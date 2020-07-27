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  الإثنين 6 ذی‌الحجه 1441

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هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين

هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين ي مشهد لم يقع إلّا في شوارع شيكاغو أو انديانا بولس وكيف تعامل الشرطة الأمريكيون مع المُتظاهرون؛ يعود المشهد ذاته ليتكرر اليوم في شوارع الكيان، حيث بدأت شرطة

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور" الوقت- عقد عدداً من الخبراء السياسيين اجتماعاً سياسياً متخصصاً لدراسة أبعاد "زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران والاتفاقات التي تم التوصل إليها" في مؤسسة "أنديشة سازان نور".

"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة الوقت- محاولات زرع بذور الفتنة بين "حركة أمل" و"حزب الله" ليست بالأمر الجديد، حيث يسعى بعض الأفرقاء داخل لبنان وخارجها بإشعال فتنة بين الحزب والحركة لفك التحالف بينهما، خاصة وانهما أصبحا يشكلان قوة كبيرة داخل لبنان وخارجه، بعد أن نجح تحالفهما...

"الرّد الحتمي" والذعر الإسرائيلي غير المسبوق الوقت- لا يزال الاسرائيلي ينتظر رد "حزب الله" على الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني في سوريا والتي نتج عنها استشهاد أحد قادة "حزب الله" في سوريا، ويحاول الاسرائيلي ان يضع سيناريوهات استباقية محاولاً معرفة كيفية الرد على ...

العدو يكشف سرّ اغتيال الزواري.. ويؤكد أنّ حماس أصبحت خطراً حقيقياً عليه كشف تقرير عبريّ أنّ سبب اغتيال "محمد الزواري" في ديسمبر/كانون الأوّل عام 2016، لم يكن مرتبطاً بالطائرات المسيّرة التي استطاع تطويرها، وحماس تمكّنت بقواها الذاتيّة من إنتاج صاروخ (R-160) على الرغم من أنّ مخابرات الكيان تقوم بمراقبة كل ما يدور في القطاع على مدار الساعة

أخبار

جهانغيري: يجب الإرتقاء بموقع إيران اللوجستي لتعزيز قدرتها الردعية

جهانغيري: يجب الإرتقاء بموقع إيران اللوجستي لتعزيز قدرتها الردعية

الوقت- أكد النائب الأول للرئيس الايراني إسحاق جهانغيري، ضرورة تطوير البنية التحتية للنقل العابر داخل البلاد من أجل الإتصال بالممرات الدولية، واصفا ذلك بأنه "توجه إستراتيجي" واعتبر الإرتقاء بموقع إيران اللوجستي ضروري لتحقيق التقدم والتنمية وتعزيز قدرتها الرادعة.

بعد دخول السلطات الصينية لمبنى القنصلية الأمريكية.. الخارجيّة توضّح الوقت- قالت وزارة الخارجية الصينية، إن السلطات المختصة في الصين دخلت مبنى القنصلية الأمريكية فى تشنغدو وتولت مسؤوليته، ردا على اقتحام الشرطة الأمريكية للقنصلية الصينية فى هيوستن.

الأمن البرلمانية تبحث قضية اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية الوقت- اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني ابوالفضل عموئي بان اللجنة ستبحث قضية اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية الايرانية.

سلسة انفجارات واشتباك مسلح على الحدود اللبنانية مع فلسطين الوقت- أفادت مصادر محلية عن وقوع حدث أمني في مزارع شبعا اللبنانية على الحدود مع فلسطين المحتلة.

بكين تفرض سيطرتها على القنصلية الأميركية في شنغدو الوقت-فرضت الصين الإثنين سيطرتها على قنصلية الولايات المتحدة في شنغدو بعد 3

الإعلام الإسرائيلي: نخب الاستخبارات لم تستخرج معلومة واحدة من كلام قاسم! الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نخبة الأدمغة في الاستخبارات الإسرائيلية تحاول

عبد اللهيان: تمّ تحديد القاعدة التي استخدمت لاعتراض الطائرة المدنيّة الإيرانيّة الوقت-كشف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدوليّة حسين أمير عبد

مستوطنات الشمال تشكو من تضرر القطاع السياحي بسبب الاستنفار العسكري الوقت-قال إيلي ليفي مراسل القناة 13 الإسرائيلية إنهم بدأوا يسمعون في الكواليس

وأضاف: "اعتدنا على التهديدات الإسرائيلية، وهي لا تقدم لنا رؤية سياسية جديدة، وتأتي في إطار العنتريات". الوقت-قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن "ما حصل في سوريا

الخارجية الإيرانية: سنرد على اعتراض الطائرة الإيرانية.. لجعل الأميركيين يندمون الوقت-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن "الاعتراض

مقتل متظاهر عراقي.. والقوات العراقية تنبّه من جرّها إلى مواجهات الوقت-فادت وسائل إعلامية عراقية بمقتل متظاهر خلال احتكاك بين رجال الأمن والمتظاهرين

برلماني ايراني: المقاتلات الاميركية انتهكت القوانين الدولية الوقت- ندّد عضو اللجنة الاجتماعية البرلمانية في ايران علي اصغر عنابستاني بانتهاك اميركا للقوانين الدولية بتعرض مقاتلاتها لطائرة نقل الركاب الايرانية في الاجواء السورية.

مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي: حان وقت الوقوف مع الشعب اليمني الوقت- قال يانيز لينارتشيش، مفوض إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، إن الوقت قد حان للوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

الدفاع التركية تحذر اليونان: ستكسر الأيادي القذرة الوقت- وجهت الدفاع التركية تحذيرا شديد اللهجة إلى اليونان، عقب قيام نشطاء يونانيين بإحراق العلم التركي في مدينة سالونيك، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين.

العبادي يوضح 3 شروط لإجراء انتخابات مبكرة الوقت- أكد رئيس ائتلاف النصر العراقي حيدر العبادي أن زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخارجية فرصة لتوضيح مصالح العراق فيما أشار إلى أن إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى ثلاثة شروط.

هنية يوجّه رسالة إلى 40 من القادة والزعماء.. ما الذي جاء فيها؟

الكيان الإسرائيلي يستنجد بـ"القبة الحديدية" خشية رد حزب الله الوقت- ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي نشر "القبة الحديدية" على الحدود الشمالية، وذلك خشية من رد "حزب الله" اللبناني على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

عراقجي: لن نسلم حقوق الشعب الإيراني النووية إلى البلطجة الأميركية الوقت- قال مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن استخدام الطاقة النووية السلمية حق مشروع للشعب الإيراني ، ولن نتنازل عن هذا الحق للبلطجة الأميركية.

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان الوقت- سقطت طائرة إسرائيلية مُسيّرة في جنوب لبنان مساء اليوم الاحد، وذلك وسط تكثيف جيش الاحتلال تواجده على الحدود مع لبنان.

في رسالة الى ظريف.. اليمن يعلن تضامنه مع إيران في قضية طائرة الركاب الوقت- أعرب وزير الخارجية اليمني هشام شرف، عن تضامن الجمهورية اليمنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إزاء ما تعرضت له طائرة الركاب الإيرانية من اعتراض من قبل طائرتين حربيتين أمريكيتين.

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هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين

الإثنين 6 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين

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الوقت – على طريق التدمير الذاتي يسير رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن اتخذ لنفسه نهج "أنا ربكم الأعلى" وعليكم طاعتي، ليتبع هذا النهج عنفٌاً مفرطاً مع المُتظاهرين المُنتمين إلى حركة "الأعلام السوداء" الذين يُطالبون بمحاكمته على جرائمه مُحتجّون في الوقت ذاته على فساد الحكومة ودورها السلبي في التعامل مع الأزمات التي تضرب الكيان، وهنا بدأ مسلسل العنف ينتشر في كلّ أرجاء الكيان، خصوصاً في القدس، قيصرية، تل أبيب، بالإضافة لمدن أخرى، غير أنّ أكبر تلك التظاهرات جمع حوالي 6000 شخص بالقرب من المقر الرسمي لنتنياهو في شارع بلفور في مدينة القدس، كما تظاهر عدد آخر بالقرب من منزل نتنياهو الخاص في مدينة قيصرية، في الوقت الذي كان فيه نتنياهو يقضي عطلة نهاية الأسبوع.

مسلسل العنف

في مشهد لم يقع إلّا في شوارع شيكاغو أو انديانا بولس وكيف تعاملت الشرطة الأمريكية مع المُتظاهرين؛ يعود المشهد ذاته ليتكرر اليوم في شوارع الكيان، حيث بدأت شرطة الكيان وبعد منتصف الليل، بضرب المُتظاهرين الذين رفضوا مغادرة مكان الاعتصام الموجودين به وهو ساحة باريس في القدس المحتلة، حيث اقتحمت شرطة مكافحة الشغب مكان الاعتصام ودهست عدداً من المُتظاهرين الذين رفضوا إخلاء مكان الاعتصام.

حملة الشرطة العنيفة المسائية ضدّ المُتظاهرين في كل أنحاء الكيان لم تنتهِ إلّا باعتقال العشرات من المشاركين في تلك الاحتجاجات التي شكّلت استعراضاً كبيراً ضد رئيس وزراء الكيان نتنياهو، الذي بات يجد نفسه مُحاصراً في أيِّ مكان يتواجد فيه، فلا مقرُّ الحكومة بات آمناً ولا مقرُّ إقامته، ولا حتى بيته بات أمناً.

ولعلمهم أنّ الوضع المُتوتِّر لن يخدم إلّا نتنياهو وحكومة الحرب التي يرأسها، حيث دعا المتظاهرين إلى عدم الاشتباك مع شرطة الكيان، وقالت الأخبار الواردة من هناك إنّ المُتظاهرين رفضوا الرّد على استفزازات الشّرطة، غير أنّ الأخيرة ورغم أنّ المُتظاهرين كانوا عُزّلاً واجهتهم بشتى أنواع العنف، واعتقلت الكثير منهم على امتداد الكيان.

فدائيو نتنياهو!

وكما كلُّ الدكتاتوريات في العالم؛ فإنّ لنتنياهو حزبه اليمني المُتطرف مُدافعون وُموردون، وعلى هذا الأساس خرج مجموعة من اليمينيين المُتطرفين يُهينون ويهددون متظاهري حركة "الأعلام السوداء" ليبدؤوا بعدها بمهاجمة المُتظاهرين، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مُصوّرة لحوالي 15 إلى 20 شاباً حضروا في مجموعات من السيارات وهاجموا المُتظاهرين الذي كان من بينهم أطفال.

أكثر من ذلك؛ وعلى الرّغم من أنّ أعمال العنف هذه التي قام بها اليمينيون المُتطرفون جرت على مرأى ومسمع الشرطة، غير أنّها لم تُحرك ساكناً، بل شوهد عددٌ من عناصر الشرطة يُشارك المُتطرفين بهجومهم على المُتظاهرين، بدلاً من اعتقالهم.

وبعد العمليات الهمجيّة التي قامت بها عصابات نتنياهو من اليمين المُتطرف؛ خرجت دعوات من قبل حركات سياسيّة في الكيان تُهاجم حكومة نتنياهو وزجّه بأنصاره في مواجهة الشارع المُتظاهر، وطالبوا بمحاسبته على إثارة المجتمع وتقسيمه ونشر بذور الحرب الأهلية بين السّكان.

نتنياهو الذي بات مُحاصراً أكثر من أيِّ وقتٍ مضى؛ وبهدف الهروب من الاستحقاقات الداخليّة التي تُواجهه؛ وبدلاً من العمل على تخفيف التوتر في المجتمع وتلبية رغبات المُتظاهرين؛ خرج بإسطوانة مشروخة بأنّ ما يجري مؤامرة خارجيّة!، وأنّ من هاجموا المُتظاهرين هم الفلسطينيون الذين استغلوا حالة الهرج والمرج في الكيان ليقوموا بمهاجمة المُتظاهرين.

ومن الواضح جداً أنّ نتنياهو لم يجد كذبة أسخف من تلك؛ فالفلسطينيون إذا أرادوا مهاجمة أحدٍ فبالتأكيد لن يُهاجوا المتظاهرين، فعدوّهم ليس المتظاهرون، بل نتنياهو وعصاباته التي ما فتئت تُهاجم الفلسطينيين وُتريد طردهم مما بقي من أراضيهم، فنتنياهو هو من يُريد تنفيذ مشاريع الضم وصفقة القرن وليس المُتظاهرون الذين يناصبونه العداء.

وفي النهاية؛ فإنّ حركة الاحتجاجات سريعة النمو هذه ضد رئيس وزراء الكيان، باتت تُهدد ليس فقط نتنياهو، بل التّيار اليميني برُمّته بعد أن انخرط أتباعه في قمع المُتظاهرين، أمّا نتنياهو ومن خلال زجّه بمُريديه بمواجهة الشارع المُقابل فإنّه يُريد من ذلك الهروب من اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة التي تُلاحقه بسبب سلسلة من التحقيقات في الفساد التي ارتكبها.

أكثر من ذلك؛ فإنّ نتنياهو ومن خلال مواجهة الشارع بشارعٍ آخر يُريد الهروب من المساءلة القانونية وفشله في احتواء جائحة الفيروس التاجي، وتكهّن الكثيرون داخل الكيان بأنّه ينوي إجراء انتخابات جديدة بعد أن فشل في تشكيل الحكومة مُنفرداً، وأُجبر على تشكيلها مناصفةً مع بيني غانتس.

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كلمات مفتاحية :

الكيان الإسرائيلي مظاهرات نتنياهو اليمين المتطرف

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