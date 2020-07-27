تحالف "عراقيون" ينتخبون السيد عمار الحكيم رئيساً له

الوقت- اعلن تحالف عراقيون، اليوم الاثنين، انتخاب السيد عمار الحكيم رئيسا له.

وقال التحالف في بيان ان "الهيئة القيادية والسياسية لتحالف عراقيون انتخبت بالإجماع عمار الحكيم رئيسا للتحالف.

واضاف ان "الهيئة العامة للتحالف صوتت بالإجماع على النائب عبد الحسين الموسوي نائبا لرئيس التحالف.

وقد اكد النائب عن تحالف عراقيون، علي العبودي، ان التحالف يضم قوى وشخصيات سياسية مختلفة والغرض منه مسك خاصرة الدولة عندما تتعرض الى تحديات جدا كبيرة كما يكون فيه التزاحم مع تحالفات اخرى لخدمة العراق وشعبه.

واضاف ان "عراقيون" تحالف مكمل لا ينظر الى التنافس وفق السياقات السلمية وهو مع تقوية وفرض هيبة الدولة عبر المؤسسات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة”.