مقتل متظاهر عراقي.. والقوات العراقية تنبّه من جرّها إلى مواجهات

الوقت-فادت وسائل إعلامية عراقية بمقتل متظاهر خلال احتكاك بين رجال الأمن والمتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث سمعت أصوات طلقات نارية في محيط ساحة التحرير، كما احترق عدد من خيم المتظاهرين، وذلك عقب إحراق مجهولين مركزاً أمنياً.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إن لدى القوى الأمينة توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرّض لأي متظاهر وإن حاول استفزازها.

وأكد رسول أنه "تم التوجيه بالتحقق من ملابسات ما جرى في ساحات التظاهر، ومحاسبة المقصرين والمعتدين".

وحذّر المتحدث من أن استفزاز القوات الأمنية يهدف لجرها إلى مواجهة، وهو أمرٌ "مدفوع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر"، مشدداً على أن "الحكومة تدرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها الشعب العراقي، ويجب عدم لوم المواطن على التعبير عن رأيه بشكلٍ سلميّ".

وأعلن أن المتظاهرين هم "إخوتنا وأبناؤنا مثلما القوات الأمنية المكلفة بحمايتهم. والاعتداء على أي من الطرفين أمر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه".