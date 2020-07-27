سلسة انفجارات واشتباك مسلح على الحدود اللبنانية مع فلسطين

الوقت- أفادت مصادر محلية عن وقوع حدث أمني في مزارع شبعا اللبنانية على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقال المصادر عن القناة 12 التلفزيون الإسرائيلي بأن اشتباكات مسلحة وقعت مع قوات الاحتلال بمنطقة جبل الروس جنوب لبنان.

وأوعز جيش الاحتلال لسكان منطقة الحدود مع لبنان بالبقاء في المنازل وحظر جميع الانشطة والامتناع عن استخدام المركبات.

ونقلت قناة "كان" العبرية بأن وزير الحرب الاسرائيلي بني غانتس قطع احد اجتماعاته لإجراء مشاورات عاجلة مع رئيس الأركان افيف كوخافي.د

وقالت القناة 11 الاسرائيلية: يبدو أن السيد نصرالله التزم بكلمته في الرد على "اسرائيل" وهو عادة يلتزم بما يقول.

واكد الإعلام العبري وقوع اشتباك مسلح بالإضافة لإطلاق عدد من الصواريخ تجاه قوة من جيش الاحتلال شمال فلسطين المحتلة.

كما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن سلسلة انفجارات سمعت في الدقائق الأخيرة من مزارع شبعا

وأفادت وكالات أنباء أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف كفرشوبا بعد وقوع الحادث الأمني في مزارع شبعا.

وقد تم إبلاغ نتنياهو فوراً خلال جلسة لحزب "الليكود" أن إطلاق نار وقع على الحدود مع لبنان، كما أمرت قوات الاحتلال بالتزام المنازل في المناطق من رأس الناقورة غرباً حتى المطلة وكريات شمونة شرقاً.

وقد صرّح نتنياهو لمجلس وزرائه قبل خروجه من الجلسة بقوله: "الحادث ليس بسيطاً على الحدود مع لبنان".

من جهة اخرى، نقل مراسل قناة الميادين بأن وزير حرب الإحتلال بيني غانتس يتحدث عبر "الهاتف الأحمر" مع رئيس الأركان ما يعني تخوفهم من فك شيفرة الاتصالات.