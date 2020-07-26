الدفاع التركية تحذر اليونان: ستكسر الأيادي القذرة

الوقت- وجهت الدفاع التركية تحذيرا شديد اللهجة إلى اليونان، عقب قيام نشطاء يونانيين بإحراق العلم التركي في مدينة سالونيك، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين.

وأدانت وزارة الدفاع التركية في تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، حادث إحراق العلم التركي، مطالبة أثينا بوضع حد على الفور لمثل هذه "الاستفزازات".

وأضافت الدفاع التركية "ستكسر الأيادي القذرة التي تمتد لعلمنا الغالي".

وشهدت مدينة سالونيك اليونانية إحراق العلم التركي احتجاجا على قرار حكومة أنقرة إعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي الواقع في مدينة اسطنبول إلى مسجد.

وتشهد العلاقات بين الدولتين حالة من التوتر الشديد، بشأن سعي تركيا للتنقيب في شرق المتوسط عن الغاز.