر، ستناقش بيللي ومظلوم عبدي الجولة المقبلة من المحادثات بين الأكراد السوريين وعودة قوات البيشمركة روج آفا إلى المناطق الكردية في شمال شرق سوريا.

ماذا تريد أمريكا من طاولة المفاوضات الكردية السورية؟

على الرغم من الإرادة الجادّة للأكراد للتفاوض والتوصل إلى اتفاق، فإن السؤال المطروح الآن هو لماذا تنوي أمريكا في الظروف الحاليّة، تمهيد الطريق للتوصّل إلى اتفاق بين الفصيلين الكرديين السوريين الرئيسيين من خلال الإشراف على الوضع الحالي بدقة، وللإجابة على هذا السؤال، يمكننا الإشارة إلى ثلاثة محاور رئيسة.

1. قلق أمريكا من اقتراب الأكراد السوريين من دمشق: في السنوات الأخيرة الماضية، كان لنقض الالتزامات الأمريكية المتكررة لحلفائها في شمال سوريا ، أي الأكراد، تأثير عميق على تغيير نظرتهم إلى الحكومة المركزية السورية. في الواقع، كان الأكراد السوريون يأملون في الحصول على مكانة خاصة في سوريا في المستقبل بدعم من واشنطن، إذ تكون في شكل حكم ذاتي أو فدرالي، ولكن على عكس جميع تصوّرات أكراد سوريا، فقد أدركوا جيّداً أنّ واشنطن لن تدعمهم بأيّ شكل من الأشكال، بعد الغزو التركي لعفرين وشرق الفرات..

ونتيجة لذلك، اتجه الأكراد السوريون خلال الأشهر الأخيرة نحو عقد اتفاق مع الحكومة المركزية. في هذه الأثناء، تعتزم أمريكا الآن وضع حجر عثرة أمام رغبة الأكراد السوريين في الاتفاق مع دمشق مرة أخرى من خلال تقديم وعود جديدة والتوسّط فيما بينهم. لكن الحقائق على الأرض تظهر أنّ إعادة ثقة الأكراد بواشنطن لن تؤدّي سوى إلى هزيمة لهم.

2- استمرار الأزمة في سوريا: يمكن تقييم هدف أمريكا الآخر في دعمها للمحادثات الكردية السورية، هو فيما يتعلّق باستمرار الأزمة في سوريا. في الواقع ، ينوي الأمريكيون توسيع دائرة الأزمة في البلاد من خلال إثارة قضايا مثل الحكم الذاتي الكردي في شمال سوريا. إنهم يدركون جيداً أن حلّ أزمة إدلب سيتحدّد في المستقبل القريب، وأنّ هناك احتمالاً بأن يوافق الأكراد السوريون على إعادة المناطق الخاضعة لسيطرتهم الى دمشق. في مثل هذه الظروف تنوي أمريكا إشعال نار الانقسام والأزمة في سوريا من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها.

3- إنشاء قاعدة عسكرية استراتيجية في شمال سوريا: على الرغم من أن الأمريكيين أقاموا العديد من القواعد العسكرية في شمال سوريا منذ بداية الأزمة السورية، ولكن في الوضع الراهن، يبدو أنهم ينوون إنشاء قاعدة استراتيجية كبيرة من خلال تعزيز قوة الأكراد. وبناءً على معلومات تمّ الحصول عليها من مصادر ميدانية، بدأت أمريكا مشروع بناء أكبر قاعدة جوية لها وأكثرها استراتيجية في شمال سوريا. وهذا يظهر الأهمية المتزايدة لشمال سوريا بالنسبة للاستراتيجيين العسكريين في البيت الأبيض، في ضوء الضغوط المفروضة على أمريكا لسحب قواتها من العراق، الذي يستضيف على أراضيه أكبر وجود عسكري أمريكي في المنطقة.

وبحسب التقارير المُعلنة، أطلقت أمريكا مشروعاً رئيساً لإنشاء قاعدة جوية وأرضية دائمة في مدينة الحسكة في منطقة الشدادي. في غضون ذلك، تعرف واشنطن جيّداً أنّ هذه القاعدة لا يمكن أن تنجح إلا إذا سيطر الأكراد على المنطقة. لذلك، تعتزم أمريكا المحافظة على الوضع الراهن لإنشاء هذه القاعدة من خلال دعم المفاوضات الكردية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوريا أكراد سوريا دمشق واشنطن المجلس الوطني الكردي حزب الاتحاد الديمقراطي كوباني

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء