موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 6 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور"

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور" الوقت- عقد عدداً من الخبراء السياسيين اجتماعاً سياسياً متخصصاً لدراسة أبعاد "زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران والاتفاقات التي تم التوصل إليها" في مؤسسة "أنديشة سازان نور".

"الرّد الحتمي" والذعر الإسرائيلي غير المسبوق الوقت- لا يزال الاسرائيلي ينتظر رد "حزب الله" على الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني في سوريا والتي نتج عنها استشهاد أحد قادة "حزب الله" في سوريا، ويحاول الاسرائيلي ان يضع سيناريوهات استباقية محاولاً معرفة كيفية الرد على ...

العدو يكشف سرّ اغتيال الزواري.. ويؤكد أنّ حماس أصبحت خطراً حقيقياً عليه كشف تقرير عبريّ أنّ سبب اغتيال "محمد الزواري" في ديسمبر/كانون الأوّل عام 2016، لم يكن مرتبطاً بالطائرات المسيّرة التي استطاع تطويرها، وحماس تمكّنت بقواها الذاتيّة من إنتاج صاروخ (R-160) على الرغم من أنّ مخابرات الكيان تقوم بمراقبة كل ما يدور في القطاع على مدار الساعة

معايير ترامب المزدوجة تجاه فرانكشتاين الصيني بالإضافة إلى محاولة الانتقام من بكين بسبب الضربة الکبيرة التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي نتيجة ما يصفه ترامب بالفيروس الصيني، فقد وجد ترامب حافزًا مضاعفاً لإذکاء نار "رهاب الصين" عشية انتخابات نوفمبر، بعد الكشف الإعلامي عن المعاملات الاقتصادية السرية لشركاته مع الصين.

مرتفعات الجولان.. هروب إسرائيلي ومخاوف من ردّ عسكري بعد الهجمات الصاروخية التي شنها الكيان الصهيوني على العاصمة السورية دمشق مساء الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد مقاتل من جبهة المقاومة، يعيش الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب كامل لرد أي هجوم محتمل من قبل قوات حزب الله اللبنانية.

أخبار

الخارجية الإيرانية: سنرد على اعتراض الطائرة الإيرانية.. لجعل الأميركيين يندمون

الخارجية الإيرانية: سنرد على اعتراض الطائرة الإيرانية.. لجعل الأميركيين يندمون

الوقت-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن "الاعتراض

مقتل متظاهر عراقي.. والقوات العراقية تنبّه من جرّها إلى مواجهات الوقت-فادت وسائل إعلامية عراقية بمقتل متظاهر خلال احتكاك بين رجال الأمن والمتظاهرين

برلماني ايراني: المقاتلات الاميركية انتهكت القوانين الدولية الوقت- ندّد عضو اللجنة الاجتماعية البرلمانية في ايران علي اصغر عنابستاني بانتهاك اميركا للقوانين الدولية بتعرض مقاتلاتها لطائرة نقل الركاب الايرانية في الاجواء السورية.

مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي: حان وقت الوقوف مع الشعب اليمني الوقت- قال يانيز لينارتشيش، مفوض إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، إن الوقت قد حان للوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

الدفاع التركية تحذر اليونان: ستكسر الأيادي القذرة الوقت- وجهت الدفاع التركية تحذيرا شديد اللهجة إلى اليونان، عقب قيام نشطاء يونانيين بإحراق العلم التركي في مدينة سالونيك، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين.

العبادي يوضح 3 شروط لإجراء انتخابات مبكرة الوقت- أكد رئيس ائتلاف النصر العراقي حيدر العبادي أن زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخارجية فرصة لتوضيح مصالح العراق فيما أشار إلى أن إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى ثلاثة شروط.

هنية يوجّه رسالة إلى 40 من القادة والزعماء.. ما الذي جاء فيها؟

الكيان الإسرائيلي يستنجد بـ"القبة الحديدية" خشية رد حزب الله الوقت- ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي نشر "القبة الحديدية" على الحدود الشمالية، وذلك خشية من رد "حزب الله" اللبناني على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

عراقجي: لن نسلم حقوق الشعب الإيراني النووية إلى البلطجة الأميركية الوقت- قال مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن استخدام الطاقة النووية السلمية حق مشروع للشعب الإيراني ، ولن نتنازل عن هذا الحق للبلطجة الأميركية.

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان الوقت- سقطت طائرة إسرائيلية مُسيّرة في جنوب لبنان مساء اليوم الاحد، وذلك وسط تكثيف جيش الاحتلال تواجده على الحدود مع لبنان.

في رسالة الى ظريف.. اليمن يعلن تضامنه مع إيران في قضية طائرة الركاب الوقت- أعرب وزير الخارجية اليمني هشام شرف، عن تضامن الجمهورية اليمنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إزاء ما تعرضت له طائرة الركاب الإيرانية من اعتراض من قبل طائرتين حربيتين أمريكيتين.

الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولته سرقة سلاح جندي جنوب بيت لحم الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا فلسطينيا، بزعم محاولته خطف سلاح جندي إسرائيلي.

مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين ضد نتنياهو الوقت-تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد حكومة بنيامين نتنياهو قرب مقر إقامته

20 طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية الوقت-قالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، إن 20 طائرة استطلاع

استمرار الاحتجاجات في بورتلاند ومقتل شخص في تكساس الوقت-تستمر في مدينة بورتلاند الأميركية الاحتجاجات والتظاهرا

قيادي في الحشد الشعبي يكشف تفاصيل هجوم داعش على ديالى الوقت-أكّد آمر اللواء 23 في الحشد الشعبي العراقي بشير العنبكي، يوم أمس السبت،

من هو المشيشي المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية؟ الوقت-كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية هشام

مسلحون ليبيون يعترضون موكب برنارد ليفي (فيديو) الوقت-قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، إن "المجلس

أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة الوقت-أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن

برلماني ايراني: اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية قرصنة جوية الوقت- ندد عضو اللجنة الصحية والعلاجية البرلمانية في ايران مسعود بزشكيان باعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية وعدّه قرصنة جوية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

العبادي يوضح 3 شروط لإجراء انتخابات مبكرة

معايير ترامب المزدوجة تجاه فرانكشتاين الصيني

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور"

دخول تركيا في الأزمة اليمنية.. الأهداف والرؤى

الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي إلى الرياض

الكيان الإسرائيلي يستنجد بـ"القبة الحديدية" خشية رد حزب الله

عراقجي: لن نسلم حقوق الشعب الإيراني النووية إلى البلطجة الأميركية

مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي: حان وقت الوقوف مع الشعب اليمني

في رسالة الى ظريف.. اليمن يعلن تضامنه مع إيران في قضية طائرة الركاب

استمرار الاحتجاجات في بورتلاند ومقتل شخص في تكساس

ممثل حركة "أمل" في طهران: خطط الأعداء ضدّ المقاومة مصيرها الفشل وإسرائيل سوف تزول قريباً

الدفاع التركية تحذر اليونان: ستكسر الأيادي القذرة

"الرّد الحتمي" والذعر الإسرائيلي غير المسبوق

20 طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولته سرقة سلاح جندي جنوب بيت لحم

دخول تركيا في الأزمة اليمنية.. الأهداف والرؤى

مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي: حان وقت الوقوف مع الشعب اليمني

عراقجي: لن نسلم حقوق الشعب الإيراني النووية إلى البلطجة الأميركية

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان

20 طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولته سرقة سلاح جندي جنوب بيت لحم

هنية يوجّه رسالة إلى 40 من القادة والزعماء.. ما الذي جاء فيها؟

استمرار الاحتجاجات في بورتلاند ومقتل شخص في تكساس

في رسالة الى ظريف.. اليمن يعلن تضامنه مع إيران في قضية طائرة الركاب

العبادي يوضح 3 شروط لإجراء انتخابات مبكرة

معايير ترامب المزدوجة تجاه فرانكشتاين الصيني

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور"

الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي إلى الرياض

الكيان الإسرائيلي يستنجد بـ"القبة الحديدية" خشية رد حزب الله

ممثل حركة "أمل" في طهران: خطط الأعداء ضدّ المقاومة مصيرها الفشل وإسرائيل سوف تزول قريباً

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

"الرّد الحتمي" والذعر الإسرائيلي غير المسبوق

الإثنين 6 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
"الرّد الحتمي" والذعر الإسرائيلي غير المسبوق
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لا يزال الإسرائيلي ينتظر ردّ "حزب الله" على الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني في سوريا والتي نتج عنها استشهاد أحد قادة "حزب الله" في سوريا، ويحاول الاسرائيلي ان يضع سيناريوهات استباقية محاولاً معرفة كيفية الرد على هذه الجريمة، وحركة الجنود الاسرائيليين داخل حدود فلسطين المحتلة تعكس مدى رعب الجيش الاسرائيلي من الرد، لدرجة أنهم اختبؤوا مثل "الصراصير" بين المدنيين واحتموا بهم، لسببين، الأول: ان الاسرائيلي يعلم أن "حزب الله" لن يستهدف المدنيين، والثاني في حال وجه الحزب اي صاروخ نحو المدنيين يخاطب الصهاينة على الفور المجتمع الدولي ويقولون أن "حزب الله" يستهدف مدنيين.

القيادات الاسرائيلية حاولت الاحتماء بالمجتمع الدولي وتأليبه على "الحزب" حتى قبل ان يوجه اي صاروخ نحو الاراضي المحتلة، حيث ذكر تقرير صحافي، يوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي بعث لحزب الله رسالة تحذيرية عبر الأمم المتحدة، تتعلق بإمكانية رد الحزب على مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية على مواقع في العاصمة السورية.

ونقلت قناة "الميادين"، عن مصادر لم تحددها، أن "الأمم المتحدة أبلغت حزب الله رسالة إسرائيلية" مفادها أن "إسرائيل لم تكن تعرف بوجود (ناشط الحزب) علي محسن (في الموقع المستهدف) ولم تكن تقصد قتله". ونفت مصادر القناة أن يكون الحزب قد تلقى "أي رسائل إسرائيلية عبر وسطاء دوليين (باستثناء الأمم المتحدة) كروسيا أو غيرها".

وبحسب المصادر، فإن "إسرائيل" حذّرت حزب الله "من مغبة عمل عسكري انتقامي"، فيما أشارت إلى أن "اكتفى بتبلغ الرسالة لكنه أكد رفضه أي تحذيرات أو تهديدات إسرائيلية". وذكرت المصادر أن "الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات على الحدود الشمالية" بعد علمه بأن "حزب الله حسم قراره"، لافتة إلى أنه "لدى الجيش الإسرائيلي رصد لحركة واسعة لعناصر حزب الله لكنه مشوش من كيفية الرد".

الاسرائيلي يعلم أن الرد آت لا محالة، وقال ذلك الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله مراراً وتكراراً وحذر الاسرائيليين من ان اي استهداف لاي من عناصر حزب الله سيقابله رد حتمي، وهذا ما يتضح في سلوك الجيش الاسرائيلي ورئيس أركانه افيف كوخافي الذي اكد خلال جولته شمالاً على الوحدات العسكرية، بضرورة استعداد الجيش لرد محتمل من حزب الله ومطالبة قيادة المنطقة الشمالية بتقليص تحرك القوات على الحدود كي لا تتحول إلى أهداف لحزب الله، وذكرت مصادر عسكرية لموقع معاريف أن الجيش نقل بعض القوات إلى العمق الإسرائيلي بعيداً عن المواقع الموجودة مباشرة على طول الحدود مع لبنان، كي لا يكونوا هدفاً للرد من قبل حزب الله. وأشارت إلى أن "التراجع جزء من استعداد الجيش الإسرائيلي تحسباً للرد الانتقاميّ المتوقع أن يستهدف قوات عسكرية إسرائيلية، من دون المس بالمدنيين".

ما يأمله الاسرائيليون اليوم هو ان يكون الرد غير موجع ومحدود، وبات واضحاً أن الاسرائيلي يرتعد من الانتظار، لأن حالة الاستنفار والتوتر التي يعيشها أقسى من الرد، وتحاول اسرائيل عدم استفزاز الحزب في الاعلام وتحاول تهدئة الامور قدر الامكان، حتى انها منذ بداية جريمتها النكراء قالت بأن ما فعلته في سوريا كان خطأً وانها لم تكن تعلم بوجود عنصر من عناصر حزب الله، ولكن النفاق الاسرائيلي على من ينطلي؟.

الوضع بشكل عام في لبنان والاراضي المحتلة يشهد تطورات متسارعة وهناك عدم استقرار اقتصادي وسياسي لدى الطرفين، ففي لبنان لا تزال التظاهرات قائمة والاوضاع الاقتصادية تسوء يوما بعد يوم، ومع ذلك لن يغفل حزب الله عينه عن التجاوزات الاسرائيلية بحق اللبنانيين، وفي الوقت نفسه لن يجر المنطقة ولبنان الى حرب، والحزب منذ تاسيسه لا يبدأ حرباً ضد العدو الصهيوني وانما يدافع عن تراب بلاده ووحدته واستطاع بالفعل منذ العام 2006 أن يوجد معادلة ردع شلت حركة الصهاينة ودفعتهم للتفكير الف مرة قبل الاقدام على اي تصرف ضد لبنان.

وفي هذا الاطار قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، الأحد، إنه "لا يتوقع اندلاع حرب في الأشهر المقبلة بعد مقتل أحد عناصر الجماعة في سوريا على يد إسرائيل".

وقال قاسم في مقابلة مع تلفزيون الميادين إن "ما حصل في سوريا هو عدوان أدّى إلى (استشهاد) علي كامل محسن، ولا جواب حول الردّ بانتظار القادم من الأيام، وليحسب الإسرائيلي ما يشاء".

أما في تل ابيب فالأمور أسوأ بكثير مما تتخيلون، حيث تشهد الاراضي المحتلة فوضى سياسية وتظاهرات غاضبة ضد نتنياهو المتهم بقضايا فساد، يضاف الى ذلك تدهور الوضع الاقتصادي، والخوف من اي رد محتمل ضد "حزب الله"، وعلى هذا الاساس أعلن الجيش الإسرائيلي منذ (الخميس) تعزيز قواته على الحدود مع لبنان، بعد تهديدات من "حزب الله"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على موقع "تويتر": "نظراً لتقييم الوضع... تقرر إرسال تعزيز بقوات مشاة إلى القيادة الشمالية العسكرية".

وتشير التقديرات في "إسرائيل" إلى أن حزب الله سيرد "بعملية محدودة" تبعث برسالة لإسرائيل من دون إشعال تصعيد كبير، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" أمس، وستكون شبيهة بقص عناصر الحزب لمقاطع من السياج الحدودي، في نيسان الماضي، ردا على استهداف سيارة جيب تابعة للحزب عند الحدود السورية – اللبنانية، ولاستهداف سيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية قرب بلدة "أفيفيم" الحدودية، في أيلول الماضي، ردا على مقتل عنصرين من حزب الله بغارة إسرائيلية في سورية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اسرائيل حزب الله علي محسن الرد الحتمي جنوب لبنان الاراضي المحتلة نتنياهو غانتس

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء