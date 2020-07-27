عائلة الشهيد علي محسن توزّع الحلوى فرحاً بالهلع الصهيوني

الوقت- قامت والدة الشهيد علي كامل محسن الذي استشهد أخيرا في العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق بتوزيع الحلوى على المارة في صور تعبيرا عن فرحها بالهلع الشديد الذي شعر به جيش الاحتلال الاسرائيلي اثر الاحداث التي وقعت في مزارع شبعا.

يذكر بأن حزب الله اعلن عن استشهاد المجاهد علي كامل محسن في قصف الطيران الإحتلال لمنطقة في العاصمة السورية دمشق حيث ترقب جيش الإحتلال رد حزب الله على إستشهاد مجاهده ذلك في إطار وعد الأمين العام لحزب الله بالرد على إستشهاد أي كادر من كوادر حزب الله.

وكان مراسل العالم قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأثنين نقلا عن القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي بأن إشتباكات مسلحة وقعت مع قوات الإحتلال بمنطقة جبل الروس جنوب لبنان.