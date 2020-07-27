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  الإثنين 6 ذی‌الحجه 1441

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إطلاق الكمبيالة الالكترونية بحضور وزير الاقتصاد الايراني الوقت- تم يوم الاثنين وبحضور وزير الاقتصاد في الجمهورية الاسلامية الايرانية، إطلاق النسخة الالكترونية للكمبيالة والتسهيلات المصرفية الائتمانية.

عائلة الشهيد علي محسن توزّع الحلوى فرحاً بالهلع الصهيوني الوقت- قامت والدة الشهيد علي كامل محسن الذي استشهد أخيرا في العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق بتوزيع الحلوى على المارة في صور تعبيرا عن فرحها بالهلع الشديد الذي شعر به جيش الاحتلال الاسرائيلي اثر الاحداث التي وقعت في مزارع شبعا.

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جهانغيري: يجب الإرتقاء بموقع إيران اللوجستي لتعزيز قدرتها الردعية الوقت- أكد النائب الأول للرئيس الايراني إسحاق جهانغيري، ضرورة تطوير البنية التحتية للنقل العابر داخل البلاد من أجل الإتصال بالممرات الدولية، واصفا ذلك بأنه "توجه إستراتيجي" واعتبر الإرتقاء بموقع إيران اللوجستي ضروري لتحقيق التقدم والتنمية وتعزيز قدرتها الرادعة.

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أخبار

تحالف "عراقيون" ينتخبون السيد عمار الحكيم رئيساً له

الإثنين 6 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
تحالف "عراقيون" ينتخبون السيد عمار الحكيم رئيساً له
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الوقت- اعلن تحالف عراقيون، اليوم الاثنين، انتخاب السيد عمار الحكيم رئيسا له.

وقال التحالف في بيان ان "الهيئة القيادية والسياسية لتحالف عراقيون انتخبت بالإجماع عمار الحكيم رئيسا للتحالف.

واضاف ان "الهيئة العامة للتحالف صوتت بالإجماع على النائب عبد الحسين الموسوي نائبا لرئيس التحالف.

وقد اكد النائب عن تحالف عراقيون، علي العبودي، ان التحالف يضم قوى وشخصيات سياسية مختلفة والغرض منه مسك خاصرة الدولة عندما تتعرض الى تحديات جدا كبيرة كما يكون فيه التزاحم مع تحالفات اخرى لخدمة العراق وشعبه.

واضاف ان "عراقيون" تحالف مكمل لا ينظر الى التنافس وفق السياقات السلمية وهو مع تقوية وفرض هيبة الدولة عبر المؤسسات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة”.

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عبد الحسين الموسوي الهيئة العامة السيد عمار الحكيم تحالف عراقيون

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