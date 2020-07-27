عائلة الشهيد علي محسن توزّع الحلوى فرحاً بالهلع الصهيوني

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 6 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين

هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين ي مشهد لم يقع إلّا في شوارع شيكاغو أو انديانا بولس وكيف تعامل الشرطة الأمريكيون مع المُتظاهرون؛ يعود المشهد ذاته ليتكرر اليوم في شوارع الكيان، حيث بدأت شرطة

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور" الوقت- عقد عدداً من الخبراء السياسيين اجتماعاً سياسياً متخصصاً لدراسة أبعاد "زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران والاتفاقات التي تم التوصل إليها" في مؤسسة "أنديشة سازان نور".

"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة الوقت- محاولات زرع بذور الفتنة بين "حركة أمل" و"حزب الله" ليست بالأمر الجديد، حيث يسعى بعض الأفرقاء داخل لبنان وخارجها بإشعال فتنة بين الحزب والحركة لفك التحالف بينهما، خاصة وانهما أصبحا يشكلان قوة كبيرة داخل لبنان وخارجه، بعد أن نجح تحالفهما...

"الرّد الحتمي" والذعر الإسرائيلي غير المسبوق الوقت- لا يزال الاسرائيلي ينتظر رد "حزب الله" على الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني في سوريا والتي نتج عنها استشهاد أحد قادة "حزب الله" في سوريا، ويحاول الاسرائيلي ان يضع سيناريوهات استباقية محاولاً معرفة كيفية الرد على ...

العدو يكشف سرّ اغتيال الزواري.. ويؤكد أنّ حماس أصبحت خطراً حقيقياً عليه كشف تقرير عبريّ أنّ سبب اغتيال "محمد الزواري" في ديسمبر/كانون الأوّل عام 2016، لم يكن مرتبطاً بالطائرات المسيّرة التي استطاع تطويرها، وحماس تمكّنت بقواها الذاتيّة من إنتاج صاروخ (R-160) على الرغم من أنّ مخابرات الكيان تقوم بمراقبة كل ما يدور في القطاع على مدار الساعة

أخبار

استشهاد طفلة متأثرة بجراحها جراء قصف سعودي على محافظة صعدة اليمنية

استشهاد طفلة متأثرة بجراحها جراء قصف سعودي على محافظة صعدة اليمنية

الوقت- استشهدت طفلة بمحافظة صعدة، اليوم الاثنين، متأثرة بجراحها جراء قصف صاروخي سعودي.

إطلاق الكمبيالة الالكترونية بحضور وزير الاقتصاد الايراني الوقت- تم يوم الاثنين وبحضور وزير الاقتصاد في الجمهورية الاسلامية الايرانية، إطلاق النسخة الالكترونية للكمبيالة والتسهيلات المصرفية الائتمانية.

عائلة الشهيد علي محسن توزّع الحلوى فرحاً بالهلع الصهيوني الوقت- قامت والدة الشهيد علي كامل محسن الذي استشهد أخيرا في العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق بتوزيع الحلوى على المارة في صور تعبيرا عن فرحها بالهلع الشديد الذي شعر به جيش الاحتلال الاسرائيلي اثر الاحداث التي وقعت في مزارع شبعا.

أول تصريح للمقاومة على أحداث اليوم بمزارع شبعا .. في بيان مهم الوقت- تعليقاً على الأحداث التي جرت اليوم بتاريخ 27-7-2020 في منطقة مزارع شبعا المحتلة وعند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وعلى ما تم تداوله من أخبار وتصريحات حول هذه الأحداث أصدرت المقاومة الإسلامية البيان التالي:

جهانغيري: يجب الإرتقاء بموقع إيران اللوجستي لتعزيز قدرتها الردعية الوقت- أكد النائب الأول للرئيس الايراني إسحاق جهانغيري، ضرورة تطوير البنية التحتية للنقل العابر داخل البلاد من أجل الإتصال بالممرات الدولية، واصفا ذلك بأنه "توجه إستراتيجي" واعتبر الإرتقاء بموقع إيران اللوجستي ضروري لتحقيق التقدم والتنمية وتعزيز قدرتها الرادعة.

بعد دخول السلطات الصينية لمبنى القنصلية الأمريكية.. الخارجيّة توضّح الوقت- قالت وزارة الخارجية الصينية، إن السلطات المختصة في الصين دخلت مبنى القنصلية الأمريكية فى تشنغدو وتولت مسؤوليته، ردا على اقتحام الشرطة الأمريكية للقنصلية الصينية فى هيوستن.

الأمن البرلمانية تبحث قضية اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية الوقت- اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني ابوالفضل عموئي بان اللجنة ستبحث قضية اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية الايرانية.

سلسة انفجارات واشتباك مسلح على الحدود اللبنانية مع فلسطين الوقت- أفادت مصادر محلية عن وقوع حدث أمني في مزارع شبعا اللبنانية على الحدود مع فلسطين المحتلة.

بكين تفرض سيطرتها على القنصلية الأميركية في شنغدو الوقت-فرضت الصين الإثنين سيطرتها على قنصلية الولايات المتحدة في شنغدو بعد 3

الإعلام الإسرائيلي: نخب الاستخبارات لم تستخرج معلومة واحدة من كلام قاسم! الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نخبة الأدمغة في الاستخبارات الإسرائيلية تحاول

عبد اللهيان: تمّ تحديد القاعدة التي استخدمت لاعتراض الطائرة المدنيّة الإيرانيّة الوقت-كشف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدوليّة حسين أمير عبد

مستوطنات الشمال تشكو من تضرر القطاع السياحي بسبب الاستنفار العسكري الوقت-قال إيلي ليفي مراسل القناة 13 الإسرائيلية إنهم بدأوا يسمعون في الكواليس

وأضاف: "اعتدنا على التهديدات الإسرائيلية، وهي لا تقدم لنا رؤية سياسية جديدة، وتأتي في إطار العنتريات". الوقت-قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن "ما حصل في سوريا

الخارجية الإيرانية: سنرد على اعتراض الطائرة الإيرانية.. لجعل الأميركيين يندمون الوقت-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن "الاعتراض

مقتل متظاهر عراقي.. والقوات العراقية تنبّه من جرّها إلى مواجهات الوقت-فادت وسائل إعلامية عراقية بمقتل متظاهر خلال احتكاك بين رجال الأمن والمتظاهرين

برلماني ايراني: المقاتلات الاميركية انتهكت القوانين الدولية الوقت- ندّد عضو اللجنة الاجتماعية البرلمانية في ايران علي اصغر عنابستاني بانتهاك اميركا للقوانين الدولية بتعرض مقاتلاتها لطائرة نقل الركاب الايرانية في الاجواء السورية.

مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي: حان وقت الوقوف مع الشعب اليمني الوقت- قال يانيز لينارتشيش، مفوض إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، إن الوقت قد حان للوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

الدفاع التركية تحذر اليونان: ستكسر الأيادي القذرة الوقت- وجهت الدفاع التركية تحذيرا شديد اللهجة إلى اليونان، عقب قيام نشطاء يونانيين بإحراق العلم التركي في مدينة سالونيك، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين.

العبادي يوضح 3 شروط لإجراء انتخابات مبكرة الوقت- أكد رئيس ائتلاف النصر العراقي حيدر العبادي أن زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخارجية فرصة لتوضيح مصالح العراق فيما أشار إلى أن إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى ثلاثة شروط.

هنية يوجّه رسالة إلى 40 من القادة والزعماء.. ما الذي جاء فيها؟

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ممثل حركة "أمل" في طهران: خطط الأعداء ضدّ المقاومة مصيرها الفشل وإسرائيل سوف تزول قريباً

الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي إلى الرياض

وأضاف: "اعتدنا على التهديدات الإسرائيلية، وهي لا تقدم لنا رؤية سياسية جديدة، وتأتي في إطار العنتريات".

العبادي يوضح 3 شروط لإجراء انتخابات مبكرة

بكين تفرض سيطرتها على القنصلية الأميركية في شنغدو

عراقجي: لن نسلم حقوق الشعب الإيراني النووية إلى البلطجة الأميركية

الخارجية الإيرانية: سنرد على اعتراض الطائرة الإيرانية.. لجعل الأميركيين يندمون

ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟

برلماني ايراني: المقاتلات الاميركية انتهكت القوانين الدولية

الدفاع التركية تحذر اليونان: ستكسر الأيادي القذرة

عبد اللهيان: تمّ تحديد القاعدة التي استخدمت لاعتراض الطائرة المدنيّة الإيرانيّة

سلسة انفجارات واشتباك مسلح على الحدود اللبنانية مع فلسطين

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور"

مرتفعات الجولان.. هروب إسرائيلي ومخاوف من ردّ عسكري

الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولته سرقة سلاح جندي جنوب بيت لحم

المواجهة العسكرية بين روسيا وتركيا تصل إلى كاراباخ

مستشار العاهل السعودي السابق: وفاة الملك "سلمان" سوف تتسبّب في صراع على السلطة في السعودية

تفاصيل استشهاد قائد عراقي في شمال بغداد .. من المستفيد من زعزعة أمن بغداد؟

لافروف: روسيا متفقة مع إيران على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي

أبعاد القلق الإسرائيلي من رد "حزب الله"

إسبر: واشنطن تقوم بتجهيز قواتها استعداداً لمواجهة محتملة مع بكين

تضييق الخناق على نتنياهو.. هل يتجه مجلس الوزراء نحو الحل؟

ظريف: أميركا تحولت الى دولة متمردة وخارجة على القانون

الامام الخامنئي للكاظمي: إيران تعارض كل ما يسبب في إضعاف الحكومة العراقية

الخارجية النيابية: تأجيل زيارة الكاظمي للرياض لا علاقة لها بزيارته إلى طهران وواشنطن

البرلمان المصري يوافق على نشر قوات مسلحة في مهام قتالية بالخارج

ترامب: من المحتمل أن نغلق المزيد من قنصليات الصين

لودريان من بيروت: لا بديل عن برنامج صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة في لبنان

الانتخابات التشريعيّة السوريّة.. خطوة كبيرة نحو الانتقال إلى الاستقرار وإعادة الإعمار

عضو مجلس النواب الأفغاني: "كابول" لديها أفضل علاقات استراتيجية مع "طهران"

الاتفاقية السورية - الايرانية وموقف البنتاغون

عملية "مخلب النمر" ضدّ حزب العمال الكردستاني.. لماذا تسعى أنقرة لتكرار السيناريو السوري شمال العراق؟ + صور

بدء عمليات عسكرية ضد فلول داعش شمال بغداد

الشهيد سليماني يحيي الضمير العالمي.. كابوس لأمريكا حتى بعد استشهاده!

هزائم متتالية للمرتزقة جنوب مأرب.. كيف تمكّن المقاتلون اليمنيون من إذلال تحالف العدوان السعودي؟ + صور

تطوير الأنظمة الدفاعية للبلاد.. مظلّة الحرس الثوري الإيراني تطلّ على الخليج الفارسي وبحر عمان بنظام صاروخي جديد + صور

"وول ستريت جورنال": واشنطن سترسل حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي

وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا.. فما هي التداعيات المحتملة؟

اقتراب نهاية تحالف نتنياهو وغانتس.. أسباب الأزمة

هل حلّ "محمود عباس" هو الأمثل؟

ماذا يحصل في تونس التي كنا نفخر بديمقراطيتها؟

آخر التطورات الميدانية في شمال غرب سوريا.. استغلال أنقرة لاتفاق وقف إطلاق النار + صور

رسائل البحر.. حماس تُحمّل صواريخها رسائل للكيان

أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية

احتجاجات أمريكا تدخل المرحلة المسلّحة

عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية

الرسائل العميقة بين عباس والأسد

طوق العدالة على عنق التاريخ الأمريكي

فرنسا تعلن أنها لن تحظر استخدام معدات من هواوي بالكامل

أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟

مؤامرة أمريكا السرية ضد لواء فاطميون

خطة الضمّ الإسرائيلية تتعثر.. والعدو الصهيونيّ لا يُقيم وزناً للعرب

روسيا تبدأ بتصدير دواء "أفيفافير" لعلاج كورونا

تفاصيل استشهاد قائد عراقي في شمال بغداد .. من المستفيد من زعزعة أمن بغداد؟

المواجهة العسكرية بين روسيا وتركيا تصل إلى كاراباخ

هنية يضع القادة العرب والمسلمين على المحكّ

أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية

الاتفاقية السورية - الايرانية وموقف البنتاغون

الأنشطة الصهيونية السرية في تركيا عبر التاريخ

تبرر ولا تعتذر .. "الشرق الاوسط" السعودية تحذف الكاريكاتير المسيء للمرجعية في العراق

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

عائلة الشهيد علي محسن توزّع الحلوى فرحاً بالهلع الصهيوني

الإثنين 6 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
عائلة الشهيد علي محسن توزّع الحلوى فرحاً بالهلع الصهيوني
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قامت والدة الشهيد علي كامل محسن الذي استشهد أخيرا في العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق بتوزيع الحلوى على المارة في صور تعبيرا عن فرحها بالهلع الشديد الذي شعر به جيش الاحتلال الاسرائيلي اثر الاحداث التي وقعت في مزارع شبعا.

يذكر بأن حزب الله اعلن عن استشهاد المجاهد علي كامل محسن في قصف الطيران الإحتلال لمنطقة في العاصمة السورية دمشق حيث ترقب جيش الإحتلال رد حزب الله على إستشهاد مجاهده ذلك في إطار وعد الأمين العام لحزب الله بالرد على إستشهاد أي كادر من كوادر حزب الله.

وكان مراسل العالم قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأثنين نقلا عن القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي بأن إشتباكات مسلحة وقعت مع قوات الإحتلال بمنطقة جبل الروس جنوب لبنان.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

حزب الله جيش الاحتلال ميركافا فلا غالب لكم الشهيد علي كامل محسن العداون الإسرائيلي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء