برلماني ايراني: المقاتلات الاميركية انتهكت القوانين الدولية

الوقت- ندّد عضو اللجنة الاجتماعية البرلمانية في ايران علي اصغر عنابستاني بانتهاك اميركا للقوانين الدولية بتعرض مقاتلاتها لطائرة نقل الركاب الايرانية في الاجواء السورية.

وقال علي اصغر عنابستاني النائب عن اهالي سبزوار/ شمال شرق/ ، في تصريح صحفي اليوم الاحد، إن الاميركيين دللوا بتصرفاتهم عدم احترامهم لأي قانون دولي ولايكترثون بها مطلقا.

وأضاف: هذه ليست المرة الاولى لمثل هذه التصرفات بل يمارسونها باستمرار بسبب سلوكهم المتغطرس وشعورهم بالقوة الزائفة.

وتابع: إن الاميركيين يضعون التفاسير للقوانين الدولية في سياق مصالحهم ويتصرفون كما يشاؤون وهو مايدلل على نهجهم العدائي وسحق القوانين ولايتوقع منهم سوى هذه الممارسات.

ونوه الى ان الاميركيين قاموا بمثل هذه الممارسات اليائسة في السابق كما انهم مارسوا التحايل في عملية استهداف الطائرة الروسية في سوريا وخططوا مؤخرا لاستهداف طائرة ماهان عبر سلاح المضادات الجوية السورية الا ان وعي الطيار أفشل هذه المحاولة رغم الشعور بالخوف الذي أصاب الركاب.

ووصف اعتراض الطائرات المدنية بمثابة انتهاك سافر للقوانين الدولية و"على وزارة الخارجية إثارة هذا الموضوع في مجلس الامن وتقديم احتجاج رسمي وتوزيع الوثائق ذات الصلة في مجلس الامن الدولي".

وحثّ على رفع شكوى في المنظمات الدولية ذات الصلة بالملاحة الجوية للحد من تهديد طائرات نقل الركاب.

وشدد على متابعة موضوع إدانة اميركا في المنظمات الدولية ومنها مجلس الامن والامم المتحدة.