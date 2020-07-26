الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي إلى الرياض

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 6 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور"

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور" الوقت- عقد عدداً من الخبراء السياسيين اجتماعاً سياسياً متخصصاً لدراسة أبعاد "زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران والاتفاقات التي تم التوصل إليها" في مؤسسة "أنديشة سازان نور".

"الرّد الحتمي" والذعر الإسرائيلي غير المسبوق الوقت- لا يزال الاسرائيلي ينتظر رد "حزب الله" على الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني في سوريا والتي نتج عنها استشهاد أحد قادة "حزب الله" في سوريا، ويحاول الاسرائيلي ان يضع سيناريوهات استباقية محاولاً معرفة كيفية الرد على ...

العدو يكشف سرّ اغتيال الزواري.. ويؤكد أنّ حماس أصبحت خطراً حقيقياً عليه كشف تقرير عبريّ أنّ سبب اغتيال "محمد الزواري" في ديسمبر/كانون الأوّل عام 2016، لم يكن مرتبطاً بالطائرات المسيّرة التي استطاع تطويرها، وحماس تمكّنت بقواها الذاتيّة من إنتاج صاروخ (R-160) على الرغم من أنّ مخابرات الكيان تقوم بمراقبة كل ما يدور في القطاع على مدار الساعة

معايير ترامب المزدوجة تجاه فرانكشتاين الصيني بالإضافة إلى محاولة الانتقام من بكين بسبب الضربة الکبيرة التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي نتيجة ما يصفه ترامب بالفيروس الصيني، فقد وجد ترامب حافزًا مضاعفاً لإذکاء نار "رهاب الصين" عشية انتخابات نوفمبر، بعد الكشف الإعلامي عن المعاملات الاقتصادية السرية لشركاته مع الصين.

مرتفعات الجولان.. هروب إسرائيلي ومخاوف من ردّ عسكري بعد الهجمات الصاروخية التي شنها الكيان الصهيوني على العاصمة السورية دمشق مساء الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد مقاتل من جبهة المقاومة، يعيش الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب كامل لرد أي هجوم محتمل من قبل قوات حزب الله اللبنانية.

أخبار

الخارجية الإيرانية: سنرد على اعتراض الطائرة الإيرانية.. لجعل الأميركيين يندمون

الخارجية الإيرانية: سنرد على اعتراض الطائرة الإيرانية.. لجعل الأميركيين يندمون

الوقت-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن "الاعتراض

مقتل متظاهر عراقي.. والقوات العراقية تنبّه من جرّها إلى مواجهات الوقت-فادت وسائل إعلامية عراقية بمقتل متظاهر خلال احتكاك بين رجال الأمن والمتظاهرين

برلماني ايراني: المقاتلات الاميركية انتهكت القوانين الدولية الوقت- ندّد عضو اللجنة الاجتماعية البرلمانية في ايران علي اصغر عنابستاني بانتهاك اميركا للقوانين الدولية بتعرض مقاتلاتها لطائرة نقل الركاب الايرانية في الاجواء السورية.

مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي: حان وقت الوقوف مع الشعب اليمني الوقت- قال يانيز لينارتشيش، مفوض إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، إن الوقت قد حان للوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

الدفاع التركية تحذر اليونان: ستكسر الأيادي القذرة الوقت- وجهت الدفاع التركية تحذيرا شديد اللهجة إلى اليونان، عقب قيام نشطاء يونانيين بإحراق العلم التركي في مدينة سالونيك، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين.

العبادي يوضح 3 شروط لإجراء انتخابات مبكرة الوقت- أكد رئيس ائتلاف النصر العراقي حيدر العبادي أن زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخارجية فرصة لتوضيح مصالح العراق فيما أشار إلى أن إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى ثلاثة شروط.

هنية يوجّه رسالة إلى 40 من القادة والزعماء.. ما الذي جاء فيها؟

الكيان الإسرائيلي يستنجد بـ"القبة الحديدية" خشية رد حزب الله الوقت- ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي نشر "القبة الحديدية" على الحدود الشمالية، وذلك خشية من رد "حزب الله" اللبناني على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

عراقجي: لن نسلم حقوق الشعب الإيراني النووية إلى البلطجة الأميركية الوقت- قال مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن استخدام الطاقة النووية السلمية حق مشروع للشعب الإيراني ، ولن نتنازل عن هذا الحق للبلطجة الأميركية.

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان الوقت- سقطت طائرة إسرائيلية مُسيّرة في جنوب لبنان مساء اليوم الاحد، وذلك وسط تكثيف جيش الاحتلال تواجده على الحدود مع لبنان.

في رسالة الى ظريف.. اليمن يعلن تضامنه مع إيران في قضية طائرة الركاب الوقت- أعرب وزير الخارجية اليمني هشام شرف، عن تضامن الجمهورية اليمنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إزاء ما تعرضت له طائرة الركاب الإيرانية من اعتراض من قبل طائرتين حربيتين أمريكيتين.

الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولته سرقة سلاح جندي جنوب بيت لحم الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا فلسطينيا، بزعم محاولته خطف سلاح جندي إسرائيلي.

مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين ضد نتنياهو الوقت-تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد حكومة بنيامين نتنياهو قرب مقر إقامته

20 طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية الوقت-قالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، إن 20 طائرة استطلاع

استمرار الاحتجاجات في بورتلاند ومقتل شخص في تكساس الوقت-تستمر في مدينة بورتلاند الأميركية الاحتجاجات والتظاهرا

قيادي في الحشد الشعبي يكشف تفاصيل هجوم داعش على ديالى الوقت-أكّد آمر اللواء 23 في الحشد الشعبي العراقي بشير العنبكي، يوم أمس السبت،

من هو المشيشي المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية؟ الوقت-كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية هشام

مسلحون ليبيون يعترضون موكب برنارد ليفي (فيديو) الوقت-قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، إن "المجلس

أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة الوقت-أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن

برلماني ايراني: اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية قرصنة جوية الوقت- ندد عضو اللجنة الصحية والعلاجية البرلمانية في ايران مسعود بزشكيان باعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية وعدّه قرصنة جوية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

العبادي يوضح 3 شروط لإجراء انتخابات مبكرة

معايير ترامب المزدوجة تجاه فرانكشتاين الصيني

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور"

دخول تركيا في الأزمة اليمنية.. الأهداف والرؤى

الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي إلى الرياض

الكيان الإسرائيلي يستنجد بـ"القبة الحديدية" خشية رد حزب الله

عراقجي: لن نسلم حقوق الشعب الإيراني النووية إلى البلطجة الأميركية

مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي: حان وقت الوقوف مع الشعب اليمني

في رسالة الى ظريف.. اليمن يعلن تضامنه مع إيران في قضية طائرة الركاب

استمرار الاحتجاجات في بورتلاند ومقتل شخص في تكساس

ممثل حركة "أمل" في طهران: خطط الأعداء ضدّ المقاومة مصيرها الفشل وإسرائيل سوف تزول قريباً

الدفاع التركية تحذر اليونان: ستكسر الأيادي القذرة

"الرّد الحتمي" والذعر الإسرائيلي غير المسبوق

20 طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولته سرقة سلاح جندي جنوب بيت لحم

دخول تركيا في الأزمة اليمنية.. الأهداف والرؤى

مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي: حان وقت الوقوف مع الشعب اليمني

عراقجي: لن نسلم حقوق الشعب الإيراني النووية إلى البلطجة الأميركية

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان

20 طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولته سرقة سلاح جندي جنوب بيت لحم

هنية يوجّه رسالة إلى 40 من القادة والزعماء.. ما الذي جاء فيها؟

استمرار الاحتجاجات في بورتلاند ومقتل شخص في تكساس

في رسالة الى ظريف.. اليمن يعلن تضامنه مع إيران في قضية طائرة الركاب

العبادي يوضح 3 شروط لإجراء انتخابات مبكرة

معايير ترامب المزدوجة تجاه فرانكشتاين الصيني

دراسة أبعاد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران خلال اجتماع عدد من الخبراء السياسيين في مؤسسة "انديشة سازان نور"

الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي إلى الرياض

الكيان الإسرائيلي يستنجد بـ"القبة الحديدية" خشية رد حزب الله

ممثل حركة "أمل" في طهران: خطط الأعداء ضدّ المقاومة مصيرها الفشل وإسرائيل سوف تزول قريباً

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي إلى الرياض

الإثنين 6 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي إلى الرياض

مواضيع ذات صلة

الخارجية النيابية: تأجيل زيارة الكاظمي للرياض لا علاقة لها بزيارته إلى طهران وواشنطن

طهران هي المحطّة الأولى لزيارات "الكاظمي" الخارجية.. هل خسرت الرياض الرهان؟

الكاظمي يزور طهران والرياض الأسبوع المقبل

Zoom In Font Zoom Out Font
  قبل ساعات قليلة من موعد زيارة الكاظمي إلى الرياض، تم نقل الملك سلمان إلى المستشفى بسبب "التهاب المرارة" وتم الإعلان عن تأجيل زيارة الوفد العراقي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كان سبب تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي فعلاً هو مرض ملك السعودية، أم إنّ حكام الرياض هم الذين أخروا الزيارة عمدًا.

الوقت-على الرغم من مرور بضعة أيام على زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى إيران والتي صادفت يوم 21 يوليو 2020 ، لا تزال وسائل الإعلام تلقي الضوء على هذه الزيارة، بالإضافة الى تحليلات وتفسيرات المحللين والمراقبين السياسيين، لكن في ظل هذه الظروف، الأمر الذي غفل عنه المراقبون السياسيون إلى حد ما، هو فيما يتعلق بإلغاء زيارة الكاظمي إلى الرياض. وبحسب ما اُعلن عنه سابقا، كان من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له أول زيارة خارجية لهما من المملكة العربية السعودية في 20 يوليو / تموز ثم التوجه إلى إيران.
 ولكن قبل ساعات قليلة من موعد زيارة الكاظمي إلى الرياض، تم نقل الملك سلمان إلى المستشفى بسبب "التهاب المرارة" وتم الإعلان عن تأجيل زيارة الوفد العراقي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كان سبب تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي فعلاً هو مرض ملك المملكة العربية السعودية، أم أن حكام الرياض هم الذين أخروا الزيارة عمدًا؟

زيارة ظريف الى العراق وغضب السعوديين

على الصعيد الأولي، يمكن النظر في سبب تأجيل زيارة الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية، في قضية زيارة محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني إلى العراق في 19 يوليو 2020، أي قبل يوم واحد فقط من زيارة الكاظمي المقررة إلى الرياض. وفيما يتعلق بهذا الإستدلال، يمكن التطرق الى ثلاثة محاور رئيسية.
1. يمكن مناقشة الإستدلال الأول، فيما يتعلق بشرط السعودية على رئيس الوزراء العراقي بعدم اللقاء بالمسؤولين السياسيين الإيرانيين. حيث تشير الدلائل إلى أن الرياض جعلت من عدم لقاء الكاظمي بأي مسؤول إيراني، وخاصة وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، محمد جواد ظريف، قبل السفر إلى السعودية، شرطا أساسياً.
وفي هذا الصدد، تحدث النائب في البرلمان العراقي كاظم الصيادي في مقابلة تلفزيونية عن سبب إلغاء زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية قائلا: "وضعت الرياض شرطًا للكاظمي وهو أن لا يلتقي بأي مسؤول ايراني وعلى رأسهم، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قبل زيارته المملكة السعودية."
2- في المستوى الثاني، يمكن القول أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح خروج الأمور عن سيطرة الملك سلمان حقيقة لا يمكن إنكارها لهذا البلد. أذ يدرك جميع المراقبين السياسيين والرأي العام حقيقة أن محمد بن سلمان، ولي العهد ونجل الملك، يسيطر على شؤون المملكة بشكل تام. وبالتالي، فإن دخول المستشفى أو مرض شخص لا يلعب دورًا حقيقياً في صنع القرار هو مسرحية رسمية قد تكون لا تنطلي سوى على السعوديين.
3- وعلى المستوى الثالث، حتى لو افترضنا أن حضور الملك سلمان في اللقاء مع مصطفى الكاظمي هو ضروري، لكن يبدو أن حالته الصحة هي خطيرة للغاية لدرجة أنه توجه إلى المستشفى في نفس اليوم المقرر لزيارة رئيس الوزراء العراقي
وفي هذا الصدد، بعد أن خيمت حالة من التكهنات حول تدهور صحة الملك السعودي، نفت وسائل الإعلام السعودية هذه الشائعات ونشرت صور للملك سلمان وهو يرأس مجلس الوزراء لتثبت أن الملك السعودي ليس في حالة صحية خطيرة وأنه يتمتع بصحة جيدة، وإذا كان حقا كذلك، فكان بإمكانه إجراء لقاء عبر الفيديو مع مصطفى الكاظمي، مثلما فعل خلال الأيام القليلة الماضية الماضية حيث شارك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، من المستشفى وعبر الفيديو في اجتماع مجلس الوزراء .
 
جعبة السعودية الفارغة للتعاون الاقتصادي مع العراق

بالإضافة إلى الأسباب المذكورة، يمكن اعتبار السبب المهم الآخر للتأجيل المتعمد لزيارة الكاظمي إلى الرياض، فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية للبلاد والأزمة المالية. وحقيقة الأمر هي أن نظرة حكومة الكاظمي للحكومة السعودية تقوم على نهج اقتصادي أكثر من سياسي. وكانت بغداد بحاجة إلى مساعدة ومساهمة السعوديين في إعادة بناء العراق. ومن المؤكد ، أن حكام الرياض كانوا يدركون أيضًا أنهم إذا أرادوا تقريب العراق إلى حد ما منهم والدخول في منافسة مع إيران، فعليهم تقديم المساعدة المالية لبغداد.
وخلافا للتكهنات الأولية في الوقت الحاضر، فقد انخفضت أسعار النفط بشدة، وعلى مستوى آخر، توقفت عائدات زيارة بيت الله الحرام بعد توقف حركة الحجاج بشكل كامل بسبب انتشار وباء كورونا، كما انخفضت سوق الأسهم السعودية بشكل حاد، وشهدت الحكومة أزمات كبيرة خلال العام الماضي لإدارة اقتصاد البلاد. كما لا تزال التكاليف المدمرة للحرب اليمنية تسبب أزمة خانقة للسعوديين. وفي مثل هذه الظروف، يبدو أن السعوديين كانوا يدركون أنه في حال زيارة رئيس الوزراء العراقي السعودية، ستواجه بغداد يأس واستياء جراء هذه الزيارة ولن تحقق هذه الزيارة النتائج المرجوة عند الشارع العراقي.
في هذه الأثناء، كان الامتياز الوحيد الذي كانت السعودية تنوي منحه للعراق يتعلق باستعداد الرياض لفتح معبر عرعر الحدودي مع العراق وبدء التبادل التجاري بين البلدين. والحقيقة هي أنه خلال العام الماضي، تم استخدام معبر عرعر لعبور للحجاج، لكن الحكومة السعودية تخطط الآن لتحويله إلى معبر تجاري بحت بين البلدين بتكلفة 50 مليون دولار. ولكن الآن يبدو أن إعادة فتح المعبر الحدودي للغرض التجاري لا يلقى سوى القليل من الترحيب من قبل بغداد، مما دفع السعوديين إلى تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الرياض في خطة معدة سلفا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الكاظمي ايران السعودية الملك سلمان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء